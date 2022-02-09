В отеле в Абу-Даби прогремело два взрыва

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Сразу два взрыва прогремели ночью на верхних этажах отеля-небоскрёба в Абу-Даби. Происшествие попало на видео.
По словам очевидцев, была яркая вспышка, хлопок потом показались языки пламени. Сначала местные СМИ написали, что в здание врезались несколько дронов. Однако позже появилась информация, что в одном из помещений взорвался газовый баллон.
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