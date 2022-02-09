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В отеле в Абу-Даби прогремело два взрыва

В отеле в Абу-Даби прогремело два взрыва (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 15:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   абу-даби   в мире   видео   отель   происшествие   
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Сразу два взрыва прогремели ночью на верхних этажах отеля-небоскрёба в Абу-Даби. Происшествие попало на видео.
По словам очевидцев, была яркая вспышка, хлопок потом показались языки пламени. Сначала местные СМИ написали, что в здание врезались несколько дронов. Однако позже появилась информация, что в одном из помещений взорвался газовый баллон.

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Метки: 360подмосковье   абу-даби   в мире   видео   отель   происшествие   
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7  комментариев
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548
raael13 2 часа назад
Туго кальян с шишой набили басурмане.
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zz 8 минут назад
А что в таких отелях селятся придурки из аулов с газовыми баллонами??? А почему взрыва было два?
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442
Faithless 12 минут назад
Что газовый баллон на вершине отеля-небоскрёба делает?
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1k
Максим Максимов Полчаса назад
Это ЕВРОремонт Равшан с Джумшутом делали, а насяникэ привёз баллон с "грязным" газом.
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30k
Fat Lynx 2 часа назад
Та то старая магниевая вспышка от фотоаппарата!
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, кто-нибудь уже пошутит, что у "них" газ взрывается, а у нас только хлопает?
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