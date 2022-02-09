Как «Свинья» викингов наводила ужас на средневековую Европу

Помните знаменитое построение «свиньей», которую использовали ливонские рыцари против дружины Александра Невского в Ледовом побоище? Эта тактика – одна из самых долгоживущих в истории.
По легенде, строй изобрел царь македонян Филипп II – отец Александра Македонского. А вот использовать стали древние римляне со II века до нашей эры. Продержалась «свинья» (она же «клин») у тяжелой пехоты до XVI века, у конницы – до XX века.
В скандинавских странах авторство этого строя приписывают викингам. Скандинавы называли это построение - свинфилкинг.
Надо отдать викингам должное. Несмотря на то, что строй придуман был до них, именно викинги популяризировали его в Средние века.
Это, действительно, была излюбленная тактика викингов. С ее помощью они прорывали строй и деморализовывали врага. А пробив строй, атаковали тылы, где находились лучники, вражеский командир и другие уязвимые персонажи пехоты противника.
Викинги, нападавшие клином, наводили ужас на противника. Сильнее всего от скандинавского клина страдала пехота франков. Последние смогли взять реванш только с помощью кавалерии, которая эффективна против такого строя пехоты.
Викинги соединяли свои щиты вместе и создавали своеобразный человеческий таран, который пробивал стену щитов. Далее начиналась резня - они уже рассеивали войско противника.
В начале клина стояло двое, потом трое во втором ряду, следом пятеро и так далее по нарастающей. В среднем, клин состоял из 10-20 рядов. Если войско больше, то собирались просто в две «свиньи» и более. Так снижались риски, ведь слишком длинное построение становилось неповоротливым.
Впереди шел сам ярл и его хускарлы (в данном случае – личная гвардия, телохранители полководца).
Дело здесь не только в личном примере, но и во вполне практичных соображениях. Ярл и хускарлы были экипированы по полной программе. У них тяжелое вооружение, хорошая броня. Как правило – они самые лучшие бойцы в хирде (хирд – боевая дружина у скандинавов).
Однако риски при таком подходе тоже были высоки. Ярл, несмотря на доспехи и боевой опыт, мог быть убит.
Такую смелость позволяли себе только викинги. Другие, кто использовал пеший клин, оставляли командира внутри построения, а вперед ставили просто самых сильных и опытных.
Во многом, дело здесь и в мировоззрении скандинавов. Пасть в бою – не страшно, а почетно. Попадешь в Вальхаллу, где и продолжишь свой героический путь уже на более высоком уровне.
Были у клина и другие минусы. Например, такой строй можно было окружить.
Построение клином также было уязвимо и при кавалерийских атаках с тылу.
У викингов клин создавался тяжелой пехотой, но в других странах Европы его на вооружение переняла конница. И у конницы этот строй сохранялся вплоть до XX века.
Источник:
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Тыщу раз уже опровергли технически и исторически фантазию Карамзина насчет этого якобы построения немцев, основанную на одном слове из летописи. Конница да - наступала клином, но разворачивалась в линию перед атакой. Все боевые построения замечательно описаны в источниках того времени. Про римлян, ходивших свиньёй вообще молчу ))
Ну а викинги, возможно когда-то и построились свиньёй... втроём против пятерых, поставив вперёд самого толстого. Ибо иначе, если так кучей подойти пешком к нормальной линии - с них поржут, окружат и зажарят слоями как натуральную свинью на вертеле