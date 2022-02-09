Как «Свинья» викингов наводила ужас на средневековую Европу

По легенде, строй изобрел царь македонян Филипп II – отец Александра Македонского. А вот использовать стали древние римляне со II века до нашей эры. Продержалась «свинья» (она же «клин») у тяжелой пехоты до XVI века, у конницы – до XX века.

В скандинавских странах авторство этого строя приписывают викингам. Скандинавы называли это построение - свинфилкинг.

Надо отдать викингам должное. Несмотря на то, что строй придуман был до них, именно викинги популяризировали его в Средние века.

Это, действительно, была излюбленная тактика викингов. С ее помощью они прорывали строй и деморализовывали врага. А пробив строй, атаковали тылы, где находились лучники, вражеский командир и другие уязвимые персонажи пехоты противника.

Викинги, нападавшие клином, наводили ужас на противника. Сильнее всего от скандинавского клина страдала пехота франков. Последние смогли взять реванш только с помощью кавалерии, которая эффективна против такого строя пехоты.