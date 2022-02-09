FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1250 постов • 250 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Как «Свинья» викингов наводила ужас на средневековую Европу

Как «Свинья» викингов наводила ужас на средневековую Европу (3 фото)

Автор:
09 февраля 2022 09:58
Сообщество : Исторические факты
Метки: викинги   интересно   свинья   факты   фото   
1043
3

Помните знаменитое построение «свиньей», которую использовали ливонские рыцари против дружины Александра Невского в Ледовом побоище? Эта тактика – одна из самых долгоживущих в истории.

По легенде, строй изобрел царь македонян Филипп II – отец Александра Македонского. А вот использовать стали древние римляне со II века до нашей эры. Продержалась «свинья» (она же «клин») у тяжелой пехоты до XVI века, у конницы – до XX века.


В скандинавских странах авторство этого строя приписывают викингам. Скандинавы называли это построение - свинфилкинг.

Надо отдать викингам должное. Несмотря на то, что строй придуман был до них, именно викинги популяризировали его в Средние века.


Это, действительно, была излюбленная тактика викингов. С ее помощью они прорывали строй и деморализовывали врага. А пробив строй, атаковали тылы, где находились лучники, вражеский командир и другие уязвимые персонажи пехоты противника.


Викинги, нападавшие клином, наводили ужас на противника. Сильнее всего от скандинавского клина страдала пехота франков. Последние смогли взять реванш только с помощью кавалерии, которая эффективна против такого строя пехоты.

×
×

Викинги соединяли свои щиты вместе и создавали своеобразный человеческий таран, который пробивал стену щитов. Далее начиналась резня - они уже рассеивали войско противника.

В начале клина стояло двое, потом трое во втором ряду, следом пятеро и так далее по нарастающей. В среднем, клин состоял из 10-20 рядов. Если войско больше, то собирались просто в две «свиньи» и более. Так снижались риски, ведь слишком длинное построение становилось неповоротливым.


Впереди шел сам ярл и его хускарлы (в данном случае – личная гвардия, телохранители полководца).

Дело здесь не только в личном примере, но и во вполне практичных соображениях. Ярл и хускарлы были экипированы по полной программе. У них тяжелое вооружение, хорошая броня. Как правило – они самые лучшие бойцы в хирде (хирд – боевая дружина у скандинавов).

Однако риски при таком подходе тоже были высоки. Ярл, несмотря на доспехи и боевой опыт, мог быть убит.


Такую смелость позволяли себе только викинги. Другие, кто использовал пеший клин, оставляли командира внутри построения, а вперед ставили просто самых сильных и опытных.

Во многом, дело здесь и в мировоззрении скандинавов. Пасть в бою – не страшно, а почетно. Попадешь в Вальхаллу, где и продолжишь свой героический путь уже на более высоком уровне.

Были у клина и другие минусы. Например, такой строй можно было окружить.


Построение клином также было уязвимо и при кавалерийских атаках с тылу.

У викингов клин создавался тяжелой пехотой, но в других странах Европы его на вооружение переняла конница. И у конницы этот строй сохранялся вплоть до XX века.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: викинги   интересно   свинья   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Egoro 2 часа назад
Построение войска как на рисунке - сродни самоубийству, поскольку при адекватном командовании и подготовке войска противника, такой клин неизбежно окажется в кольце противника. А вот ежели оставить 1/5 спереди, а 4/5 растянуть в шеренги, тогда путь к успеху. Имхо, конечное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
77
eutace 11 минут назад
ну так с ними легко и боролись как только поняли - просто расступались пропускали эту "свинью" - нападая с флангов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
340
Александр Богомолов 21 минуту назад
ну как бы и в ВОВ пользовались этой тактикой. прорыв обороны усиленным центром и выход во фланг и тыл обороняющихся. правда есть вероятность самим попасть в окружение, если противник не дрогнет и срежет этот клин у основания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Saplus Полчаса назад
Откуда такая дичь берётся??
Тыщу раз уже опровергли технически и исторически фантазию Карамзина насчет этого якобы построения немцев, основанную на одном слове из летописи. Конница да - наступала клином, но разворачивалась в линию перед атакой. Все боевые построения замечательно описаны в источниках того времени. Про римлян, ходивших свиньёй вообще молчу ))
Ну а викинги, возможно когда-то и построились свиньёй... втроём против пятерых, поставив вперёд самого толстого. Ибо иначе, если так кучей подойти пешком к нормальной линии - с них поржут, окружат и зажарят слоями как натуральную свинью на вертеле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну на каждую свинью найдется свой забойщик. Римляне загнали себя в ловушку при Каннах а Тевтонцы на Чудском озере .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз? 2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз? Госпожа Чжэн – королева китайских пиратов, о которой не помнят в Китае Госпожа Чжэн – королева китайских пиратов, о которой не помнят в Китае Что вы могли не знать об атоллах Что вы могли не знать об атоллах Устройства, с помощью которых искали самолеты до появления радаров Устройства, с помощью которых искали самолеты до появления радаров «Корабль-призрак», которые много лет стоит в порту Петербурга «Корабль-призрак», которые много лет стоит в порту Петербурга Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25303



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
56
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Диктатор с детским лицом: Михаил Кононов
0
47
Диктатор с детским лицом: Михаил Кононов
Набирающие популярность в сообществах
Просто навигация. Часть I
0
3
Просто навигация. Часть I
23-летняя проводница погибла, выпав из поезда в Свердловской области
0
43
23-летняя проводница погибла, выпав из поезда в Свердловской области
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз?
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика!
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#история#дтп#автомир#Жизнь#кино#кот#природа
#Юмор#прикол#люди#подборка#СССР#аварии#Россия#Приколы#дети#в мире
#интересно#факты#ватермарк#автомобили#США#авто аварии#картинки#Ynews#новости#наука

На что жалуетесь?

Вернуться