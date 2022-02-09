Хотелки советского пионера. Немецкая железная дорога

В мое советское детство больших проблем с игрушками не было, хотя полки нашего провинциального "детского мира" не баловали изобилием. Всегда можно было свободно купить и железные грузовики завода "Радуга" и бульдозер или танк на проводном пульте управления. Но была категория игрушек которые "привозили" из Москвы или Ленинграда - это сложные механические игрушки иностранного производства. Самая известная - это наверно железная дорога производства ГДР.
У меня был набор фирмы PIKO в масштабе "N" - это набор начального уровня, один из самых дешевых и простых. Стоил он в 1982 году - 14 рублей 60 копеек, о чем есть надпись на коробке.
Набор включает в себя локомотив, три вагона, комплект из 10 рельс и блока питания.
Существовало несколько вариантов наборов, в моем был тепловоз, цистерна, крытый вагон и полувагон.
У моего друга был набор с пассажирскими вагонами и паровозом. Часто мы с ним кооперировались и собирали большое кольцо из двух комплектов рельс и комплектовали различные варианты составов.
В дополнение к набору можно было дополнительно приобрести вагоны, локомотивы, рельсовые стрелки, сетевой блок управления и т.д. и т.п.
Круче были только игрушки на радиоуправлении, но стоили они столько, что я даже не пытался о них мечтать)) Лишь с любопытством разглядывал их на полках магазина "ДЛТ" в Ленинграде.
Источник:
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