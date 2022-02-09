Хотелки советского пионера. Немецкая железная дорога

FISHKINET
Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото) Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала... ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Семь блоков, объединивших мир: удивительные факты о культовой игре «Тетрис» Семь блоков, объединивших мир: удивительные факты о культовой игре... Конфликт двух братьев из-за чая: один погиб, второй в реанимации Конфликт двух братьев из-за чая: один погиб, второй в реанимации Пенсионерка залила фекалиями офис «Газпром межрегионгаза» из-за долга в 300 рублей Пенсионерка залила фекалиями офис «Газпром межрегионгаза» из-за... Наш СССР Наш СССР Женщина-пилот F-35 утопила истребитель при первой же посадке на авианосец Женщина-пилот F-35 утопила истребитель при первой же посадке на... "Я нихера не поняла": российская фигуристка Мишина дала интервью журналисту BBC "Я нихера не поняла": российская фигуристка Мишина дала интервью... Петух, знай своё место! Петух, знай своё место! Разгрузка товара пошла не по плану Разгрузка товара пошла не по плану Смешные картинки и фотографии Смешные картинки и фотографии Никто в него не верил, а он взял и завоевал бронзу в Пекине: история триумфатора ОИ в Сочи Вика Уайлда Никто в него не верил, а он взял и завоевал бронзу в Пекине:... Беспредельная самооборона: предложено внедрить в практику правило «Мой дом — моя крепость» Беспредельная самооборона: предложено внедрить в практику правило... В Бийске боксер до смерти избил Росгвардейца в баре В Бийске боксер до смерти избил Росгвардейца в баре 20 заброшенных мест, которые пугают и манят одновременно 20 заброшенных мест, которые пугают и манят одновременно Руководитель управляющей компании избил следователя во время обыска Руководитель управляющей компании избил следователя во время обыска Российские тренеры и спортсмены стоя аплодировали американскому фигуристу Российские тренеры и спортсмены стоя аплодировали американскому... В столичном кафе произошла драка с поножовщиной В столичном кафе произошла драка с поножовщиной «1+1» в реальной жизни: история 10-летней дружбы алжирского авантюриста и французского графа «1+1» в реальной жизни: история 10-летней дружбы алжирского...
Хотелки советского пионера. Немецкая железная дорога

Хотелки советского пионера. Немецкая железная дорога (7 фото)

Автор:
09 февраля 2022 06:15
Метки: дорога   железная   хотелки   
583
7

В мое советское детство больших проблем с игрушками не было, хотя полки нашего провинциального "детского мира" не баловали изобилием. Всегда можно было свободно купить и железные грузовики завода "Радуга" и бульдозер или танк на проводном пульте управления. Но была категория игрушек которые "привозили" из Москвы или Ленинграда - это сложные механические игрушки иностранного производства. Самая известная - это наверно железная дорога производства ГДР.

У меня был набор фирмы PIKO в масштабе "N" - это набор начального уровня, один из самых дешевых и простых. Стоил он в 1982 году - 14 рублей 60 копеек, о чем есть надпись на коробке.

×
×

Набор включает в себя локомотив, три вагона, комплект из 10 рельс и блока питания.

Существовало несколько вариантов наборов, в моем был тепловоз, цистерна, крытый вагон и полувагон.

У моего друга был набор с пассажирскими вагонами и паровозом. Часто мы с ним кооперировались и собирали большое кольцо из двух комплектов рельс и комплектовали различные варианты составов.

В дополнение к набору можно было дополнительно приобрести вагоны, локомотивы, рельсовые стрелки, сетевой блок управления и т.д. и т.п.

Круче были только игрушки на радиоуправлении, но стоили они столько, что я даже не пытался о них мечтать)) Лишь с любопытством разглядывал их на полках магазина "ДЛТ" в Ленинграде.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: дорога   железная   хотелки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Слепой Пью 2 часа назад
В нерезиновой была рекламная большущая игрушечная железная дорога в магазине Лейпциг - вещь! Даже взрослые залипали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона 46 минут назад
У моего друга и соседа по этажу была похожая. Но у него там много чего было. И рельсов и вагонов. Уж как мы там не извращались, какие-то мосты из книг и мебели делали, тоннели из пластмассового конструктора и т.д.и т.п. Весело было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася Час назад
железной дороги у меня не было, а вот машинка от пико была.. но их завезли уже в поздние 80е, вот такая за 15 рублей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Roman 2 часа назад
Лежит дома набор Пико. Пульт управления сгнил, рельсы гнутые и кое-где сломанные. Думал обновить: докупить деталей и привести в порядок. Посмотрел на ценники и послал в жопу до лучших времён.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Александр 2 часа назад
Мне повезло, у меня была именно такая железная дорого. Хотя она и была одного вида ) Прикольно было поднимать кчастки кольца типа в корку и смотреть какую высоту осилит паровозик )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
физраствор. 2 часа назад
для бедных слоев населения была юла..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото) Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото) Зачем в 19 веке вместо каменных дорог делали деревянные? Зачем в 19 веке вместо каменных дорог делали деревянные? Пьяный мужик невольно поставил социальный эксперимент в Тольятти Пьяный мужик невольно поставил социальный эксперимент в Тольятти Ассенизатор устроил шоу с канализационным люком на дороге Ассенизатор устроил шоу с канализационным люком на дороге Житель Владимирской области вымостил дорогу к дому осколками надгробий Житель Владимирской области вымостил дорогу к дому осколками надгробий Безумец с картонным щитом попытался победить Кутузовский проспект - и неудачно Безумец с картонным щитом попытался победить Кутузовский проспект - и неудачно
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1905370



Другие посты автора
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
56
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
20 потрясающих фотографий из глубин Вселенной
2
29
20 потрясающих фотографий из глубин Вселенной
Набирающие популярность
Просто навигация. Часть I
0
3
Просто навигация. Часть I
Связь сезона и болезней
0
2
Связь сезона и болезней
В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной
В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика!
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#ватермарк#люди#автомир#США#картинки#подборка#Ynews#Жизнь
#фото#животные#история#автомобили#аварии#авто аварии#Приколы#кино#Разное#олимпиада
#интересно#факты#интересное#дтп#СССР#Россия#кот#новости#Спорт#пекин

На что жалуетесь?

Вернуться