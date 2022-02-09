Хотелки советского пионера. Немецкая железная дорога

В мое советское детство больших проблем с игрушками не было, хотя полки нашего провинциального "детского мира" не баловали изобилием. Всегда можно было свободно купить и железные грузовики завода "Радуга" и бульдозер или танк на проводном пульте управления. Но была категория игрушек которые "привозили" из Москвы или Ленинграда - это сложные механические игрушки иностранного производства. Самая известная - это наверно железная дорога производства ГДР.