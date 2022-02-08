Пенсионерка залила фекалиями офис «Газпром межрегионгаза» из-за долга в 300 рублей

Пенсионерка пришла в абонентский офис компании с сумкой на колесиках — с такими часто ходят пожилые люди. На сумке была красноречивая надпись «Гейзер», однако поначалу на это никто не обратил внимания.

Судя по всему, акт мести готовился долго и был тщательно спланирован.

Сначала бабуля с тележкой и мешком дисциплинированно отстояла очередь в 20 человек в отделении на улице Жилина, пишет телеграм-канал Ньюсач-Двач , а затем «оплатила» долг скандалом и дерьмом из бутылок, щедро залив им абонентскую стойку, все документы и оргтехнику, до которой смогла дотянуться. Также в фекалиях оказались документы других абонентов на столах.