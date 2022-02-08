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Пенсионерка залила фекалиями офис «Газпром межрегионгаза» из-за долга в 300 рублей

Пенсионерка залила фекалиями офис «Газпром межрегионгаза» из-за долга в 300 рублей (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 23:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Газпром межрегионгаз   бабушка   газпром   месть   офис   пенсионерка   тольятти   фекалии   
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Эту клиентку офис тольяттинского «Газпром межрегионгаза» забудет не скоро. Даже после полного клининга и ремонта. Бабуля "не Божий одуванчик" оплатила свой долг докучливому поставщику коммунальных благ, экскрементами. Рубрика "Гвозди бы делать из этих людей!"

Пенсионерка пришла в абонентский офис компании с сумкой на колесиках — с такими часто ходят пожилые люди. На сумке была красноречивая надпись «Гейзер», однако поначалу на это никто не обратил внимания.

Судя по всему, акт мести готовился долго и был тщательно спланирован.

Сначала бабуля с тележкой и мешком дисциплинированно отстояла очередь в 20 человек в отделении на улице Жилина, пишет телеграм-канал Ньюсач-Двач , а затем «оплатила» долг скандалом и дерьмом из бутылок, щедро залив им абонентскую стойку, все документы и оргтехнику, до которой смогла дотянуться. Также в фекалиях оказались документы других абонентов на столах.

Но ей и этого мало оказалось — она еще с улицы вылила пару бутылок на стену ненавистного поставщика коммунальных услуг.

Как оказалось, из себя бабушку вывел долг в 300 рублей, который «национальное достояние» выбивает из своей клиентки уже 8 лет.

Есть бабушки в русских селеньях! И в городах тоже есть...

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Метки: Газпром межрегионгаз   бабушка   газпром   месть   офис   пенсионерка   тольятти   фекалии   
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13k
Bill 2 часа назад
Зачем такой экстрим, за который бабке потом еще прийдется платить?
Проще было написать заявление "докучливому поставщику коммунальных благ" с просьбой отрезать её квартиру от благ цивилизации.
ПС. Кстати, моя матушка из своей пенсии спокойно оплачивает эти самые "коммунальные блага". Подозреваю что эта тетка просто сумашедшая.
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1k
Миша 2 минуты назад
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2k
Moon24 2 минуты назад
Долгу 8 лет ? Срок исковой давности истек . Так что права она
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3k
Kolyaka 43 минуты назад
"Есть бабушки в русских селеньях! И в городах тоже есть...", но лучше бабушек таких держать в специализированных учереждениях, потому что конда с головой не лады человек представляет угрозу для окружающих. Возьмет и газ откроет, на зло газпрому, и все хана подъезду.
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2k
Михаил 50 минут назад
Это к деньгам. Истину говорю вам, скоро СП2 запустят.
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19k
BiZ 51 минуту назад
методы у тебя просто говно, бабуля..
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3k
Maikie 52 минуты назад
Этим офисным говноедам бабка принесла немного поесть...
За каждой "бумажкой" чья то жизнь , удобство , деньги и.т.д...
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2k
Sergius SPb Час назад
Громкий заголовок.
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13k
net Час назад
Всегда удивляюсь от людей, которые нахомят, нагадят, обоcpут как в данном примере продавца или секретаршу. Они конечно работники системы, но самое ничего не решающее звено, простые работяги. Бабка хотя бы в юридический отдел пошла или к тем, от чьего лица штрафы составляют. Хоть логика действий была бы какая-то.
Сейчас впишут штраф и плюс компенсацию за химчистку, а если пойдут на принцип, то и убытки простоя конторы. И что-то мне подсказывает, что Газпром любой суд выиграет.
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260
АЯ Час назад
Срок давности вышел 5 лет назад. Бабку довели до ручки.
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10k
Бендер Родригес Час назад
Шуточки за триста!
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1k
Yus Час назад
За долг в 300 рублей получить штраф в 30000, это гениально.
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−8
Лора Крафт 2 часа назад
"6ациональное достояние$ - в дерьме, из-за каких-то 300 рублей!
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20k
kamanch 2 часа назад
Дерьмовая новость )))
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160
Евгений 2 часа назад
А чё смешного, бабуля явно косит под больную, может, если раз оплатит клининг, поймет, как решать вопросы
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