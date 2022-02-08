Пенсионерка залила фекалиями офис «Газпром межрегионгаза» из-за долга в 300 рублей

Эту клиентку офис тольяттинского «Газпром межрегионгаза» забудет не скоро. Даже после полного клининга и ремонта. Бабуля "не Божий одуванчик" оплатила свой долг докучливому поставщику коммунальных благ, экскрементами. Рубрика "Гвозди бы делать из этих людей!"
Пенсионерка пришла в абонентский офис компании с сумкой на колесиках — с такими часто ходят пожилые люди. На сумке была красноречивая надпись «Гейзер», однако поначалу на это никто не обратил внимания.
Судя по всему, акт мести готовился долго и был тщательно спланирован.
Сначала бабуля с тележкой и мешком дисциплинированно отстояла очередь в 20 человек в отделении на улице Жилина, пишет телеграм-канал Ньюсач-Двач , а затем «оплатила» долг скандалом и дерьмом из бутылок, щедро залив им абонентскую стойку, все документы и оргтехнику, до которой смогла дотянуться. Также в фекалиях оказались документы других абонентов на столах.
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Но ей и этого мало оказалось — она еще с улицы вылила пару бутылок на стену ненавистного поставщика коммунальных услуг.
Как оказалось, из себя бабушку вывел долг в 300 рублей, который «национальное достояние» выбивает из своей клиентки уже 8 лет.
Есть бабушки в русских селеньях! И в городах тоже есть...
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Проще было написать заявление "докучливому поставщику коммунальных благ" с просьбой отрезать её квартиру от благ цивилизации.
ПС. Кстати, моя матушка из своей пенсии спокойно оплачивает эти самые "коммунальные блага". Подозреваю что эта тетка просто сумашедшая.
За каждой "бумажкой" чья то жизнь , удобство , деньги и.т.д...
Сейчас впишут штраф и плюс компенсацию за химчистку, а если пойдут на принцип, то и убытки простоя конторы. И что-то мне подсказывает, что Газпром любой суд выиграет.