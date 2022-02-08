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Авторский пост
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Вышел ночью покурить с фонариком на лбу. Увидел в 100 метрах такие же лисьи глаза светящиеся и теперь у меня кирпичей на баню есть.