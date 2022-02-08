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Как "морской дьявол" Шабалин потопил 2000 немецких егерей и стал единственным катерником-дважды Героем Советского Союза?

Как "морской дьявол" Шабалин потопил 2000 немецких егерей и стал единственным катерником-дважды Героем Советского Союза? (7 фото)

Автор:
08 февраля 2022 20:53
Метки: военный   герои   история   
690
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Немцы не зря называли катерника Александра Шабалина "морским дьяволом". Вчерашний рыбак без специального военного образования превратил легкие торпедные катера в ударную силу Северного флота. Его подопечные уничтожили немецкую подлодку, сбили самолет и спасли от гибели в ледяной воде 10 советских летчиков. За какие другие подвиги Александр Осипович единственным среди катерников получил две звезды Героя Советского Союза?

Торпедному катеру - большое плавание.

Александр Шабалин ковал славу Северного флота недалеко от родных мест. Александр Осипович родился в 1914 году в Архангельской губернии. С детства крестьянский сын полюбил рыбалку и походы в море. Особенно повлияли на юношу рассказы дяди-моряка о путешествиях по северным водам. Так Саша загорелся желанием попасть на флот.


Едва окончив деревенскую школу, юноша отправился к дяде в Мурманск. Там 16-летний матрос рыболовецкого траулера быстро заслужил уважение бывалых моряков. Шабалин энергично выполнял всю работу на палубе и держался уверенно в любой шторм, словно прожил всю жизнь в море.

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На момент призыва в армию в 1936 году, Шабалин уже 6 лет оттрубил на рыболовецких суднах. Александр Осипович мечтал когда-нибудь стать у руля большого военного корабля. Мечты рассыпались после окончания электромеханической школы в 1938-м. Командование определило Шабалина на торпедные катера.


Поначалу Александр Осипович был не в восторге, но быстро прикипел к юрким катерам. Тем более что на Северном флоте Шабалин служил в знакомой акватории. В советско-финской войне катера решали в основном транспортные задачи. Настоящий боевой опыт молодому офицеру Красного Флота пришлось получать только в 1941 году.


С деревянной броней против немцев.

Оборона советского Заполярья - один из главных героических эпизодов Великой Отечественной войны. Командующему Северным флотом адмиралу Головко пришлось доставать все резервы на защиту рубежей Родины. В бой шли рыбацкие баркасы и даже вчерашние заключенные лагерей.

Немцы если не превосходили советские войска численно, то точно были основательно подготовлены к боям на Кольском полуострове. В Заполярье вермахт направил элитные подразделения горных егерей. Эти матерые вояки в 1940 году прошли горную подготовку в Альпах и за считанные дни расправились с Норвегией.

Торпедным катерам приходилось сражаться в неравном бою с немецким флотом. Например, корпуса катеров "Д-3" были сделаны буквально из обычного дерева и гвоздей. Они сильно уступали в огневой мощи немецким сторожевым катерам, на борту которых имелись 37-миллиметровые пушки.


В таких условиях каждый боевой поход командира торпедного катера ТКА-12 Александра Шабалина мог стать последним. Командир долго не мог заявить о себе. То катера долго стояли на ремонте в Кронштадте, то авиаразведка не могла добыть информацию о немецких кораблях. После долгих месяцев ожидания осенью 1941 года к Шабалину пришел оглушительный успех.


Пустил на дно элиту вермахта.

2 октября 1941 года в северных водах катер Александра Шабалина приметил немецкий конвой. Ночная атака на транспортник с десятком сторожевых кораблей была огромным риском. Но Шабалин решился. Подплыв к судну на сотни метров, катер выпустил торпеды и тут же укрылся в дымовой завесе - есть попадание.


Холодной северной ночью было отчетливо видно зарево подбитого транспортника. По информации ИА "Двина-Информ", на борту уничтоженного Шабалиным корабля находилось около 2000 немецких егерей. Скоро героя нашла первая награда - орден Ленина.

В ночь с 5 на 6 октября у побережья норвежского Варангер-фьорда Шабалин с товарищами совершили очередную дерзкую атаку. Немецкий конвой из двух транспортников и кораблей охранения ждали атаку с моря. Шабалин же пошел на хитрость. Его катер, окрашенный под цвет скал, караулил врага у берега.


Мчавшийся на полной скорости катер стал полной неожиданностью для немцев. Александр Осипович успел пустить торпеды и затем скрыться в дымовой завесе. В тот день был уничтожен транспортник "Бьёрнунген". Младший лейтенант Шабалин оставил немецких егерей без теплого зимнего обмундирования, которое пошло на дно вместе с судном.


"Охотник без промаха".

О невероятных подвигах катерника вскоре доложили наверх. Командующий Севморфлотом Арсений Головко называл Шабалина "охотником без промаха". В 1942 году Александр Осипович был назначен командующим звеном торпедных катеров. Под его руководством катера стали грозой не только для немецких конвоев.

Фирменным приемом Александра Шабалина была маскировка у вражеского берега. Закамуфлированные катера с выключенными двигателями и винтами было практически невозможно заметить. Это позволяло не только атаковать немецкие суда, но и высаживать десант и подбирать бойцов.

За годы Великой Отечественной его катерники спасли более 10 летчиков (в их числе был будущий Герой Советского Союза Георгий Павлов). За два с половиной года войны началу 1944 года моряки Шабалина уничтожили 4 транспортника, пару сторожевых кораблей, уничтожили подлодку и даже сбили 1 самолет.

За такую беспрецедентную результативность командующий дивизионом торпедных катеров Александр Шабалин в феврале 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза.


Десант в "коридоре смерти".

Капитан-лейтенанту Шабалину всё чаще доверяли сложные и опасные операции. Именно таким был десант в бухте Лиинахамари в ночь с 12 на 13 октября 1944 года. Этот порт представлял собой практически непреступный бастион на Баренцевом море. Узкая бухта с множеством батарей, пулеметных гнезд и торпедных аппаратов была настоящим "коридором смерти".

За пару дней до начала операции Шабалин высадил десант на мысе Крестовый. Когда десантники обошли порт с суши и нейтрализовали батареи, командующий дал приказ к началу штурма. В порту Лиинахамари катера буквально ускользали от лучей прожектора под отвесными скалами.

На малой скорости катера с десантом проскочили прямо под скалами - немецкие орудия просто не смогли достать их. Прямо по "коридору смерти" Шабалин провез более 500 бойцов. На рассвете 13 октября в бухте Лиинахамари оказалось еще около 2 тысяч десантников.

Небывалая по смелости десантная операция на крайнем севере позволила к исходу дня взять непреступный порт врага. А вскоре и развить успех, 25 октября 1944 года освободив норвежский город Киркенес. За разгром гитлеровцев в Заполярье 5 ноября Александру Осиповичу было присвоено второе звание Героя Советского Союза.

Шабалин учился на атаках Шабалина.

Всего за годы Великой Отечественной Александр Шабалин участвовал в потоплении 7 транспортов противника. Маленькие торпедные катера пустили на дно ни одну тонну ценного немецкого снаряжения и никелевой руды. А сам Александр Осипович стал единственным катерником, дважды удостоенным звания Героя Советского Союза.

После войны легенда флота вернулся к вопросу военного образования. В 1951 году Шабалин окончил Каспийское высшее военно-морское училище. Учился Александр Осипович буквально на своем опыте. Его уникальные торпедные атаки уже тогда попали в учебники по военно-морскому делу.

В качестве замначальника Высшего военно-морского училища Александр Осипович не раз выступал перед молодыми офицерами. Скромный адмирал редко говорил о себе, но всегда вспоминал свой экипаж, своих моряков, героически защищавших советское Заполярье.


Александра Осиповича не стало в 1982 году. Последние годы на службе Александр Шабалин посвятил преподавательской работе. Но, пожалуй, главным его воспитанником стал сын Геннадий. Шабалин-младший достойно продолжил морскую династию и дослужился до звания контр-адмирала.

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Метки: военный   герои   история   
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Великий Кормчий 2 часа назад
Зачем ставить битую сцылу на источник?!
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