Как "морской дьявол" Шабалин потопил 2000 немецких егерей и стал единственным катерником-дважды Героем Советского Союза?

На момент призыва в армию в 1936 году, Шабалин уже 6 лет оттрубил на рыболовецких суднах. Александр Осипович мечтал когда-нибудь стать у руля большого военного корабля. Мечты рассыпались после окончания электромеханической школы в 1938-м. Командование определило Шабалина на торпедные катера.

Поначалу Александр Осипович был не в восторге, но быстро прикипел к юрким катерам. Тем более что на Северном флоте Шабалин служил в знакомой акватории. В советско-финской войне катера решали в основном транспортные задачи. Настоящий боевой опыт молодому офицеру Красного Флота пришлось получать только в 1941 году.

С деревянной броней против немцев.

Оборона советского Заполярья - один из главных героических эпизодов Великой Отечественной войны. Командующему Северным флотом адмиралу Головко пришлось доставать все резервы на защиту рубежей Родины. В бой шли рыбацкие баркасы и даже вчерашние заключенные лагерей.

Немцы если не превосходили советские войска численно, то точно были основательно подготовлены к боям на Кольском полуострове. В Заполярье вермахт направил элитные подразделения горных егерей. Эти матерые вояки в 1940 году прошли горную подготовку в Альпах и за считанные дни расправились с Норвегией.