"За гранью разумного": единороссы исключили из партии «единоверца», и есть за что

Александр Бортников до недавнего времени считался перспективным молодым организатором. Был депутатом муниципального совета Некрасовского сельского поселения (в Ярославской области), в котором представлял «Единую Россию». Причем, трудиться на ниве представительской деятельности у них — дело семейное. Отец, Игорь Бортников, тоже депутат, но уже в самом Ярославле.



Сегодня поступило сообщение, что 28-летний народный избранник арестован. И будет под стражей до 15 марта. Он подозревается в создании нарколаборатории. По официальной терминологии, это преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, да еще и в особо крупном размере. Максимальное наказание за подобные деяния: до 20 лет заключения.



Местные и всероссийские СМИ публикуют заявление ярославских единороссов, в котором однопартийцы сокрушаются: «Противоправные действия, в которых его обвиняют, за гранью разумного и не поддаются никаким объяснениям». Соратники тут же исключили Бортникова-младшего из своих рядов. А по поводу депутатского мандата пока осторожничают: обещают отобрать, если суд признает вину.