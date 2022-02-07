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"За гранью разумного": единороссы исключили из партии «единоверца», и есть за что

"За гранью разумного": единороссы исключили из партии «единоверца», и есть за что (1 фото)

Автор:
07 февраля 2022 18:56
Сообщество : Криминал
Метки: *****т   арест   депутат   единоросс   лаборатория   наркотики   ярославль   
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Молодого депутата из Ярославской области, члена ЕР, задержали по подозрению в производстве наркотиков.
Александр Бортников до недавнего времени считался перспективным молодым организатором. Был депутатом муниципального совета Некрасовского сельского поселения (в Ярославской области), в котором представлял «Единую Россию». Причем, трудиться на ниве представительской деятельности у них — дело семейное. Отец, Игорь Бортников, тоже депутат, но уже в самом Ярославле.

Сегодня поступило сообщение, что 28-летний народный избранник арестован. И будет под стражей до 15 марта. Он подозревается в создании нарколаборатории. По официальной терминологии, это преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, да еще и в особо крупном размере. Максимальное наказание за подобные деяния: до 20 лет заключения.

Местные и всероссийские СМИ публикуют заявление ярославских единороссов, в котором однопартийцы сокрушаются: «Противоправные действия, в которых его обвиняют, за гранью разумного и не поддаются никаким объяснениям». Соратники тут же исключили Бортникова-младшего из своих рядов. А по поводу депутатского мандата пока осторожничают: обещают отобрать, если суд признает вину.

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Метки: *****т   арест   депутат   единоросс   лаборатория   наркотики   ярославль   
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12  комментариев
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495
vmsoroka Час назад
А можно исключит партию ЕР из жизни людей?
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22k
Ego sum qui sum 2 минуты назад
его выгнали не за то что производил а за т,о что не делился
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1k
Руслан 20 минут назад
Крысёныш пакостный
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84k
Броненосец Потелкам Час назад
Нынче производители "синтетики" поумнели
Продают через "закладку" не готовый "продукт", а 2-4 бутылки с его компонентами
и инструкция в 3 строчки - при какой температуре смешать, и как потом выпарить до сухого вещества в кастрюльке на "водяной бане"
.
Хер подкопаешься
Компоненты в отдельных бутылях наркотиками не являются от слова ВООБЩЕ
.
это как древесный уголь, сера и селитра
смешал - все, получил ЧЕРНЫЙ ДЫМНЫЙ ПОРОХ
пока не смешаны - хер доипацца.
.
мдяя.......
депутаты....
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