"За гранью разумного": единороссы исключили из партии «единоверца», и есть за что

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Молодого депутата из Ярославской области, члена ЕР, задержали по подозрению в производстве наркотиков.
Александр Бортников до недавнего времени считался перспективным молодым организатором. Был депутатом муниципального совета Некрасовского сельского поселения (в Ярославской области), в котором представлял «Единую Россию». Причем, трудиться на ниве представительской деятельности у них — дело семейное. Отец, Игорь Бортников, тоже депутат, но уже в самом Ярославле.
Сегодня поступило сообщение, что 28-летний народный избранник арестован. И будет под стражей до 15 марта. Он подозревается в создании нарколаборатории. По официальной терминологии, это преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, да еще и в особо крупном размере. Максимальное наказание за подобные деяния: до 20 лет заключения.
Местные и всероссийские СМИ публикуют заявление ярославских единороссов, в котором однопартийцы сокрушаются: «Противоправные действия, в которых его обвиняют, за гранью разумного и не поддаются никаким объяснениям». Соратники тут же исключили Бортникова-младшего из своих рядов. А по поводу депутатского мандата пока осторожничают: обещают отобрать, если суд признает вину.
Сегодня поступило сообщение, что 28-летний народный избранник арестован. И будет под стражей до 15 марта. Он подозревается в создании нарколаборатории. По официальной терминологии, это преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, да еще и в особо крупном размере. Максимальное наказание за подобные деяния: до 20 лет заключения.
Местные и всероссийские СМИ публикуют заявление ярославских единороссов, в котором однопартийцы сокрушаются: «Противоправные действия, в которых его обвиняют, за гранью разумного и не поддаются никаким объяснениям». Соратники тут же исключили Бортникова-младшего из своих рядов. А по поводу депутатского мандата пока осторожничают: обещают отобрать, если суд признает вину.
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Продают через "закладку" не готовый "продукт", а 2-4 бутылки с его компонентами
и инструкция в 3 строчки - при какой температуре смешать, и как потом выпарить до сухого вещества в кастрюльке на "водяной бане"
.
Хер подкопаешься
Компоненты в отдельных бутылях наркотиками не являются от слова ВООБЩЕ
.
это как древесный уголь, сера и селитра
смешал - все, получил ЧЕРНЫЙ ДЫМНЫЙ ПОРОХ
пока не смешаны - хер доипацца.
.
мдяя.......
депутаты....
........"сладких опер ищет".....