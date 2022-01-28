Отец избитой мигрантами девочки рассказал, как власти стараются замять конфликт

Директор школы №8, Александр Сажнов (возле которой девочку и побили), добавил: «Никаких национальных конфликтов там в принципе нет. Это просто дети, это детские игры и шалости».

Понятно, что с этим категорически не согласен отец пострадавшего ребенка: «Втроем целенаправленно затолкать человека в сугроб и избить его ногами? Вы простите меня, это шалость? Вчера была у нас встреча на территории школы, были представители Минобра, психологи, представитель азербайджанской диаспоры, классный руководитель и все остальные. Извинился только представитель диаспоры. Единственное, что интересовало директора при первой встрече — произошел случай на территории школы или за территорией. После этого он ни разу не интересовался здоровьем дочери.

Обидчики даже не извинились. Они посидели, помолчали, послушали. Никаких мирных соглашений быть не может: примиряться мы ни с кем не собираемся. Уже написаны заявления в МВД, СК и Прокуратуру».

В школу девочка до сих пор не ходит - боится. Зато до сих пор мотается с родителями по врачам и все они ждут, как решится этот вопрос. В одиночку им было бы сложно.

Но делом уже заинтересовался Александр Хинштейн из Госдумы и местный депутат, Михаил Матвеев.