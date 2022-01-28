Отец избитой мигрантами девочки рассказал, как власти стараются замять конфликт

Чиновники выгораживают всех, кроме пострадавшего ребенка и ее родителей.
Девочка с родителями живет в Самаре. Недалеко от школы ее подловили «дети гостей», затолкали в сугроб и отпинали ногами. Мы об этом писали. У ребенка остались синяки и ушибы по всему телу, до сих пор проходит медобследование. Ее родители сразу же кинулись в прокуратуру, в полицию и школу. И им обещали во всем разобраться. Теперь хотят «дать заднюю».
К делу даже подключилась Председатель Ассоциации детских служб примирения Самарской области Татьяна Прянишникова.
Она заявила, что тем, кто это натворил: «Поступают угрозы. Они попросили помощи у меня, я обещала им помочь. Какая разница, какой они национальности, они граждане РФ, это очень маленький возраст, это беззащитные дети».
Директор школы №8, Александр Сажнов (возле которой девочку и побили), добавил: «Никаких национальных конфликтов там в принципе нет. Это просто дети, это детские игры и шалости».
Понятно, что с этим категорически не согласен отец пострадавшего ребенка: «Втроем целенаправленно затолкать человека в сугроб и избить его ногами? Вы простите меня, это шалость? Вчера была у нас встреча на территории школы, были представители Минобра, психологи, представитель азербайджанской диаспоры, классный руководитель и все остальные. Извинился только представитель диаспоры. Единственное, что интересовало директора при первой встрече — произошел случай на территории школы или за территорией. После этого он ни разу не интересовался здоровьем дочери.
Обидчики даже не извинились. Они посидели, помолчали, послушали. Никаких мирных соглашений быть не может: примиряться мы ни с кем не собираемся. Уже написаны заявления в МВД, СК и Прокуратуру».
В школу девочка до сих пор не ходит - боится. Зато до сих пор мотается с родителями по врачам и все они ждут, как решится этот вопрос. В одиночку им было бы сложно.
Но делом уже заинтересовался Александр Хинштейн из Госдумы и местный депутат, Михаил Матвеев.
Матвеев особенно жестко отстаивает правоту ребенка и ее родителей: «Государство должно пресекать любые межнациональные конфликты. Подобные истории должны заканчиваться депортацией семей с запретом на въезд в РФ».
Так что списать на «детские шалости» уже не получится.
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Особенно опасен массивный приток иностранцев, потому что тогда они теряют стимул к ассимиляции, оставаясь верным своим диаспорам землячествам. Примеров тому в мире много, но политики почему-то остаются глухи и слепы.
А остальным за что извиняться?
А представителям мерзких сообществ втолковывать - ни какой межнациональной распри, шалости у нас такие.
Как включишь Россию-1, так русских мы защищать будем всеми способами по всей Украине! У меня дома нас защитите!!! А, ну так "это другое"!!!)
Так что , с Хинштейна хоть шерсти клок - лишь бы во благо этой девочке .
В тексте данного поста ИМЕННО Матвеев - местный депутат , а Хинштейн - депутат Госдумы !
Утырки были всегда.
Но даже самые о битые никогда бы не пинали втроём девушку ногами...
П.с. Я считаю никакого мальчика, нельзя запинывтаь толпой, если он сам этого не попросил.
Это ж бюджетники, я правильно понимаю?
"Заводы стоят, одни гитаристы в стране."