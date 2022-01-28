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Отец избитой мигрантами девочки рассказал, как власти стараются замять конфликт

Отец избитой мигрантами девочки рассказал, как власти стараются замять конфликт (4 фото)

Автор:
28 января 2022 18:19
Сообщество : Жить в России
Метки: девочка   депутат   дети   директор   мигранты   родители   сугроб   школа   
3061
4

Чиновники выгораживают всех, кроме пострадавшего ребенка и ее родителей.

Девочка с родителями живет в Самаре. Недалеко от школы ее подловили «дети гостей», затолкали в сугроб и отпинали ногами. Мы об этом писали. У ребенка остались синяки и ушибы по всему телу, до сих пор проходит медобследование. Ее родители сразу же кинулись в прокуратуру, в полицию и школу. И им обещали во всем разобраться. Теперь хотят «дать заднюю».

К делу даже подключилась Председатель Ассоциации детских служб примирения Самарской области Татьяна Прянишникова.

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Она заявила, что тем, кто это натворил: «Поступают угрозы. Они попросили помощи у меня, я обещала им помочь. Какая разница, какой они национальности, они граждане РФ, это очень маленький возраст, это беззащитные дети».

Директор школы №8, Александр Сажнов (возле которой девочку и побили), добавил: «Никаких национальных конфликтов там в принципе нет. Это просто дети, это детские игры и шалости».

Понятно, что с этим категорически не согласен отец пострадавшего ребенка: «Втроем целенаправленно затолкать человека в сугроб и избить его ногами? Вы простите меня, это шалость? Вчера была у нас встреча на территории школы, были представители Минобра, психологи, представитель азербайджанской диаспоры, классный руководитель и все остальные. Извинился только представитель диаспоры. Единственное, что интересовало директора при первой встрече — произошел случай на территории школы или за территорией. После этого он ни разу не интересовался здоровьем дочери.

Обидчики даже не извинились. Они посидели, помолчали, послушали. Никаких мирных соглашений быть не может: примиряться мы ни с кем не собираемся. Уже написаны заявления в МВД, СК и Прокуратуру».

В школу девочка до сих пор не ходит - боится. Зато до сих пор мотается с родителями по врачам и все они ждут, как решится этот вопрос. В одиночку им было бы сложно.

Но делом уже заинтересовался Александр Хинштейн из Госдумы и местный депутат, Михаил Матвеев.

Матвеев особенно жестко отстаивает правоту ребенка и ее родителей: «Государство должно пресекать любые межнациональные конфликты. Подобные истории должны заканчиваться депортацией семей с запретом на въезд в РФ».

Так что списать на «детские шалости» уже не получится.

Источник:

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Метки: девочка   депутат   дети   директор   мигранты   родители   сугроб   школа   
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55  комментариев
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4k
onebibis 2 часа назад
Родителей этих детей "гостей" под суд за своих зверёнышей. Неплохо бы эти п.и.з.д.оглазых гостей, или какие они там, на их феодальную родину выслать. А заодно и остальные копчёные [мат] обратно по кишлакам выслать. У нас есть кому работать.
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102
rehbinder 43 секунды назад
Кто-нибудь закидайте жидким поносом с блевотнёй этого директора школы пиддарра
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68k
parallax 2 минуты назад
Опасную игру затеяли российские власти. В России уже веками дружно уживается добрая сотня народов и народностей. Но наплыв мигрантов грозит эту гармонию разрушить.
Особенно опасен массивный приток иностранцев, потому что тогда они теряют стимул к ассимиляции, оставаясь верным своим диаспорам землячествам. Примеров тому в мире много, но политики почему-то остаются глухи и слепы.
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1k
Максим Максимов 2 минуты назад
Если местные "власти" замнут этот конфликт, то, возможно, может случиться не Варфоломеевская, а "Самарская ночь"
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1k
roman-delisov 10 минут назад
А что делал представитель азербайджанской диаспоры на встрече в школе? Он что, сотрудник школы или чей-то родитель/опекун?
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5k
RRK 11 минут назад
Не понимаю, что в РФ с людьми стало? В 90-е чурки себе таких вольностей не позволяли...
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13k
Вася 15 минут назад
опять азеры ? самые хитрожопые чурки, торгаши б.л.ят
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706
Ибрагим Прутков 17 минут назад
Напомнило некоторых собачников: Зверь бежит с оскаленной мордой. Цепляется за рукав куртки и начинает рвать. Прибегает владелец и "это он просто играется". Кто куртку порвал? “сам порвал". Нечего на без обидного зверька пынять.
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1k
Bar Полчаса назад
Деток этих "директоров" так же отмудохают - посмотрим как запоют, что это шалости.
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−148
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
директора откиздить арматурой по всему туловищу, а как из комы выйдет, объяснить что это не тяжкие телесные, а так чисто шалости прохожих. Ну а обезьян... обезьян вместе с родителями лишить гражданства и депортировать в родной зоопарк.
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4k
Кистень 38 минут назад
Ааа, значит азербоны были! Почему они не воюют против Армении?
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4k
Слава 41 минуту назад
"Вчера была у нас встреча на территории школы, были представители Минобра, психологи, представитель азербайджанской диаспоры, классный руководитель и все остальные. Извинился только представитель диаспоры."
А остальным за что извиняться?
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841
Олег Шишкин 55 минут назад
Страну просрали. Россия принадлежит чеченским овцейопам и черножопым мигрантам. Русские поставлены в положение второсортной скотины.
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9
SmartFox Олег Шишкин 5 минут назад
Не зря армию кормим
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9
SmartFox 56 минут назад
Работают "братья"
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6k
Горец Ю 56 минут назад
мразей малолетних отмутузить по полной и пинками в сторону Агдама гнать день и ночь.
А представителям мерзких сообществ втолковывать - ни какой межнациональной распри, шалости у нас такие.
Как включишь Россию-1, так русских мы защищать будем всеми способами по всей Украине! У меня дома нас защитите!!! А, ну так "это другое"!!!)
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174k
Татьянин день 58 минут назад
Не знаю как местный депутат Михаил Матвеев , не знаю ... но Хинштейн - тот ещё флюгер и хайпожорщик .
Так что , с Хинштейна хоть шерсти клок - лишь бы во благо этой девочке .
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5k
RRK Час назад
Ну как бы если похищают с Нижнего Новгорода людей и в кремле говорят, что это в порядке вещей, то как бы эти "гости" чувствуют свое превосходство. Пока местные конкретно битами обезьян забивать на начнут, так этот беспредел и будет продолжаться...
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1k
Владимир Час назад
Ну, в целом дети всегда были жестокими и по-отношению к тем, кто против правил. установленных их мировоззрению. Организм начал вырабатывать тестостерон и временами мозг начинает отключаться. В подростковом возрасте бьют все и всех. Кто сильнее, начинает самоутвердиться в глазах ровесников и, прежде всего, другого пола. Всё, что свойственно животному миру, свойственно и человеку. Некоторые границы установлены социумом, но многих это не останавливает, ввиду ограниченности мозговой деятельности.
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1k
Алексей Попов Час назад
Заодно и дирика школы депортировать в какой-нить аул "обучать грамоте" - в "почетную ссылку" (на хрен)...
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3k
Андрей Час назад
"Председатель Ассоциации детских служб примирения Самарской области" .....чего плять?
Это ж бюджетники, я правильно понимаю?
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437
Шурман Час назад
Знаете есть прекрасная вещь в их религии в которую они начали верить в конце 80тых , это слово ХАРАМ , НЕЛЬЗЯ , они этим самым себя позорят и свою религию , если кто-то знаком с исламом то он знает что в чужом доме этого нельзя делать , в коране написано что дом это твоя родина твой кишлак и тд , все кто нарушил это право или шли с войной против тех кто это сделал или ни как .В этой ситуации и так все понятно что мамы и папы их исламу не учили но видео нет
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