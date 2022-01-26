Выдавил прыщ и умер: печальная и мистическая судьба композитора Скрябина

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Александра Скрябина всегда называли самыми мистическим композитором Серебряного века. Он увлекался духовными практиками тибетских монахов, эзотерикой, что несомненно отразилось на его творчестве.
Скрябин самый первый в мире начал исполнять музыкальные произведения в сопровождении динамического цветного освещения. По сути, термин "светомузыка" ввел именно Скрябин.
Александр Николаевич был уверен, что до христианства в мире было полно магии и именно ее он хотел воскресить с помощью своего творчества. Композитор хотел, что человечество, как и тысячи лет назад, было объединено в одном порыве великого братства. Мечта его нашла воплощение не только в творчестве, но и в жизни: она была полна загадочных совпадений и тайн.
Александр Николаевич был уверен, что до христианства в мире было полно магии и именно ее он хотел воскресить с помощью своего творчества. Композитор хотел, что человечество, как и тысячи лет назад, было объединено в одном порыве великого братства. Мечта его нашла воплощение не только в творчестве, но и в жизни: она была полна загадочных совпадений и тайн.
Александр Скрябин родился 25 декабря 1871 года в Москве. Его отец, Николай Александрович, был представителем древнего дворянского рода, а мама, Любовь Петровна - талантливой пианисткой, которая с отличием закончила Петербургскую консерваторию.
Любовь Петровна гастролировала с концертами во многих городах России. Даже беременность ее не остановила - за пять дней до рождения сына она выступала с рождественской программой в Саратове и сразу после вернулась в Москву.
Роды были непростыми. Ее сестра Л.А. Скрябина вспоминала: "Она чувствовала себя так скверно, что пришлось её почти на руках принести наверх, а через два часа после приезда появился на свет Шуринька".
Любовь Петровна гастролировала с концертами во многих городах России. Даже беременность ее не остановила - за пять дней до рождения сына она выступала с рождественской программой в Саратове и сразу после вернулась в Москву.
Роды были непростыми. Ее сестра Л.А. Скрябина вспоминала: "Она чувствовала себя так скверно, что пришлось её почти на руках принести наверх, а через два часа после приезда появился на свет Шуринька".
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Но Саше так и не довелось поговорить с мамой. Роды были тяжелыми и подорвали хрупкое здоровье Любови Петровны. Ей было 25 лет, когда она заболела чахоткой. Врачи настояли и она поехала в Тироль на лечение, однако медицина не справилась... В 1873 году Любовь Петровна Скрябина (в девичестве Щетинина) скончалась. Ее любимому Шуриньке было чуть больше года.
Композитор в будущем ощущал некоторую мистическую свзяь с мамой и был убежден, что его талант начал формироваться в тот момент, когда он слышал музыку, будучи в утробе матери. Александр Николаевич испытывал огромную печаль из-за того, что он стал невольным виновником гибели самого родного ему человека.
После преждевременной кончины жены, отец будущего композитора отдалился от сына. После окончания учебы Николай Александрович получил назначение в Константинополь и поспешил уехать, оставив Сашу на тетю, крестную маму и бабушку.
Скрябин-старший за границей снова женился. На гражданке Италии Ольге Фернандес, которая родила ему пятерых детей.
Скрябин-старший за границей снова женился. На гражданке Италии Ольге Фернандес, которая родила ему пятерых детей.
Шуринька рос в поместье в Боровичском уезде Новгородской области. Его окружили огромной любовью и заботой, что стало частичной компенсацией отсутствия родителей.
Но Саша был убежден, что призрак мамы всегда рядом с ним, что она заботится о нем и оберегает его даже с небес. Учитель Любовь Петровны, музыкант А. Г. Рубинштейн, узнав о ее смерти, заинтересовался будущим ее сына. И талант мальчика его потряс. Музыкант умолял бабушку мальчика развивать его способности.
Но Саша был убежден, что призрак мамы всегда рядом с ним, что она заботится о нем и оберегает его даже с небес. Учитель Любовь Петровны, музыкант А. Г. Рубинштейн, узнав о ее смерти, заинтересовался будущим ее сына. И талант мальчика его потряс. Музыкант умолял бабушку мальчика развивать его способности.
Уже в пять лет Саша Скрябин уверенно играл на фортепиано, в восемь стал интересоваться композицией. Казалось бы - только в музыку. Но бабушка отдала мальчика во 2-ой Московский кадетский корпус, где учились поколения Скрябиных.
Там, еще будучи кадетом, Александр берет уроки у известных музыкантов: Г. Э. Конюса, С.И. Танеева, Н.С. Зверева.
Там, еще будучи кадетом, Александр берет уроки у известных музыкантов: Г. Э. Конюса, С.И. Танеева, Н.С. Зверева.
1889 году Александр Скрябин поступил в Московскую консерваторию, учась сразу в двух классах: фортепиано в классе В.И. Сафонова и композиции А.С. Аренского. Последний таланта ученика не оценил, у них оказались полярно разные взгляды на назначение и сущность музыки.
И в результате, в 1891 году, Аренский Скрябина отчислил из своего класса с формулировкой "за неуспеваемость". Зато в классе фортепиано у Скрябина все было блестяще и в 1892 году он закончил консерваторию с малой золотой медалью. Единственным, кто обошел его и получил большую медаль, стал Сергей Рахманинов. Достойное соперничество, ничего не скажешь.
И в результате, в 1891 году, Аренский Скрябина отчислил из своего класса с формулировкой "за неуспеваемость". Зато в классе фортепиано у Скрябина все было блестяще и в 1892 году он закончил консерваторию с малой золотой медалью. Единственным, кто обошел его и получил большую медаль, стал Сергей Рахманинов. Достойное соперничество, ничего не скажешь.
После получения диплома Александр Николаевич планировал путешествовать по России и миру с концертами. В 1896 году композитор знакомится с юной пианисткой Верой Ивановной Исакович и через год пара обвенчалась в Нижнем Новгороде. После свадьбы молодожены едут за границу, где Скрябин зарабатывает на жизнь исполнением своей собственной музыки.
В 1898 году у пары родилась дочь Римма, в 1900 году - Елена, в 1901 году - Мария, а в 1902 году - сын, которого назвали Львом. После рождения сына отношения между Верой и Александром становятся напряженными. Она жила с детьми в Швейцарии, в дачном поселке под Женевой, а он путешествовал по миру, зарабатывая деньги на свою семью.
И вот, в одной поездке, он познакомился с пианисткой Татьяной Федоровной Шлёцер, которая стала ему, по сути, второй женой (официально отношения не были оформлены). Вера Ивановна к новости, о романе мужа отнеслась очень болезненно.
И вот, в одной поездке, он познакомился с пианисткой Татьяной Федоровной Шлёцер, которая стала ему, по сути, второй женой (официально отношения не были оформлены). Вера Ивановна к новости, о романе мужа отнеслась очень болезненно.
И дальше случается трагедия: в 1905 году от заворота кишок умирает их первый ребенок - семилетняя Римма. Это стало настоящим ударом для Александра Николаевича. Татьяна Шлёцер вспоминала: "Римма была любимицей Скрябина и смерть её глубоко потрясла его. Он приехал на похороны и горько рыдал над её могилой".
Именно там, над могилой дочери в Швейцарии, и состоялась последняя встреча Скрябина с его супругой. Больше они никогда не виделись.
Именно там, над могилой дочери в Швейцарии, и состоялась последняя встреча Скрябина с его супругой. Больше они никогда не виделись.
После похорон дочери Скрябин вернулся к Татьяне и жил с ней в маленьком итальянском городке Больяско. В 1910 году Александра Николаевича ждет новый удар: от болезни скончался и его сын Лев. Мальчику, как и его погибшей сестре, было семь лет.
Скрябин в этот раз не поехал на похороны, так как отношения его с супругой были окончательно испорчены. Стоит отметить, что на тот момент у него уже было двое детей от Татьяны Шлёцер: Ариадна и Юлиан.
Склонный к мистике композитор был уверен, что над нем есть некое проклятие, которое забирает его детей одного за другим.
Скрябин в этот раз не поехал на похороны, так как отношения его с супругой были окончательно испорчены. Стоит отметить, что на тот момент у него уже было двое детей от Татьяны Шлёцер: Ариадна и Юлиан.
Склонный к мистике композитор был уверен, что над нем есть некое проклятие, которое забирает его детей одного за другим.
В 1911 году Скрябин со своей второй семьей возвращается в Москву. Преподает одновременно в двух учебных заведениях, дает множество концертов.
Александр Николаевич с самого детства боялся микробов, подобно Николаю Гоголю, и постоянно мыл руки. Но эти меры предосторожности ему не помогли...
Александр Николаевич с самого детства боялся микробов, подобно Николаю Гоголю, и постоянно мыл руки. Но эти меры предосторожности ему не помогли...
В 1915 году над верхней губой композитора вылез "огневик" (так в старину называли фурункулы и большие прыщи). Александр Николаевич очень трепетно относился к собственной внешности и фурункул стал для него настоящей бедой. Не удержавшись, он его выдавил.
Уже на следующий день композитору "разнесло" не только губу, но и щеку. Доктор прописал ему мази, сделал положенные процедуры, но это не помогло. У композитора развился сепсис и 14 апреля 1915 года он умер. Скрябину было всего-лишь 43 года.
Вот так неожиданно прервалась жизнь русского композитора, реформатора музыки и одного из важнейших музыкантов в мировой истории.
Стоит отметить, что гибель от выдавливания прыщей в 19 и начале 20 века была распространена. Да даже в наше время это возможно, хоть и гораздо реже. Особенно опасны прыщи в области губ, носа и глаз.
Уже на следующий день композитору "разнесло" не только губу, но и щеку. Доктор прописал ему мази, сделал положенные процедуры, но это не помогло. У композитора развился сепсис и 14 апреля 1915 года он умер. Скрябину было всего-лишь 43 года.
Вот так неожиданно прервалась жизнь русского композитора, реформатора музыки и одного из важнейших музыкантов в мировой истории.
Стоит отметить, что гибель от выдавливания прыщей в 19 и начале 20 века была распространена. Да даже в наше время это возможно, хоть и гораздо реже. Особенно опасны прыщи в области губ, носа и глаз.
Одна из самых загадочных историй, связанных со Скрябиным - это договор на квартиру.
В Москве Скрябины жили в арендованной квартире, композитор каждый год заключал с ее владельцем новый договор. Заключалось соглашение всегда только на один год.
Но в 1914 году Александр Николаевич почему-то предложил домовладельцу заключить договор на полгода. Хозяин квартиры удивился и спросил, почему он вдруг решил изменить правила. Скрябин ответил, что "голос свыше" приказал ему поступить именно так. Александра Николаевича не стало ровно через полгода.
Мистика, совпадение, предчувствие... Кто знает, что это было.
В Москве Скрябины жили в арендованной квартире, композитор каждый год заключал с ее владельцем новый договор. Заключалось соглашение всегда только на один год.
Но в 1914 году Александр Николаевич почему-то предложил домовладельцу заключить договор на полгода. Хозяин квартиры удивился и спросил, почему он вдруг решил изменить правила. Скрябин ответил, что "голос свыше" приказал ему поступить именно так. Александра Николаевича не стало ровно через полгода.
Мистика, совпадение, предчувствие... Кто знает, что это было.
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