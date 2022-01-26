Выдавил прыщ и умер: печальная и мистическая судьба композитора Скрябина

В 1915 году над верхней губой композитора вылез "огневик" (так в старину называли фурункулы и большие прыщи). Александр Николаевич очень трепетно относился к собственной внешности и фурункул стал для него настоящей бедой. Не удержавшись, он его выдавил.

Уже на следующий день композитору "разнесло" не только губу, но и щеку. Доктор прописал ему мази, сделал положенные процедуры, но это не помогло. У композитора развился сепсис и 14 апреля 1915 года он умер. Скрябину было всего-лишь 43 года.

Вот так неожиданно прервалась жизнь русского композитора, реформатора музыки и одного из важнейших музыкантов в мировой истории.

Стоит отметить, что гибель от выдавливания прыщей в 19 и начале 20 века была распространена. Да даже в наше время это возможно, хоть и гораздо реже. Особенно опасны прыщи в области губ, носа и глаз.