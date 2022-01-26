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Выдавил прыщ и умер: печальная и мистическая судьба композитора Скрябина

Выдавил прыщ и умер: печальная и мистическая судьба композитора Скрябина (9 фото)

Автор:
26 января 2022 16:16
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   история   классики   классическая музыка   серебряный век   факты   
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Александра Скрябина всегда называли самыми мистическим композитором Серебряного века. Он увлекался духовными практиками тибетских монахов, эзотерикой, что несомненно отразилось на его творчестве.
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Но Саше так и не довелось поговорить с мамой. Роды были тяжелыми и подорвали хрупкое здоровье Любови Петровны. Ей было 25 лет, когда она заболела чахоткой. Врачи настояли и она поехала в Тироль на лечение, однако медицина не справилась... В 1873 году Любовь Петровна Скрябина (в девичестве Щетинина) скончалась. Ее любимому Шуриньке было чуть больше года.
Шуринька рос в поместье в Боровичском уезде Новгородской области. Его окружили огромной любовью и заботой, что стало частичной компенсацией отсутствия родителей.
Но Саша был убежден, что призрак мамы всегда рядом с ним, что она заботится о нем и оберегает его даже с небес. Учитель Любовь Петровны, музыкант А. Г. Рубинштейн, узнав о ее смерти, заинтересовался будущим ее сына. И талант мальчика его потряс. Музыкант умолял бабушку мальчика развивать его способности.
Уже в пять лет Саша Скрябин уверенно играл на фортепиано, в восемь стал интересоваться композицией. Казалось бы - только в музыку. Но бабушка отдала мальчика во 2-ой Московский кадетский корпус, где учились поколения Скрябиных.
Там, еще будучи кадетом, Александр берет уроки у известных музыкантов: Г. Э. Конюса, С.И. Танеева, Н.С. Зверева.
В 1898 году у пары родилась дочь Римма, в 1900 году - Елена, в 1901 году - Мария, а в 1902 году - сын, которого назвали Львом. После рождения сына отношения между Верой и Александром становятся напряженными. Она жила с детьми в Швейцарии, в дачном поселке под Женевой, а он путешествовал по миру, зарабатывая деньги на свою семью.
И вот, в одной поездке, он познакомился с пианисткой Татьяной Федоровной Шлёцер, которая стала ему, по сути, второй женой (официально отношения не были оформлены). Вера Ивановна к новости, о романе мужа отнеслась очень болезненно.
После похорон дочери Скрябин вернулся к Татьяне и жил с ней в маленьком итальянском городке Больяско. В 1910 году Александра Николаевича ждет новый удар: от болезни скончался и его сын Лев. Мальчику, как и его погибшей сестре, было семь лет.
Скрябин в этот раз не поехал на похороны, так как отношения его с супругой были окончательно испорчены. Стоит отметить, что на тот момент у него уже было двое детей от Татьяны Шлёцер: Ариадна и Юлиан.
Склонный к мистике композитор был уверен, что над нем есть некое проклятие, которое забирает его детей одного за другим.
В 1915 году над верхней губой композитора вылез "огневик" (так в старину называли фурункулы и большие прыщи). Александр Николаевич очень трепетно относился к собственной внешности и фурункул стал для него настоящей бедой. Не удержавшись, он его выдавил.
Уже на следующий день композитору "разнесло" не только губу, но и щеку. Доктор прописал ему мази, сделал положенные процедуры, но это не помогло. У композитора развился сепсис и 14 апреля 1915 года он умер. Скрябину было всего-лишь 43 года.
Вот так неожиданно прервалась жизнь русского композитора, реформатора музыки и одного из важнейших музыкантов в мировой истории.
Стоит отметить, что гибель от выдавливания прыщей в 19 и начале 20 века была распространена. Да даже в наше время это возможно, хоть и гораздо реже. Особенно опасны прыщи в области губ, носа и глаз.

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Метки: интересное   история   классики   классическая музыка   серебряный век   факты   
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725
Serg Dex 43 минуты назад
Смерть она такая, в большинстве нелепая
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10
Илья 19 минут назад
скорее всего это был рак кожи, базалиома. он её раздавил и пошли метастызы. поэтому говорят что не нужно давить прыщи.
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389
perekrestok Полчаса назад
кровоснабжение носовой части и губ напрямую связано с кровоснабжением мозга. Поэтому любое воспаление носогубной области с высокой степенью вероятности может привести к поражение мозга. Даже выдергивание волосков из носа может привести к летальным последствиям. Поступок Скрябина, к сожалению, как раз это подтвердил. Жаль что такие простые вещи мало кому знакомы и в настоящее время.
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