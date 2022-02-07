Калейдоскоп позитива. Выпуск 89

Потерял, конечно, в нулевых журнал «Фитиль» свою остроту. И это в то время, когда можно было шутить на любую тему (и за это ничего бы не было). Но, видимо, создатели решили пойти простым путем, а потому просто начали пересказывать бородатые анекдоты. Вот, к примеру, выпуск 2005 года под названием «Клюнул». Он запомнился лишь тем, что в нем снялись очень даже таки красивые девушки, которых хоть сейчас отправляй на любой конкурс красоты. Но вот только уже с самого начала было понятно, что будет в конце. Данный сюжет был использован, как мне кажется, во всех юмористических сериалах и шоу. Один молодой человек достиг возраста, когда нужно отдавать занятый долг у Родины. Но отдавать он не хочет, а потому не является на пункт призыва. Вдруг ему в дверь звонят две красавеллы, вызывающие полное доверие. Молодой человек, естественно, весьма глуп (а еще он не смотрел одну из серий «Убойной силы»), а потому запросто открывает дверь и верит всему, чему говорят девушки, которые одна краше другой.

2022-02-07T15:48:21+03:00