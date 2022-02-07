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Сообщество Традиции и жизнь народов мира 68 постов • 3 подписчика подписаться
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Калейдоскоп позитива. Выпуск 89

Калейдоскоп позитива. Выпуск 89 (40 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 15:48
Сообщество : Традиции и жизнь народов мира
Метки: Разное   Юмор   картинки   люди   сатира   страны   
6633
40
1
Очередная подборка юмора, сатиры и прочего со всего мира на злободневные темы в картинках.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   люди   сатира   страны   
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16  комментариев
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5k
au3 7 часов назад
И еще утки довольно крепкие - от кота в такой ситуации только уши остаются.
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746
Вадим В. Новоженов 2 часа назад
Какого xyz этого педрильё в демотиватарах, уже не первый раз выставляют, прям, как главного жиголо-еbуна ?? Или Авторы демотиваторов - дЭбилы, или сами из их породы. Этот педрильё женат на другом педрильё, также актёре и им разрешили завести от суррогатной двоих бедных детишек !!!
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30k
Мойша 3 часа назад
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Мойша 3 часа назад
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Мойша 3 часа назад
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79
Raingold Fischer 3 часа назад
Самый главный педик вам даёт советы.
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4k
Slv01 6 часов назад


в исключительных случаях на три!

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22k
Ego sum qui sum 6 часов назад
на первую картинку про бесконечный просмотр сисек поставили актера- гея чтобы придать этой шутке какой-то новый оттенок?
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6k
Bartello 7 часов назад
За две вещи яростно плюсую
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34k
KiploksAKS 7 часов назад
Шутка затянулась.

Это "машикули", см. вики.
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2k
YaNa 7 часов назад
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2k
александр 7 часов назад
Это же авиарежим
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114
Аванес Мефодиевич александр 6 часов назад
Я просто из телефонной розетка вытыкал, чтобы нагрузку на АТС не создавать.
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15k
Nikita 7 часов назад
Фейк, но весёлый

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Кaleidoscope
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А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
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