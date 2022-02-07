Калейдоскоп позитива. Выпуск 89

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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего со всего мира на злободневные темы в картинках.
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Ну нафиг(((( не поверите, больше часа эту подборку редактировал с телефоном.... нет, с компа проще и быстрее, спасибо Всем за просмотр, и не хворать!!!
41.
Старая схема с красивыми девушками,которую показали в "Фитиле"
Потерял, конечно, в нулевых журнал «Фитиль» свою остроту. И это в то время, когда можно было шутить на любую тему (и за это ничего бы не было). Но, видимо, создатели решили пойти простым путем, а потому просто начали пересказывать бородатые анекдоты.
Вот, к примеру, выпуск 2005 года под названием «Клюнул».
Он запомнился лишь тем, что в нем снялись очень даже таки красивые девушки, которых хоть сейчас отправляй на любой конкурс красоты.
Но вот только уже с самого начала было понятно, что будет в конце.
Данный сюжет был использован, как мне кажется, во всех юмористических сериалах и шоу.
Один молодой человек достиг возраста, когда нужно отдавать занятый долг у Родины. Но отдавать он не хочет, а потому не является на пункт призыва.
Вдруг ему в дверь звонят две красавеллы, вызывающие полное доверие. Молодой человек, естественно, весьма глуп (а еще он не смотрел одну из серий «Убойной силы»), а потому запросто открывает дверь и верит всему, чему говорят девушки, которые одна краше другой.
Вот, к примеру, выпуск 2005 года под названием «Клюнул».
Он запомнился лишь тем, что в нем снялись очень даже таки красивые девушки, которых хоть сейчас отправляй на любой конкурс красоты.
Но вот только уже с самого начала было понятно, что будет в конце.
Данный сюжет был использован, как мне кажется, во всех юмористических сериалах и шоу.
Один молодой человек достиг возраста, когда нужно отдавать занятый долг у Родины. Но отдавать он не хочет, а потому не является на пункт призыва.
Вдруг ему в дверь звонят две красавеллы, вызывающие полное доверие. Молодой человек, естественно, весьма глуп (а еще он не смотрел одну из серий «Убойной силы»), а потому запросто открывает дверь и верит всему, чему говорят девушки, которые одна краше другой.
Авторский пост
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Это "машикули", см. вики.