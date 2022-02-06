Фотографии курортного Крыма 70‑х годов

4.

На пирсе на пляже санатория «Форос» и в дождь, и в стужу, зимой и летом можно увидеть сидящего мужчину. Подойдя поближе вы поймете, что это не мужчина, а очень известная скульптура сидящего голого мужчины.



Эта скульптура была отлита на Севастопольском Морском заводе в 60-х годах прошлого века. Отлита она из чугуна и была вначале установлена на автостанции в Форосе вместе с еще одной скульптурой , изображающей волейболисток. Замысел скульптуры сейчас уже не понять. А какой замысел у «Девушки с веслом»? Просто скульптура в стиле социалистического реализма.Кто-то говорит, что ее создали в честь Юрия Гагарина, который отдыхал в Форосе. Не знаю. Затем эту скульптуру перенесли в парк и, наконец, водрузили на пирсе, а «волейболисток» отправили на трассу Севастополь-Ялта. Со временем скульптуру сидящего мужчины стали называть «Лешей».