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Фотографии курортного Крыма 70‑х годов

Фотографии курортного Крыма 70‑х годов (21 фото)

Автор:
06 февраля 2022 22:07
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
792
21
На фотографиях жизнь Крыма в период с 1974 по 1977 года.
Приятного просмотра!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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4  комментария
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609
Graboid 9 часов назад
хочу выпить пива из этого пивного бара
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Сергей 5 часов назад
как же красиво когда не обвешано все рекламами.
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9k
Vacony 8 часов назад
да красиво.. жаль что все застроено, в рекламе, киосках и прочем сейчас стало.. мне нравится как было раньше
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63k
физраствор. 9 часов назад
На Кубе сейчас тоже самое..
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