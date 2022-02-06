Фотографии курортного Крыма 70‑х годов

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На фотографиях жизнь Крыма в период с 1974 по 1977 года.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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4.
На пирсе на пляже санатория «Форос» и в дождь, и в стужу, зимой и летом можно увидеть сидящего мужчину. Подойдя поближе вы поймете, что это не мужчина, а очень известная скульптура сидящего голого мужчины.
Эта скульптура была отлита на Севастопольском Морском заводе в 60-х годах прошлого века. Отлита она из чугуна и была вначале установлена на автостанции в Форосе вместе с еще одной скульптурой , изображающей волейболисток. Замысел скульптуры сейчас уже не понять. А какой замысел у «Девушки с веслом»? Просто скульптура в стиле социалистического реализма.Кто-то говорит, что ее создали в честь Юрия Гагарина, который отдыхал в Форосе. Не знаю. Затем эту скульптуру перенесли в парк и, наконец, водрузили на пирсе, а «волейболисток» отправили на трассу Севастополь-Ялта. Со временем скульптуру сидящего мужчины стали называть «Лешей».
Эта скульптура была отлита на Севастопольском Морском заводе в 60-х годах прошлого века. Отлита она из чугуна и была вначале установлена на автостанции в Форосе вместе с еще одной скульптурой , изображающей волейболисток. Замысел скульптуры сейчас уже не понять. А какой замысел у «Девушки с веслом»? Просто скульптура в стиле социалистического реализма.Кто-то говорит, что ее создали в честь Юрия Гагарина, который отдыхал в Форосе. Не знаю. Затем эту скульптуру перенесли в парк и, наконец, водрузили на пирсе, а «волейболисток» отправили на трассу Севастополь-Ялта. Со временем скульптуру сидящего мужчины стали называть «Лешей».
19.
Церковь Воскресения Христова в Форосе расположена на высокой горе недалеко от трассы Севастополь — Ялта. Верхняя точка возвышенности достигает 412 метров над уровнем моря. Долгое время Форосская церковь находилась в запустении, но после того как в поселки построили госдачу «Заря», ее вновь восстановили. Теперь она одна из главных культурных и исторических достопримечательностей Крыма.
История создания Церкви Воскресения Христова связана с трагическим событием под Харьковом осени 1888 года, произошедшим с Романовыми. Поезд, в котором следовал в Петербург Александр III, сошел с рельс. Тогда при крушении никто из царской семьи не пострадал, но зато по всей стране начали возводить новые храмы. До появления церкви на ее месте было сторожевое укрепление, которое в дальнейшем снесли.
История создания Церкви Воскресения Христова связана с трагическим событием под Харьковом осени 1888 года, произошедшим с Романовыми. Поезд, в котором следовал в Петербург Александр III, сошел с рельс. Тогда при крушении никто из царской семьи не пострадал, но зато по всей стране начали возводить новые храмы. До появления церкви на ее месте было сторожевое укрепление, которое в дальнейшем снесли.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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