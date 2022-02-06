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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-43

Смешные комментарии из социальных сетей-43 (36 фото)

Автор:
06 февраля 2022 20:18
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
2266
36
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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60  комментариев
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3k
Умница-красавица 2 часа назад
Комментарий к фото
Да, у Андерсена все сказки очень жизнеутверждающие и веселые, этого не отнять.
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6k
М С 17 секунд назад
Комментарий к фото
Только наш мужик может галантно открыть перед дамой дверь и ласково сказать: [мат]!
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2k
Иван Петров 24 секунды назад
Комментарий к фото
горячий холодец - это же хаш, не? )
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