В Китае посетителей гипермаркета заперли на карантин прямо в магазине

Все случилось из-за одного зараженного посетителя с положительным ПЦР.
В Китае из-за начавшейся Олимпиады действуют жесткие санитарные правила. Поэтому не менее 20 человек оказались взаперти из-за одного посетителя супермаркета с положительным ПЦР. Видео прямо из торговых залов публикует Telegram-канал "Лента дна".
Кому повезло, те заняли выставочные образцы мебели, а менее расторопным покупателям пришлось укладываться где пришлось: в основном, на пол между торговыми рядами, подстелив картон и какие-то коврики, лишь бы поспать, или спать сидя, облокотившись на стеллажи с товарами.
Несчастным приходится там же есть, бегать в местный туалет, и, судя, по всему, это надолго.
Ранее в Китае в похожую ситуацию попали сотрудники целого офисного здания. Их также закрыли из-за одного положительного результата теста на COVID-19. Всем работникам пришлось жиить прямо в офисе и там же проходить тестирование. На это время людям даже привезли постельное белье.
А говорят, семеро одного не ждут. Очень даже ждут!
Источник:
Источник:
- Пара из Индии провела свадьбу в самолете в обход антиковидных мер
- Почему вспышка атипичной пневмонии так и не переросла в пандемию?
- "Вакцинированный вакцинат!": пенсионер из Москвы разозлился на безмасочников и достал пистолет
- "Шо, опять?!": реакция соцсетей на новые ковидные нерабочие дни в России
- Локдаун по-русски: неоднозначная реакция соцсетей на введение нерабочих дней
Понравилось20
- Это в Китае.
- А, понятно, там умеют порядок навести, дисциплину соблюдать. Не то, что наши мягкотелые чиновники.
Да,понятное дело что ни посетители магазина,ни посетители бизнес центра этого не ждали и не хотели.
Но они-на полном пансионе и их месторасположение вполне можно сопоставить с отелем средней руки."Ну ладно,согласен-магазин скорее хостел для полноценной жизни......"
Там и мебели полно и буфет есть с горячими обедами