В Китае посетителей гипермаркета заперли на карантин прямо в магазине

В Китае из-за начавшейся Олимпиады действуют жесткие санитарные правила. Поэтому не менее 20 человек оказались взаперти из-за одного посетителя супермаркета с положительным ПЦР. Видео прямо из торговых залов публикует Telegram-канал "Лента дна".

Кому повезло, те заняли выставочные образцы мебели, а менее расторопным покупателям пришлось укладываться где пришлось: в основном, на пол между торговыми рядами, подстелив картон и какие-то коврики, лишь бы поспать, или спать сидя, облокотившись на стеллажи с товарами.

Несчастным приходится там же есть, бегать в местный туалет, и, судя, по всему, это надолго.

Ранее в Китае в похожую ситуацию попали сотрудники целого офисного здания. Их также закрыли из-за одного положительного результата теста на COVID-19. Всем работникам пришлось жиить прямо в офисе и там же проходить тестирование. На это время людям даже привезли постельное белье.

А говорят, семеро одного не ждут. Очень даже ждут!