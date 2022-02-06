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В Китае посетителей гипермаркета заперли на карантин прямо в магазине

В Китае посетителей гипермаркета заперли на карантин прямо в магазине (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 февраля 2022 18:35
Сообщество : Пандемия
Метки: карантин   китайцы   пандемия   супермаркет   тест   
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Все случилось из-за одного зараженного посетителя с положительным ПЦР.

В Китае из-за начавшейся Олимпиады действуют жесткие санитарные правила. Поэтому не менее 20 человек оказались взаперти из-за одного посетителя супермаркета с положительным ПЦР. Видео прямо из торговых залов публикует Telegram-канал "Лента дна".

Кому повезло, те заняли выставочные образцы мебели, а менее расторопным покупателям пришлось укладываться где пришлось: в основном, на пол между торговыми рядами, подстелив картон и какие-то коврики, лишь бы поспать, или спать сидя, облокотившись на стеллажи с товарами.

Несчастным приходится там же есть, бегать в местный туалет, и, судя, по всему, это надолго.

Ранее в Китае в похожую ситуацию попали сотрудники целого офисного здания. Их также закрыли из-за одного положительного результата теста на COVID-19. Всем работникам пришлось жиить прямо в офисе и там же проходить тестирование. На это время людям даже привезли постельное белье.

А говорят, семеро одного не ждут. Очень даже ждут!

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Метки: карантин   китайцы   пандемия   супермаркет   тест   
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372
Arti 51 минуту назад
Чел забил место у алкогольного отдела, молоток
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19k
Егор 22 минуты назад
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1k
Руслан 39 минут назад
Показуха, к борьбе за здоровье не имеющая никакого отношения. Чисто математически нельзя добиться такого купирования распространения вируса даже такими жесткими ограничениями в такой стране, как Китай, с его численностью и плотностью населения в городах-мегаполисах. 30 случаев в день, 16 случаев в день и это на 1.4 миллиарда населения?
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34
Карл Такойто Руслан 22 минуты назад
Бараны этого не понимают,что один носитель вируса спустившийся допустим в метро-проходит мимо тысяч людей или стоит рядом с ними,и что невозможно всех этих людей отследить. Поэтому верят что китайцы очень эффективно борятся с вирусом,в принципе Китай для этого показуху и устраивает-хотя я думаю китайцы такими методами просто социальные эксперименты проводят,запирают разные категории людей,кого по домам,кого в магазинах,кого целыми городами и изучают их поведение и реакции в таких условиях.
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−9
Knives22 41 минуту назад
А куда Татьяна подевалась или как её там, которая в каждой теме про коронавирус была и 20к кармы за месяц надрочила. Надеюсь в её услугах просто перестали нуждаться и с ней все хорошо.
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1k
Владимир 53 минуты назад
Я бы там жил.
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6k
Думай о хорошем! 56 минут назад
а я не против б. я даже магаз хороший знаю, там и мебель и продуктовый с алкашкой, но боюсь у нас не взлетит.... выгонят и всё, болей себе на просторе
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6k
Борис Карабанов Час назад
- Караул! Это ущемление прав и свобод! Концлагерь! Нарушение конституции! Нужно организовывать протестное движение!
- Это в Китае.
- А, понятно, там умеют порядок навести, дисциплину соблюдать. Не то, что наши мягкотелые чиновники.
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3k
foggen2 Час назад
В Китае всё жёстко в плане карантина.Но,как показывает практика-действенно.
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3k
foggen2 Час назад
И это правильно,исходя из показателей темпов роста короны по странам.
Да,понятное дело что ни посетители магазина,ни посетители бизнес центра этого не ждали и не хотели.
Но они-на полном пансионе и их месторасположение вполне можно сопоставить с отелем средней руки."Ну ладно,согласен-магазин скорее хостел для полноценной жизни......"
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4k
livaneth Час назад
В икее хорошо самоизолироваться
Там и мебели полно и буфет есть с горячими обедами
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