История напитка «Байкал»

Но заокеанское происхождение не скроешь, и Пепси-кола сразу обросла городскими легендами. И бритва за ночь в ней растворялась, и асфальт кола прожигала насквозь, и СПИД-ом она заражена, и дети от нее умирали в мучениях. Народ откровенно опасался зарубежного напитка, кроме того, были и другие, не менее прозаические причины создать новый популярный безалкогольный бренд.

Да и привыкли москвичи к тому, что у всего западного есть свой аналог в Союзе, который и вкуснее, и здоровее, и дешевле. Конечно, были у нас напитки собственного производства всех расцветок: «Дюшес», «Крюшон», «Тархун», «Ситро», «Буратино». Одна беда – не было среди них только коричневого, только та самая «Кола», которую нашей назвать было никак нельзя.



СССР всегда строился с опорой на собственные силы, эквивалент должен был быть для всего. Например, одноразовому американскому стаканчику эквивалентом у нас служил многоразовый. Поэтому и коричневой газировке должна была найтись замена. Для этого подключили лучшие силы – «Всесоюзный научно-исследовательский институт пиво-безалкогольной и винодельческой промышленности» (ВНИИ ПБП).