Ответ: «Это так называемая "морская свинина", которая на самом деле является беспозвоночным вида оболочники».

Оболочники встречаются в морях по всему миру. Они питаются планктоном, всасывая в себя воду, фильтруя её, после чего выпуская её обратно. Как сообщается, они делают это уже на протяжении сотен миллионов лет.

Вопрос: «Что это за сковорода и для чего она нужна?»