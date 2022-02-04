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Что&nbsp;за&nbsp;штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (25 фото)

Автор:
04 февраля 2022 23:32
Метки: вопросы   находки   ответы   
655
25

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

Вопрос: «Найдено на пляже недалеко от Миртл-Бич, Южная Каролина. У нас только что прошёл сильный шторм. На ощупь очень твердое и легко ломается. Думаю, это что-то органическое. Гипотеза — это большой кусок жира»

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Ответ: «Это так называемая "морская свинина", которая на самом деле является беспозвоночным вида оболочники».

Оболочники встречаются в морях по всему миру. Они питаются планктоном, всасывая в себя воду, фильтруя её, после чего выпуская её обратно. Как сообщается, они делают это уже на протяжении сотен миллионов лет.


Вопрос: «Что это за сковорода и для чего она нужна?»

Ответ: «Эта сковорода позволяет сливать жидкость, при этом оставляя продукты внутри».

Чтобы слить жидкость надо сперва наклонить сковороду по направлению к ручке, после чего круговым движением прогнать жидкость к месту слива.

 

Вопрос: «Овальный объект, найденный в снегу. Он громко чирикал. С одной стороны есть светодиод и отверстие с другой. Звук исходил из круга на первом фото»

Ответ: «Это сигнализация личной безопасности»

Такие приспособления, как правило, приобретают люди, которые боятся за свою безопасность. Устройство цепляется к одежде или сумке/рюкзаку, в случае нападения или попытки похищения его надо взять в руку и дёрнуть. Выдёргивание штекера из основания заставляет устройство издавать громкие «чирикающие» звуки, напоминающие сработавшую сигнализацию. Чтобы снова вернуть устройство в безопасный режим, достаточно просто вставить штекер на место. Небольшой светодиод добавлен для удобства, например, освещения замочной скважины.

Пользователи посоветовали автору фото как можно скорее обратиться в полицию, так как эта находка может означать чьё-то похищение. Автор фото сказал, что он так и поступит.

 

Вопрос: «Небольшой контейнер в виде золотой свинки со съемной крошечной ложечкой в виде хвоста»

Ответ: «Это солонка»

В английском языке существует такое понятие как «salt pig» («соляная свинья»), обозначающее ёмкость с солью и ложечкой, для доступа к ней. Зная это, вряд ли кто-то удивится подобной форме солонки

 

Вопрос: «Предмет мебели (аппарат?), замеченный во время просмотра объявлений о недвижимости»

Ответ: «Это массажное кресло»

Вопрос: «Нашел это, когда убирался на чердаке. Сделано из дерева, выглядит как ручная работа, в длину около 20 см. Понятия не имею, что это такое и что оно делает!»

Ответ: «Это африканская двойная ложка Якуба — символ гостеприимства в традиционном африканском искусстве. Она представляет собой две очень разные вселенные, которые противоположны друг другу»

Под разными вселенными имеются в виду люди, а также их поселения и хозяйства, и лес с дикими животными.

 

Вопрос: «Небольшая деревянная коробка с чем-то вроде регулятора на передней панели, который вращается до определенных моментов. На другой скамье есть такая же»

Ответ: «Это разъемы для наушников и ручка громкости церковного радио. Было очень полезно для пожилых людей, которые не могли попасть на службу или просто плохо слышат».

 

Вопрос: «Металлическая пружина с пластиковыми наконечниками, длиной 20 см, без надписей и маркировок»

Ответ: «Это приспособление для удаления небольших волос на лице»

Вопрос: «Электроприбор, который использует полицейский, размером с большую буханку хлеба. Имеет аккумуляторную батарею, ручку для переноски и защитные уголки»

Ответ: «Это портативный детектор взрывчатых веществ, наркотиков и отравляющих веществ»

Вопрос: «Тяжёлый металлический мяч на конце крепкой верёвки. Кот настоял на том, чтобы быть на фото»

Ответ: «Это оружие под названием обезьяний кулак».

Кулак обезьяны — это узел на конце веревки, завязанный вокруг стального шара.

 

Вопрос: «Нашел это ныряя за ракушками у берегов Гавайев недалеко от Кайлуа-Кона. Имеет ряд слоев, разделенных посередине, и полностью гладкое с одной стороны. Крышка от бутылки для масштаба»

Ответ: «Это ротовая пластина рыбы фугу»

Вопрос: «Что это за дополнительный слой ткани в футболке моего ребёнка? Дополнительный слой вшит только с лицевой стороны, и в нем есть 2 отверстия»

Ответ: «Это футболка из линейки "детской адаптивной одежды", предназначенной для детей с ограниченными возможностями»

В этот карман можно поместить любые трубки, пакеты и приспособления, необходимые для нормальной жизни ребёнка.

 

Вопрос: «Вырезанная из дерева штука с деревянными кольцами. Кольца не снимаются. Нашёл в парке»

Ответ: «Это молинилло — мексиканская мешалка/венчик для приготовления горячего шоколада».

Раньше его использовали, чтобы вспенивать горячий шоколад и перемешивать, когда напиток начинал расслаиваться. Сейчас в состав какао входят эмульгаторы, и в инструменте практически пропала надобность, но, как сообщается, кое-где его используют до сих пор.

 

Вопрос: «Много раз видел пластиковые накладки на колесных гайках общественных автобусов. Что это такое и для чего они нужны?»

Ответ: «По их смещению водитель/механик может понять, что какая-либо из гаек ослаблена.».

Как видно на фото, уголки колпачков направлены друг на друга, когда гайка ослабнет, то угол накладки тоже сместится и будет смотреть в какую-нибудь из сторон.

 

Вопрос: «Нашла в подвале. Есть присоска, которая, кажется, является подставкой для этой приспособы. Одна из штук открытая, а другая закрытая»

Ответ: «Это насадки ручки для замены лампочек, которые находятся вне досягаемости»


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11k
Кыся 5 часов назад
Блин, где купить эти накладки на гайки?! Вещь!
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68k
parallax 2 часа назад
В этот раз среди находок есть полезные штучки.
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