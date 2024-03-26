10. «Будучи оператором экстренной службы, я до сих пор не могу определить ваше точное местоположение, если вы звоните мне не со стационарного телефона. Я знаю только примерную область, так что, если я прошу подтвердить адрес, просто сделайте это. Это поможет нам быстрее до вас добраться. Также я не могу прислать вам скорую за две минуты. Удивительно, но помимо вас есть и другие люди в критической ситуации. Я не могу оказать вам медицинскую помощь по телефону. Я могу помочь с некоторыми вещами, например, как сделать искусственное дыхание или применить шприц-ручку с адреналином, но не больше. То, что вы на меня материтесь и обвиняете в тупости, потому вы говорите слишком быстро и я не могу расслышать адрес, не помогает. Я не могу приказать машинам приехать на место без мигалок и сирен. Вы позвонили в экстренную службу, так что они приедут во всеоружии».