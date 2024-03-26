Пользователь Reddit предложил представителям разных профессий назвать, казалось бы, очевидные в их работе вещи, которые широкая общественность до сих пор не понимает. Судя по комментариям к посту, просто удивительно, насколько элементарные штуки порой приходится объяснять людям — например, как работает кредит или почему не стоит игнорировать совет «включить и выключить».
1. «Я рентгенолог. Рентген делают в порядке срочности. То, что ты был первым в очереди со сломанным мизинцем, не означает, что тебя обслужат до человека с трещиной в черепе».
2. «Я океанограф. Изменение климата не выдумка, и оно происходит из-за нас. Мы видим его последствия. Я буквально плавал к коралловым рифам, которые выцвели из-за того, что кислотность океана повысилась. Это сделали мы».
3. «Собаки понимают только «всегда» и «никогда». Если у вас есть правило, что им нельзя просить объедки со стола, залезать на диван или прыгать на людей, но время от времени вы всё это им позволяете, то они никогда не поймут, за что вы их ругаете. Кроме того, когда вы нанимаете кинолога, помните, что примерно 80% дрессировки направлено на владельца, и только 20% — на собаку. Мы просто говорим это другими словами, чтобы вас не обидеть. Некоторые люди отказываются понять, что это ОНИ нуждаются в дрессировке, а собаки просто последуют их примеру».
4. «Если вы получаете услугу бесплатно, то продукт — это вы сами».
5. «Я работаю в лесном хозяйстве: больше деревьев не делают лес здоровее. Здоровый лес — это здоровые, правильно посаженные на расстоянии друг от друга деревья. Да, необходимо устранять некоторые деревья, чтобы улучшить качество среды обитания и снизить риск лесных пожаров. Нет, мы не жадные до денег убийцы деревьев».
6. «”Выключить и снова включить” действительно решает множество проблем».
7. «Ни один аспект ковки лошади не причиняет ей боль. Люди подковывают лошадей уже около 2000 лет, и если мы все сделаем правильно (а именно поэтому мы в Британии учимся этому четыре года), наши дорогие четвероногие ничего не почувствуют».
8. «Я охранник в музее. Нет, я не ношу оружие, я здесь для того, чтобы показать вам, как пройти в туалет, а не для того, чтобы словить пулю, защищая картину Моне. Нет, никто не пытается украсть произведения искусства, я здесь только потому, что вы просто не можете устоять перед соблазном облапать картину за миллионы долларов своими сальными ручками».
9. «Я историк. «Истина» всегда относительна, зависит от точки зрения того, кто ее говорит, и всегда конструируется в той или иной степени. Каждый источник обязательно должен быть подвергнут критической оценке»,
10. «Будучи оператором экстренной службы, я до сих пор не могу определить ваше точное местоположение, если вы звоните мне не со стационарного телефона. Я знаю только примерную область, так что, если я прошу подтвердить адрес, просто сделайте это. Это поможет нам быстрее до вас добраться. Также я не могу прислать вам скорую за две минуты. Удивительно, но помимо вас есть и другие люди в критической ситуации. Я не могу оказать вам медицинскую помощь по телефону. Я могу помочь с некоторыми вещами, например, как сделать искусственное дыхание или применить шприц-ручку с адреналином, но не больше. То, что вы на меня материтесь и обвиняете в тупости, потому вы говорите слишком быстро и я не могу расслышать адрес, не помогает. Я не могу приказать машинам приехать на место без мигалок и сирен. Вы позвонили в экстренную службу, так что они приедут во всеоружии».
11. «Анестезиолог: если вы поедите перед операцией, вероятность того, что вы умрете или серьезно пострадаете, возрастет в геометрической прогрессии. Анестезия повышает вероятность, что вас стошнит, а поскольку вы будете без сознания, вы не сможете предотвратить попадание кислотной рвоты в легкие».
12. «ИСКУССТВО — ЭТО СЛОЖНО И ТРЕБУЕТ ВРЕМЕНИ».
13. «Нет, я не могу поставить вам диагноз или распознать ваши грязные мыслишки, просто взглянув на снимок вашего мозга. И кстати, если бы вы использовали только 10% своего мозга, вы были бы мертвы».
14. «Не пытайтесь угадать буквы на таблице проверки зрения. Весь смысл этой проверки в том, чтобы мы могли сделать ваше зрение как можно лучше, и, как ни странно, для этого мы должны знать, чего вы не видите».
15. «Не все осознают, какое ужасающее количество пластика мы используем в научных исследованиях. А также то, что не все исследования касаются лечения рака или других болезней (что регулярно способствует моему экзистенциальному кризису, но это я уже отхожу от темы)».
16. «Я работаю на стойке регистрации в отеле. Я не понимаю, почему люди злятся, что их номер не готов в 8 утра, когда прошлой ночью у нас была полная занятость! Мне постоянно приходится объяснять, что время выезда в 11, а время заезда в 4!! Я не могу выгнать гостя из комнаты, которая будет находиться в его законном распоряжении еще 3 часа!».
17. «Приучать ребенка к горшку — это не работа воспитателя. Вам нужно поработать над этим дома, прежде чем ваши дети будут готовы пойти в сад. В некоторых группах более 30 детей, и мы просто не можем тратить время на такие занятия с вашим ребенком, когда есть еще 29 детей, которые также нуждаются во внимании».
18. «При дуговой сварке необходимо защищать от света всю кожу, а не только глаза. Настоящую опасность представляет свет, а не тепло. Сварка без защиты — это как встать прямо перед солярием на стероидах».
19. «Я адвокат. Самая большая проблема, которую я вижу у широкой общественности и в моей клиентской компании, заключается в том, что если вас что-то разозлило, это еще не значит, что вы правы. Точнее, то, что вы злитесь, не означает, что у вас есть законное основание для действий. Рассказать мне о своих чувствах по поводу несправедливости, неравенства и т. д. — это не то же самое, что на самом деле подать иск».
20. «Я сафари-гид; опасные животные могут оказаться буквально где угодно, в том числе прямо рядом с транспортным средством, и вы можете их не заметить. Не думайте, что вы можете прогуляться без присмотра, потому что, если вы не будете знать, как себя вести, на вас могут напасть».
21. «Если вы оставляете любую дверь открытой или не убираетесь, у вас в конечном итоге заведутся вредители. Я регулярно бываю на фабриках, где все двери гаража открыты, и эти люди недоумевают, почему у них есть мыши. Я также прихожу в бары, где под всеми приборами накопились целые сантиметры сиропообразного добра, и сотрудники не могут понять, почему у них продолжают появляться плодовые мушки. Изоляция и санитария — основная форма борьбы с вредителями».
22. «Крепость алкоголя при измерении в процентах отношения объема спирта к объему напитка (ABV%). Вы перешли с 4% пива на 5% пиво? «Да это же всего на 1% больше, разве нет?» Нет. 4% -> 5% = увеличение крепости на 25%. Вы становитесь на 25% пьянее».
23. «У сотрудников колл-центра действительно нет полномочий перевести звонок на президента/владельца/гендиректора компании, как бы вы ни жаловались. Вам еще повезет, если ваш звонок вообще переведут из комнаты, в которой они сидят».
24. «Никогда не пишите в электронном письме то, что не захотите потом читать вслух, когда будете давать показания. Никогда не говорите ничего плохого в письменной форме. Я юрист, который занимается в основном делами «белых воротничков» и коммерческими спорами/судами по ценным бумагам. Даже если ваше электронное письмо не имеет отношения к делу или не содержит признания, кто-то где-то в конечном итоге его прочитает. Например, на днях я прочитал 5 электронных писем ко Дню святого Валентина от одного и того же парня 5 разным коллегам… Серьезно?»
25. «Я графический дизайнер; нам нужна векторная версия вашего логотипа или хотя бы большое изображение. Нет, мы не можем «раздуть» тот крошечный пиксель, который вы используете в своих электронных письмах».
26. «Я могильщик. Нет, я не копаю могилы лопатой».
27. «Вы можете предотвратить большинство физических, психологических и физиологических проблем, просто регулярно занимаясь спортом. Источник: я физиотерапевт».
28. «Когда вы оформляете кредит, чтобы купить что-то, а затем возвращаете это, продаете, отменяете покупку или что-то еще... Вам все равно нужно погасить кредит. Он не исчезнет, когда исчезнет то, что вы купили на эти деньги».
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 17 странных профессий, которые на самом деле существуют
- 15 историй о кошмарных соседях
- 25 откровений от представителей разных профессий
- 28 простых правил безопасности, которые должен знать каждый
- 28 невероятно очевидных вещей, которые люди не понимают в чужой работе
Я тупой и не въехал? Или тут врут? 4% спирта, значит что в 100 частях напитка - 4 части спирта, так? Значит если 5%, то будет 5 частей, а не 4... что совсем небольшая разница.
В напитке объемом 1 литр 4% алкоголя. Уберите всю воду и оставьте только алкоголь - это 40 мл чистого алкоголя. Теперь уберите всё лишнее из 1 литра 5% алкогольного напитка - будет 50 мл чистого алкоголя. Таким образом человек, употребив 50 мл чистого спирта, действительно употребит на 25% больше алкоголя, соответственно на 25% станет пьяней, чем если употребит 40мл алкоголя.
Вот более прямой перевод:
Если вы не платите за услугу, значит продают не вам, а вас.
Автору логично было бы эффектно завершить подборку правильным, логичным утверждением, что Волга впадает в Каспийское море.