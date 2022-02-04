Зачем Союз закупал ИФА при наличии собственных ЗиЛов и МАЗов?

К слову, IFA W50 не отличался какой-то сверх грузоподъемностью: она составляла всего 5 тонн. Союз начал закупать машины практически сразу с момента из запуска в производство, с 1965 года. Хотя двумя годами ранее у нас начался выпуск МАЗ 500 грузоподъемностью 7,5 т.

Правда, в защиту ИФА нужно сказать, что он был более экономичным благодаря дизельному четырехцилиндровому рядному двигателю объемом 6,56 л и мощностью 125 «лошадей». Расход топлива составлял всего 17 литров на 100 км. МАЗ же требовал 25 литров солярки на это расстояние. Впрочем, в эпоху СССР ее не особенно скрупулезно считали и даже выливали в канавы за ненадобностью.