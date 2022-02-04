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Зачем Союз закупал ИФА при наличии собственных ЗиЛов и МАЗов?

Зачем Союз закупал ИФА при наличии собственных ЗиЛов и МАЗов? (6 фото)

Автор:
04 февраля 2022 14:47
Сообщество : RealFishki
Метки: ifa   ГДР   ЗиЛ   МАЗ   СССР   грузовик   закупка   смысл   
2206
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Этот грузовичок IFA W50 из ГДР знаком многим рожденным в СССР. Он активно эксплуатировался на стройках. И отзывы от водителей получал не самые лестные: его частенько именовали «местью за Сталинград». Зачем при таком качестве машину вообще закупали? Неужели для удовлетворения нужд не хватало собственных ЗиЛов и МАЗов?

ИФА отличал мост, который не встречался на продуктах отечественного автопрома. Немецким инженерам очень хотелось снабдить его колесными редукторами. И их сделали обычными колесными, а не планетарными. Ведущая полуось, передающая момент от редуктор-дифференциала на ступицу колеса, выведена за пределы самого моста.


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У грузовиков полуоси, как правило, зачулкованы. То есть располагаются внутри моста. В случае с ИФА они вынесены за его пределы с целью сохранения соосности колеса с мостом.


Наблюдая такую не совсем стандартную картину, советские водители и механики задавались вполне логичными вопросами: с какой целью это сделано, и каким образом это ремонтировать в случае поломки?


К слову, IFA W50 не отличался какой-то сверх грузоподъемностью: она составляла всего 5 тонн. Союз начал закупать машины практически сразу с момента из запуска в производство, с 1965 года. Хотя двумя годами ранее у нас начался выпуск МАЗ 500 грузоподъемностью 7,5 т.

Правда, в защиту ИФА нужно сказать, что он был более экономичным благодаря дизельному четырехцилиндровому рядному двигателю объемом 6,56 л и мощностью 125 «лошадей». Расход топлива составлял всего 17 литров на 100 км. МАЗ же требовал 25 литров солярки на это расстояние. Впрочем, в эпоху СССР ее не особенно скрупулезно считали и даже выливали в канавы за ненадобностью.


Для более примитивных работ в СССР имелся ЗиЛ 130. Но даже у него показатели грузоподъемности были выше – до 6 т. Правда, и топливо расходовалось активнее, порядка 28-30 литров на «сотку».


Зачем же нужно было тратить деньги на такого плана сомнительные приобретения? Причина заключалась не в экономической, а в политической выгоде. Властям СССР нужно было как-то продемонстрировать поддержку восточногерманскому – дружественному режиму. И поэтому даже при наличии солидного выбора своих собственных грузовиков с достойными характеристиками советские руководители закупали машины в ГДР, дабы поддержать таким образом экономику дружественного государства.

После последовавшего в 1990 году объединения ГДР и ФРГ советскими управленцами было принято незамедлительное решение отказаться от дальнейшей закупки ИФА. Поскольку необходимость в поддержке дружественного режима пропала.

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Метки: ifa   ГДР   ЗиЛ   МАЗ   СССР   грузовик   закупка   смысл   
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697
konstantinkaz2016 2 часа назад
На этой машине я учился дальнобою, даже ездил из Казахстана в Польшу, благо есть спальник и Ифа теплая. На фоне маз 500, Ифа современней, комфортней и гораздо надежней его, хотя они почти одногодки по началу производства.
Еще была Шкода тягач, замечательная машина, лучше Мазов и Камазов.
Россия так и не научилась делать нормальные рабочие машины. Недавно перегонял новый Камаз, казалось бы челнинцы, к вам мерседес пришел, всему научил, всё показал, а в итоге новая машина: руль стоит криво, при торможении машину тянет влево, воздух уходит за полчаса и уже ссука скрипит пластик в кабине. Еще пришлось ехать за маслом и антифризом, потому как всё на минимуме было.
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32k
Седой 54 минуты назад
Подарили по случаю старый компрессор от Ифы при небольшой доделке, мотор в 1 Кв прекрасно выдавал сжатый воздух. В 80 годах очень даже пригодился
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6k
Александр Зотов 2 часа назад
в детстве думал, что это уродливая модификация шишиги нашей)
Из неецких больше запомнились магирусы, которые на рудниках НПР трудились
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5k
Unics 2 часа назад
Очень даже не плохая и комфортная в салоне автомашина была. Ездить на ней было одно удовольствие.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Вот они, ужасы советской оккупации. СССР закупал дерьмо у своих братушек, лишь бы поддержать их экономически. Жестокость советов зашкаливала.
А скажите, сейчас США покупают какое нибудь дерьмо в Европе, чтобы поддержать, допустим, Румынию или Болгарию? Скорее нет. Наоборот, США требуют, чтобы братушки подняли свои военные бюджеты до 2%, чтобы побольше закупали американское оружие.
Все таки быть колонией советов было намного выгодней, чем быть колонией демократии.
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1k
Геннадьич 2 часа назад
Так он ещё и полноприводный.
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3k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Лучше бы у ФРГ грузовики закупали. Они были луче и ИФЫ и МАЗа с ЗиЛом вместе взятых. Чтобы работать на тех же Магирусах, водители в очередь стояли.
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43k
Элек Мек 2 часа назад
Ещё были Шкода и "кривоногие"Tатра .
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73
Саша Гр. Элек Мек 18 минут назад
Анекдот вспоминается:
Встречает танк Татру, и давай над ней прикалываться:
-Татра, а Татра! А чего у тебя колёса такие кривые?
А она отвечает:
Я ж тебя не спрашиваю, почему у тебя х.. й во лбу?
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15k
alexis 2 часа назад
МАЗ и поддерживали, а топливо считали ещё как.
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3k
Андрей 2 часа назад
Отличный экономичный, маневренный грузовик для городских перевозок и без всякой политики.
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652k
Alexey Berestenko 2 часа назад
У брата покойного был такой в 2011г, выпуска 1981г.
Нормальный, крепкий, неломучий. Брат на нем по всей Украине колесил, сельхозпроукцией торговал.
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125k
Аааа 2 часа назад
Из всех Иф мне больше всего вот такие маленькие запомнились
а те модели, что в посте автора я только игрушечными видел и дивился, что за грузовик такой странный?

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8
sasha 2 часа назад
вся суть мыльного пузыря
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