Почему ЗИЛ «Бычок» не спас завод

На первый взгляд ЗИЛ-5301 выглядел неплохо. В его активе значился современный внешний вид, очень просторная кабина, небольшой радиус поворота (6,8 м), относительно низкая рама, а значит и погрузочная высота. Кроме того почти с самого начала завод выпустил на рынок несколько модификаций автомобиля: базовую с бортовой платформой, грузовое шасси с однорядной или двухрядной кабиной, короткой или длинной базой. Другими словами «Бычок», как неформально называли грузовик, был способен удовлетворить практически любые запросы рынка. И все бы хорошо, если бы не удручающее качество автомобиля.



Практически с самого начала потребители столкнулись со множеством недостатков. Это и низкое качество сборки, и общая ненадежность узлов и агрегатов автомобиля. Работа по рекламациям шла неохотно, завод не спешил устранять недостатки модели. Тем не менее до начала 2000-х «Бычки» худо-бедно продавались. В 2001 году автозавод выпустил 50-тысячный ЗИЛ-5301, а всего «Бычок» занимал более 58% от общего годового выпуска. Однако в 2004 году Горьковский автозавод выпустил свой ГАЗ-3310 «Валдай». Кроме того российский рынок начали осваивать корейские и китайские производители малотоннажных грузовиков, и ЗИЛ начал терять свои позиции. Уже к 2005 году производство ЗИЛ-5301 сократилось на 40%, до 1838 автомобилей в год. Это было начало конца.