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Почему ЗИЛ «Бычок» не спас завод

Почему ЗИЛ «Бычок» не спас завод (6 фото)

Автор:
21 июня 2021 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   грузовик   зил   зил бычок   
680
6
К разработке малотоннажного грузовика ЗИЛ-5301 Московский автозавод приступил в 1992 году. Предполагалось, что автомобиль на новой платформе, с экономичным дизельным двигателем, поможет заводу преодолеть кризис в условиях новой рыночной экономики.
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Метки: авто   автомир   автомобили   грузовик   зил   зил бычок   
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15  комментариев
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7k
Алеksей 2 часа назад
"Так почему же «Бычок» не спас ЗИЛ?" потому, что земля нужна под застройку в Мск
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4k
КремлеКот 16 минут назад
Я помню как тогда в СМИ попытались дискредитировать конкурента, Газель.
Тогда появилось много маршруток на базе Газелей, вот и стали писать, что мол аварийность с участием Газелей высокая, покупайте Бычок.
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8k
kaboza 23 минуты назад
анекдот из того времени "Я работаю на заводе ЗИЛ, собираю бычки"
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64
Илья 43 минуты назад
Завод просто был не нужен , рыночек порешал .
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−20
Лучший Друг 2 часа назад
велась, но слишком медленно. По меркам капиталистической экономики естественно.

Конечно, это при плановой экономике и гос заказе можно годами ложить и класть на качество и конкурентоспособность
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4k
newegg 2 часа назад
Выпустили ломучий, криво собранный грузовик с откровенно слабым движком и никаким сервисом. Но за полную цену нормальной машины.
Теперь вопрос - что не так то, ась?
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13k
куджо 2 часа назад
Гайдара перефразирую: зачем нам зил, купим за границей что надо
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