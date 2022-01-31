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Ржавчина International

Ржавчина International (30 фото)

Автор:
31 января 2022 23:31
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: город   индастриал   окраина   ржавчина   старина   эстетика   
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Один из основных критериев красоты японцы называют термином «саби», что буквально означает «ржавчина». Они видят особое очарование в следах возраста: потемневший цвет старого дерева, замшелый камень в саду или даже обтрепанность — например, следы многих рук, прикасавшихся к краю картины. Считается, что время способствует выявлению сути вещей: чем явственнее приметы времени, тем драгоценнее вещь. Впрочем, нам кажется, что это интернациональное явление!
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Метки: город   индастриал   окраина   ржавчина   старина   эстетика   
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3k
Egoro 3 часа назад
Последняя - точно, было же, а я как-то уже и подзабывать начал. В 1976 мать квартиру получила, тоже список жильцов был на подъезде.
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3k
mikk Час назад
Вот по Болгарии. Завод там был по сборке "Москвичей". Страна прям скажем небогатая. Потому пожилые авто берегут. И "Москвичей" на душу населения там осталось явно больше чем в России. Постоянно попадались на глаза.
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53k
doker 2 часа назад
Да что вы знаете о коррозии... Я работаю там, где от 10мм листа железа через месяц остаётся 2мм.
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