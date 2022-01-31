Ржавчина International

Один из основных критериев красоты японцы называют термином «саби», что буквально означает «ржавчина». Они видят особое очарование в следах возраста: потемневший цвет старого дерева, замшелый камень в саду или даже обтрепанность — например, следы многих рук, прикасавшихся к краю картины. Считается, что время способствует выявлению сути вещей: чем явственнее приметы времени, тем драгоценнее вещь. Впрочем, нам кажется, что это интернациональное явление!

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