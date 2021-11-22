Здание Словацкого радио

Теперь о конструкции здания. Внизу, на земле, находится концертный зал Симфонического оркестра Словакии. Офисы же радийщиков расположены вокруг центральной колонны и, по сути, висят в воздухе. Как любая необычная форма, провокационная конструкция в виде перевернутой пирамиды, нанизанной на огромный пилон, породила много критических отзывов. Озвучивались даже претензии к качеству сигнала, будто бы из-за нелепости строения и неправильной изоляции помещений чистота передачи оставляет желать лучшего. Но, вероятнее всего, это недовольство связано с местоположением постройки. В этой части города в советское время были уничтожены исторические строения для расчистки места под архитектуру нового времени.