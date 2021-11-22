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Много есть подборок необычных сооружений эпохи СССР в России и в других бывших странах соцлагеря, но вот это я почему-то не видел или просто не обратил внимание.
Здание Словацкого радио в Братиславе — детище сразу трех архитекторов. Эта восьмидесятиметровая постройка имеет форму перевернутой пирамиды. Рождалось это здание непросто и довольно долго. Проект был утвержден в конце шестидесятых. Но сложная политическая ситуация мешала приступить к его осуществлению.
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Реформы и свободы «Пражской весны» гораздо больше занимали Чехословакию. После же подавления реформ тоже было не до архитектуры. Поэтому строительство этого здания растянулось на двадцать лет. Здание, спроектированное как «Радио Чехословакии», было завершено уже как «Радио Словакии». Первое тестовое вещание радиостанции состоялось до окончания всех строительных работ — в 1984 году. Регулярное вещание началось через полгода — 27 марта 1985 года и продолжается до сих пор. Сейчас Словацкое радио — национальная независимая общественно-правовая, культурная и образовательная информационная организация. Вещание радио ведется на девяти каналах.
Теперь о конструкции здания. Внизу, на земле, находится концертный зал Симфонического оркестра Словакии. Офисы же радийщиков расположены вокруг центральной колонны и, по сути, висят в воздухе. Как любая необычная форма, провокационная конструкция в виде перевернутой пирамиды, нанизанной на огромный пилон, породила много критических отзывов. Озвучивались даже претензии к качеству сигнала, будто бы из-за нелепости строения и неправильной изоляции помещений чистота передачи оставляет желать лучшего. Но, вероятнее всего, это недовольство связано с местоположением постройки. В этой части города в советское время были уничтожены исторические строения для расчистки места под архитектуру нового времени.
Можно спорить по поводу форм, высказывать кардинально разнящиеся мнения, но на факты это не повлияет. С одной стороны, Slovensky rozhlas входит в тридцатку самых уродливых зданий мира по версии The Telegraph. С другой, нельзя не признать, что архитектурная композиция впечатляет своими масштабами и нестандартностью, а потому давно уже стала одной из главных достопримечательностей Братиславы.
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Метки: Здание Словацкого радио в мире здание радио фото
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