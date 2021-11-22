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Здание Словацкого радио

Здание Словацкого радио (13 фото)

Автор:
22 ноября 2021 08:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Здание Словацкого радио   в мире   здание   радио   фото   
360
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Много есть подборок необычных сооружений эпохи СССР в России и в других бывших странах соцлагеря, но вот это я почему-то не видел или просто не обратил внимание.

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Метки: Здание Словацкого радио   в мире   здание   радио   фото   
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