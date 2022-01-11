Греки заблокировали судно с материалами для постройки очередного миграционного центра

Националисты на острове Хиос были категорически против возведения еще одного приюта для нелегалов из стран Африки. Они не дали начать выгрузку стройматериалов, заявив, что в случае чего и само судно пустят на металлолом.
Жители и даже местные чиновники острова Хиос заблокировали причал, к которому пыталось пристать судно с грузом стройматериалов и техники для Центра закрытого контролируемого доступа для мигрантов. Кроме этого, бойкот объявили и во вспомогательном порту Места.
Вся эта история происходила на глазах сотрудников береговой охраны и немногочисленных полицейских. Как сообщают СМИ, судно было вынуждено развернуться и уплыть в сторону другого греческого острова Лесбос. Инцидент произошел в минувший четверг.
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Это далеко не первые протесты греков, которые недовольны строительством центров "передержки" мигрантов. В феврале февраля 2020 года в Греции случились массовые беспорядки, виновниками которых были афганские беженцы из временного лагеря "Мориа". После этого правительство страны приняло решение о создании центров на пяти островах, включая Хиос и Лесбос. Однако общественность была возмущена таким решением, и до сих пор не может смириться со строительством новых мест временного пребывания мигрантов.
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