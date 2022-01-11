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Греки заблокировали судно с материалами для постройки очередного миграционного центра

Греки заблокировали судно с материалами для постройки очередного миграционного центра (2 фото + 2 видео)

Автор:
11 января 2022 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Лесбос   Хиос   блокада   греция   мигранты   протест   судно   
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Националисты на острове Хиос были категорически против возведения еще одного приюта для нелегалов из стран Африки. Они не дали начать выгрузку стройматериалов, заявив, что в случае чего и само судно пустят на металлолом.

Жители и даже местные чиновники острова Хиос заблокировали причал, к которому пыталось пристать судно с грузом стройматериалов и техники для Центра закрытого контролируемого доступа для мигрантов. Кроме этого, бойкот объявили и во вспомогательном порту Места.


Вся эта история происходила на глазах сотрудников береговой охраны и немногочисленных полицейских. Как сообщают СМИ, судно было вынуждено развернуться и уплыть в сторону другого греческого острова Лесбос. Инцидент произошел в минувший четверг.


Это далеко не первые протесты греков, которые недовольны строительством центров "передержки" мигрантов. В феврале февраля 2020 года в Греции случились массовые беспорядки, виновниками которых были афганские беженцы из временного лагеря "Мориа". После этого правительство страны приняло решение о создании центров на пяти островах, включая Хиос и Лесбос. Однако общественность была возмущена таким решением, и до сих пор не может смириться со строительством новых мест временного пребывания мигрантов.

Источник:

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Метки: Ynews   Лесбос   Хиос   блокада   греция   мигранты   протест   судно   
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9  комментариев
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4k
Акуна 56 минут назад
Греки правы, везите в Англию и США!
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Frank Borman 3 минуты назад
Про Польшу столько крику и вони было в прессе несколько месяцев назад, а про Грецию никто не говорит. Между тем, ситуация в Греции намного хуже, чем в Польше. Султан Пердоган ведет свою гибридно-асимметричную войну против Греции, засылая беженцев по морю и по суше.
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2k
вася васильев 7 минут назад
Какой инцидент?? Всё правильно сделали!!!
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1k
Anton Chigurh Полчаса назад
Оййййй греки это же не толерантно и не демократично... ай я яй!!!!!
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33
George Полчаса назад
Националисты???
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261
Шурман 40 минут назад
Я перед Новым годом читал новости у нас районе есть гостиница , в данный момент она не работает , так эти придурки решили сделать из нее Азюль ( это типа эмиграционный лагерь ) , местные жители тоже взбунтовались и Брюссель решил места искать на окраинах , вот только маленький вопрос если в деревнях будут делать кто защитит этих бабушек и дедушек которые там живут от этих черных ? . Мать недавно ехала в поезде в 7 утра докапался негр дай ему 5 евро , она говорит нету , он ну тогда свою карточку дай я сам сниму :) ну послала на хорошем Русском и говорит он сразу все понял .
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817
Sieras Dosk. 46 минут назад
Стройки в европе стоят или не начинают, "нет стройматериалов". А на центр материалы нашлись в бедной греции которая не в проритете поставщиков. Кто платит?
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