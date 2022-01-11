Греки заблокировали судно с материалами для постройки очередного миграционного центра

Это далеко не первые протесты греков, которые недовольны строительством центров "передержки" мигрантов. В феврале февраля 2020 года в Греции случились массовые беспорядки, виновниками которых были афганские беженцы из временного лагеря "Мориа". После этого правительство страны приняло решение о создании центров на пяти островах, включая Хиос и Лесбос. Однако общественность была возмущена таким решением, и до сих пор не может смириться со строительством новых мест временного пребывания мигрантов.