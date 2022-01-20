"Смотрите, глупцы!": в сети появился первый тизер «Колец власти», сериала по мотивам фэнтези Дж. Р. Р. Толкина

В 2001 году первый фильм трилогии "Властелин колец" наделал много шума. Позже в мир вышел фильм по "Хоббиту", и поклонники Толкина с нетерпением ждали экранизации "Сильмариллиона". В сентябре 2022 года на экраны выйдет сериал "Властелин колец: Кольца власти".
Сериал по мотивам "Властелина колец" выйдет на экраны 2 сентября 2022 года, серии будут выходить раз в неделю на Prime Video. Надеемся, LostFilm успеет перевести его для нас.
Действие сериала будет происходить во Вторую эпоху, задолго до появления наших любимых героев Фродо, Сэма и других.
«Из глубочайших глубин Мглистых гор к величавым лесам эльфийского королевства Линдон, к захватывающему дух островному королевству Нуменор, к самым дальним границам карты, королевства и персонажи создадут наследие, которое будет существовать спустя долгое время после их конца», - говорится в релизе.
Восемь эпизодов первого сезона будут выходить раз в неделю на Amazon Prime.
Ждёте? Я настолько люблю Толкина, что меня сложно разочаровать!
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И тогда воззвали они к великому Эру, дабы тот объяснил им причины неудачи.
И ответил Эру Илуватар,-"Придурки, ну кто же кольца из дерева куёт?!!"
"Чёрное копьё" - вторая книга трилогии.
А так согласен, произведения Толкиена всё-таки более детские.
вообще, конечно не сказать, что Перумов сильно далеко от Толкиеновских сказочных приключений ушел, но все-таки ушел))
Да и Хоббит в свое время разочаровал, растянули беднягу как того самого барсука на суку.
А не помните цикл Шаннара или как-то близко? Помню читал и даже нравилось, правда читал в детстве как и произведения выше. Вот где сериал, наверное, цикл большой и весьма себе красочный.
А вообще масса произведений, которые почему-то обходят стороной, а доят одну несчастную корову.