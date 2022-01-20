"Смотрите, глупцы!": в сети появился первый тизер «Колец власти», сериала по мотивам фэнтези Дж. Р. Р. Толкина

Сериал по мотивам "Властелина колец" выйдет на экраны 2 сентября 2022 года, серии будут выходить раз в неделю на Prime Video. Надеемся, LostFilm успеет перевести его для нас.

Действие сериала будет происходить во Вторую эпоху, задолго до появления наших любимых героев Фродо, Сэма и других.