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"Смотрите, глупцы!": в сети появился первый тизер «Колец власти», сериала по мотивам фэнтези Дж. Р. Р. Толкина

"Смотрите, глупцы!": в сети появился первый тизер «Колец власти», сериала по мотивам фэнтези Дж. Р. Р. Толкина (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2022 11:39
Сообщество : Кино
Метки: Amazon   Моргот   властелин колец   интересное   кино   кольца власти   сериал   толкин   
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В 2001 году первый фильм трилогии "Властелин колец" наделал много шума. Позже в мир вышел фильм по "Хоббиту", и поклонники Толкина с нетерпением ждали экранизации "Сильмариллиона". В сентябре 2022 года на экраны выйдет сериал "Властелин колец: Кольца власти".

Сериал по мотивам "Властелина колец" выйдет на экраны 2 сентября 2022 года, серии будут выходить раз в неделю на Prime Video. Надеемся, LostFilm успеет перевести его для нас.

Действие сериала будет происходить во Вторую эпоху, задолго до появления наших любимых героев Фродо, Сэма и других.

«Из глубочайших глубин Мглистых гор к величавым лесам эльфийского королевства Линдон, к захватывающему дух островному королевству Нуменор, к самым дальним границам карты, королевства и персонажи создадут наследие, которое будет существовать спустя долгое время после их конца», - говорится в релизе.

Восемь эпизодов первого сезона будут выходить раз в неделю на Amazon Prime.

Ждёте? Я настолько люблю Толкина, что меня сложно разочаровать!


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Метки: Amazon   Моргот   властелин колец   интересное   кино   кольца власти   сериал   толкин   
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28  комментариев
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12k
Александр 2 часа назад
Надеюсь негров и гомосеков не добавят
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3k
Дарвин и аморальная премия 4 минуты назад
Ху@й@ня какая-то
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tamin Полчаса назад
Гном гей. Теперь смотри этот псевдосериал. Толкиен с его строгим взглядами.....и это. Я даже смотреть не буду
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8k
Алексей 42 минуты назад
смешной автор "Я настолько люблю Толкина, что меня сложно разочаровать!" - у Amazona же получилось обосраться с Колесом Времени - могут и тут....
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27
Дмитрий 51 минуту назад
Книга интересней))))))
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35k
Антон 53 минуты назад
Скорее всего будет: эльфы - гомики, гномы - черные, хоббиты - трансы.
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35k
Aleksandr 56 минут назад
Тридцать лет и три года ковали волшебное кольцо мудрые кузнецы эльфов, но ничего у них не получалось.
И тогда воззвали они к великому Эру, дабы тот объяснил им причины неудачи.
И ответил Эру Илуватар,-"Придурки, ну кто же кольца из дерева куёт?!!"
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5k
pilgrimnl Час назад
ну хоть не извращенный нетфликс будет снимать, буду надеяться уродов там не будет
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16k
Андрей Н. Час назад
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Что скажут толканутые? Без их одобрения ну никак нельзя снимать.
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10k
Kostick 2 часа назад
вангую, хоббитцов с эльфами будут играть баклажаны.
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15k
Booka1a 2 часа назад
хотели снять что-то про ту вселенную, нужно было экранизировать "Черное копьё" Перумова. большой роман в том же мире через несколько лет после войны с Сауроном, только все-таки чуть жестче и гораздо богаче на события
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4k
Outcast 2 часа назад
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6k
Максим 2 часа назад
Ладно, автор и мне очень нравится. Но какое отношение это творение будет иметь к его творчеству? Кроме как "вариация на тему" никак назвать не могу.
Да и Хоббит в свое время разочаровал, растянули беднягу как того самого барсука на суку.
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1k
Елизавета 2 часа назад
А книга всё же интересная...
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