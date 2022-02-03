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Пойдём на панель: айтишники высказали свое мнение о нейросети, способной написать программный код

Пойдём на панель: айтишники высказали свое мнение о нейросети, способной написать программный код (6 фото)

Автор:
03 февраля 2022 14:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересно   компьютеры   нейросети   программы   соревнуются   
1698
6

Современные технологии могут создать проблемы программистам в будущем.

Британская компания DeepMind Technologies Limited, которая занимается технологиями связанными с искусственным интеллектом, на днях протестировала систему AlphaCode. Нейросеть предназначена для написания (генерации) программного кода.

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Как пишут сами создатели искусственного интеллекта, они опробовали своё детище в конкурсе, соревнуясь с людьми в программировании. В соревновании принимали участие десятки тысяч программистов.

Результат поразил всех – нейросеть смогла справиться с задачами на уровне среднестатистического программиста, что стало первым прецедентом, когда ИИ смог составить конкуренцию человеку в подобных соревнованиях.

В данный момент в сети уже множество шуток от людей, которые занимают ниши в IT-сфере.

Одни интересуются, куда теперь девать индусов, вторые в шутку посетовали, что у них не остается выбора, как пойти на трассу и стать мужчинами легкого поведения.

Третьи отметили, что пока заказчик не будет делать нормальное тз, программисты-люди в безопасности.

DeepMind добилась успехов и в других сферах: например, одна из их разработок позволяет определить почечную недостаточность на 48 часов раньше, чем любые другие современные технологии. Это поможет быстрее оказать помощь и сократит расходы.

В данный момент фирма работает над технологией, которая сможет с высокой точностью определить наличие рака молочной железы.

А их совместная разработка с Google генерирует реальную человеческую речь.

А вы как думаете, придется ли программистам лет через 10 менять профессию, или же все-таки нейросеть никогда не сможет стать лучше пропитанных кофе и никотином человеческих мозгов?

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Метки: интересно   компьютеры   нейросети   программы   соревнуются   
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13  комментариев
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2k
maloy 2 часа назад
На счёт тз хорошо подмечено. А слова, "там поменять немного, работы на 5 минут“ развалят любой ИИ.
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4k
heta Полчаса назад
Маркетолухи нейросетями называют то, что таковым не является в принципе. Нет никаких нейросетей вне биологического содержимого. Есть алгоритмы. Простые, сложные, суперсложные, адаптивные. Но к нейросетям это никакого отношения не имеет.
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33k
Nefrion 46 минут назад
Удачи с такими задачами нейросеть

Ссылка www.youtube.com
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8
Денис Час назад
Нейросеть решила задачу использующуюся для обучения молодежи, которая до этого была много раз решена. Ну а в программировании это как бы не правильная история делать повторное использование кода. Этот код надо вынести в библиотеку и использовать ее уже много раз.
Поэтому нейросеть точно не поможет в обычных задачах нормального программиста.
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2k
Frank Borman Час назад
Зачем нужны нейросети, если есть индусы-программисты? Они все напишут за копейки, и английский они очень неплохо знают. Правда, качество кода будет такое, что китайцы сдохнут от зависти.
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1k
poбт 2 часа назад
Ссылка coub.com
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
Да и пох.. я сисадмин)
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6k
Bartello 2 часа назад
Такая же мысли были что бухгалтеров и инженеров сократят с введением компьютеров однако нет, живы курилки.
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14k
L.Nemo 2 часа назад
У меня, например, есть заказчики, у которых два часа занимает внятно обьяснить, что они хотят.
Работаю в фарме, обслуживаю инженеров- химиков. Флаг в руки, нейросеть
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3k
Дмитрий ! 2 часа назад
Спокоен за свое будущее.
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9k
costa 2 часа назад
Исходя из моего опыта общения с клиентами, основное количество их хочет то не знает что оттуда не зная откуда. Приличный процент работы заключается в психоанализе неврозов клиента для понимания и подписания некоего внятного Технического Задания.
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