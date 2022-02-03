Пойдём на панель: айтишники высказали свое мнение о нейросети, способной написать программный код

Как пишут сами создатели искусственного интеллекта, они опробовали своё детище в конкурсе, соревнуясь с людьми в программировании. В соревновании принимали участие десятки тысяч программистов.

Результат поразил всех – нейросеть смогла справиться с задачами на уровне среднестатистического программиста, что стало первым прецедентом, когда ИИ смог составить конкуренцию человеку в подобных соревнованиях.