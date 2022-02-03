Пойдём на панель: айтишники высказали свое мнение о нейросети, способной написать программный код

Современные технологии могут создать проблемы программистам в будущем.
Британская компания DeepMind Technologies Limited, которая занимается технологиями связанными с искусственным интеллектом, на днях протестировала систему AlphaCode. Нейросеть предназначена для написания (генерации) программного кода.
Как пишут сами создатели искусственного интеллекта, они опробовали своё детище в конкурсе, соревнуясь с людьми в программировании. В соревновании принимали участие десятки тысяч программистов.
Результат поразил всех – нейросеть смогла справиться с задачами на уровне среднестатистического программиста, что стало первым прецедентом, когда ИИ смог составить конкуренцию человеку в подобных соревнованиях.
В данный момент в сети уже множество шуток от людей, которые занимают ниши в IT-сфере.
Одни интересуются, куда теперь девать индусов, вторые в шутку посетовали, что у них не остается выбора, как пойти на трассу и стать мужчинами легкого поведения.
Третьи отметили, что пока заказчик не будет делать нормальное тз, программисты-люди в безопасности.
DeepMind добилась успехов и в других сферах: например, одна из их разработок позволяет определить почечную недостаточность на 48 часов раньше, чем любые другие современные технологии. Это поможет быстрее оказать помощь и сократит расходы.
В данный момент фирма работает над технологией, которая сможет с высокой точностью определить наличие рака молочной железы.
А их совместная разработка с Google генерирует реальную человеческую речь.
А вы как думаете, придется ли программистам лет через 10 менять профессию, или же все-таки нейросеть никогда не сможет стать лучше пропитанных кофе и никотином человеческих мозгов?
Источник:
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Поэтому нейросеть точно не поможет в обычных задачах нормального программиста.
Работаю в фарме, обслуживаю инженеров- химиков. Флаг в руки, нейросеть