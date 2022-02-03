Пиар на гибели детей: кто и зачем выдает убитую в Освенциме девочку за жертву ГУЛАГа?

Фейки – это, в общем-то, нормальное и привычное для наших дней явление. Но одно дело, когда они касаются абстрактных предметов, животных или известных персон, и совсем другое, если речь об исторических подделках, цель которых заключается в искажении действительности.
Не так давно по разным каналам в социальных сетях разошелся пост о девочке, которую приговорили в РСФСР к высшей мере наказания. На тот момент ей было 12 лет, тогда как смертная казнь представляла собой меру, применяемую в отношении лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Но поступок этого юного исчадия ада заставил пересмотреть действующие нормы, ведь она вышла на петербургскую улицу с ножом и хладнокровно лишила жизни троих людей. После случившегося ей дали пожизненное, но уже в тюрьме убийца жестоко расправилась с пятью подростками. И было принято решение расстрелять юную преступницу. В силу жесткости преступления и возраста убийцы дело было засекречено, и информации о нем в открытом доступе не имелось.
Доказательством факта, по мнению авторов, должна была стать фотография девочки в тюремной робе. В этом и состоит суть омерзительного поступка: фото настоящее. Вот только к Союзу запечатленный на нем испуганный подросток не имел никакого отношения.
За безумного монстра создатели фейка выдали узницу концлагеря Аушвиц-Биркенау, который у нас больше известен как Освенцим. Девочку звали Чеслава Квока.
Она появилась на свет в небольшой польской деревушке Волка Злоецка в 1928 году. В конце 1942 года ее вместе с матерью отправили в концлагерь, где присвоили номер 26947. Чеслава стала одной из более чем 230 тысяч несчастных, прошедших через Освенцим за годы войны. Выжили лишь немногие, и о большинстве узников не осталось и памяти, не говоря уже о документальных подтверждениях.
Юная полячка оказалась в числе тех, кого администрация распорядилась внести в картотеку. Фото делал заключенный Вильгельм Брассе. Ему удалось пережить войну. Но, по воспоминаниям мужчины, вернуться к профессии в мирное время ему было невероятно тяжело. Ведь за время заключения он сделал снимки более чем 40 тысяч приговоренных людей. И эти лица постоянно находились у него перед глазами.
Брассе запомнил Чеславу. Девочка пребывала в шоковом состоянии и не понимала, куда попала, и чего от нее хотят. Разъяренная надзирательница ударила ее по лицу. Потекла кровь, Чеслава разрыдалась. Потом затихла, вытерла потеки и посмотрела в объектив.
Спустя десятилетия мир увидел это фото – фото ребенка, обреченного на гибель. Квоку убили 13 марта 1943 года, месяц спустя после смерти матери. Точная причина неизвестна: по одним сведениям, девочка умерла от недоедания и невыносимых условий содержания. По другим, ее казнили с помощью яда, как и многих других детей-заключенных.
Сложно поверить в то, что юную узницу кто-то по ошибке перепутал с малолетней советской уголовницей. Что особенно парадоксально, фейковую информацию запустили в Сеть перед годовщиной освобождения узников Освенцима красноармейцами.
Единственный документально подтвержденный факт казни в Союзе несовершеннолетнего
Единственный исторический подтвержденный факт казни подростка в СССР – это случай с Аркадием Нейландом. 27 января 1964 года 15-летний подросток зверски расправился с 37-летней женщиной Ларисой Купреевой и убил ее ребенка, которому не исполнилось еще и трех лет. Он вынес ценные вещи и попытался замести следы – поджег квартиру.
Малолетний убийца родился в неблагополучной семье. Воспитывался в интернате, откуда неоднократно сбегал. С 14 лет начал работать, но и на работе отличался только прогулами и попытками краж. Имел несколько приводов за хулиганство. За три дня до трагедии Аркадия снова задержали, но подросток сбежал. По воспоминаниям следователей, парень был жутко обозлен на весь мир и грозился отомстить, совершив страшное преступление.
По действующим на тот момент законам казнить преступника, который не достиг совершеннолетия, было нельзя. Но в случае с Нейландом Президиум Верховного Совета СССР сделал исключение и вынес решение о высшей мере – расстреле.
Несмотря на общественные протесты, вмешательство видных юристов и иностранных организаций, приговор привели в исполнение 11 августа 1964 года.
Женщин в Союзе казнили крайне редко. И не достигших совершеннолетия среди них не было.
Эта ситуация – далеко не первая. До этого уже были случаи, когда жертв фашистского режима выдавали за казненных в СССР детей. К примеру, в украинском учебнике истории есть фото «Дети в ГУЛАГе, конец 30-х годов». Однако на полной версии фотоснимка надпись продублирована на финском языке. Фото сделано в 1944 году фотокором газеты «Фронтовая иллюстрация». А дети на снимке – узники финского концлагеря.
Справа внизу на фото – Клава Соболева (Клавдия Нюппиева) – единственная оставшаяся в живых из запечатленных на снимке детей. В лагере она находилась вместе с матерью и пятью сестрами. Старшей было 14 лет, а младшая была годовалой крохой.
В память об ужасах лагеря у нее остался след пули на бедре: голодающие дети уходили из лагеря в поисках еды. Один раз по возвращении часовой заметил группу маленьких заключенных и начал стрелять. На момент ранения Клаве было 8 лет.
Точная цифра заключенных, погибших в финских лагерях на территории Карелии, неизвестна. По самым скромным подсчетам, она превышает 4 тысячи человек. Есть и другие данные: 7 тысяч, 14 тысяч. Сами финны признают, что режим содержания узников был очень жестоким. И сколько именно людей было убито, погибло от голода и нечеловеческих условий содержания, точно теперь уже и не узнать.
Цицерон сказал, что лживость – гнуснейший порок. Но, видимо, люди, создающие такого рода фейки и выдающие жертв нацизма за пострадавших от сталинских репрессий, не особенно переживают по этому поводу. И точно не мучаются угрызениями совести.
Источник:
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Чеслава такого не заслужила, явно. Быть жупелом лжи.
и вообще были няшными хлопцами несправедливо осужденными?
Ну,надо же либерде чем-то заниматься? Иначе смысл жизни пропадает.
Назначил врага,поднял лозунг "за все хорошее" и пошло дело.
(с) Пелевин