Пиар на гибели детей: кто и зачем выдает убитую в Освенциме девочку за жертву ГУЛАГа?

Не так давно по разным каналам в социальных сетях разошелся пост о девочке, которую приговорили в РСФСР к высшей мере наказания. На тот момент ей было 12 лет, тогда как смертная казнь представляла собой меру, применяемую в отношении лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Но поступок этого юного исчадия ада заставил пересмотреть действующие нормы, ведь она вышла на петербургскую улицу с ножом и хладнокровно лишила жизни троих людей. После случившегося ей дали пожизненное, но уже в тюрьме убийца жестоко расправилась с пятью подростками. И было принято решение расстрелять юную преступницу. В силу жесткости преступления и возраста убийцы дело было засекречено, и информации о нем в открытом доступе не имелось.

Доказательством факта, по мнению авторов, должна была стать фотография девочки в тюремной робе. В этом и состоит суть омерзительного поступка: фото настоящее. Вот только к Союзу запечатленный на нем испуганный подросток не имел никакого отношения.