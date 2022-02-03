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Пиар на гибели детей: кто и зачем выдает убитую в Освенциме девочку за жертву ГУЛАГа?

Пиар на гибели детей: кто и зачем выдает убитую в Освенциме девочку за жертву ГУЛАГа? (6 фото)

Автор:
03 февраля 2022 14:27
Сообщество : RealFishki
Метки: Ложь   гибель   девочка   история   факт   фейк   фото   
1828
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Фейки – это, в общем-то, нормальное и привычное для наших дней явление. Но одно дело, когда они касаются абстрактных предметов, животных или известных персон, и совсем другое, если речь об исторических подделках, цель которых заключается в искажении действительности.

Не так давно по разным каналам в социальных сетях разошелся пост о девочке, которую приговорили в РСФСР к высшей мере наказания. На тот момент ей было 12 лет, тогда как смертная казнь представляла собой меру, применяемую в отношении лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Но поступок этого юного исчадия ада заставил пересмотреть действующие нормы, ведь она вышла на петербургскую улицу с ножом и хладнокровно лишила жизни троих людей. После случившегося ей дали пожизненное, но уже в тюрьме убийца жестоко расправилась с пятью подростками. И было принято решение расстрелять юную преступницу. В силу жесткости преступления и возраста убийцы дело было засекречено, и информации о нем в открытом доступе не имелось.

Доказательством факта, по мнению авторов, должна была стать фотография девочки в тюремной робе. В этом и состоит суть омерзительного поступка: фото настоящее. Вот только к Союзу запечатленный на нем испуганный подросток не имел никакого отношения.



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За безумного монстра создатели фейка выдали узницу концлагеря Аушвиц-Биркенау, который у нас больше известен как Освенцим. Девочку звали Чеслава Квока.

Она появилась на свет в небольшой польской деревушке Волка Злоецка в 1928 году. В конце 1942 года ее вместе с матерью отправили в концлагерь, где присвоили номер 26947. Чеслава стала одной из более чем 230 тысяч несчастных, прошедших через Освенцим за годы войны. Выжили лишь немногие, и о большинстве узников не осталось и памяти, не говоря уже о документальных подтверждениях.

Юная полячка оказалась в числе тех, кого администрация распорядилась внести в картотеку. Фото делал заключенный Вильгельм Брассе. Ему удалось пережить войну. Но, по воспоминаниям мужчины, вернуться к профессии в мирное время ему было невероятно тяжело. Ведь за время заключения он сделал снимки более чем 40 тысяч приговоренных людей. И эти лица постоянно находились у него перед глазами.


Брассе запомнил Чеславу. Девочка пребывала в шоковом состоянии и не понимала, куда попала, и чего от нее хотят. Разъяренная надзирательница ударила ее по лицу. Потекла кровь, Чеслава разрыдалась. Потом затихла, вытерла потеки и посмотрела в объектив.

Спустя десятилетия мир увидел это фото – фото ребенка, обреченного на гибель. Квоку убили 13 марта 1943 года, месяц спустя после смерти матери. Точная причина неизвестна: по одним сведениям, девочка умерла от недоедания и невыносимых условий содержания. По другим, ее казнили с помощью яда, как и многих других детей-заключенных.

Сложно поверить в то, что юную узницу кто-то по ошибке перепутал с малолетней советской уголовницей. Что особенно парадоксально, фейковую информацию запустили в Сеть перед годовщиной освобождения узников Освенцима красноармейцами.


Единственный исторический подтвержденный факт казни подростка в СССР – это случай с Аркадием Нейландом. 27 января 1964 года 15-летний подросток зверски расправился с 37-летней женщиной Ларисой Купреевой и убил ее ребенка, которому не исполнилось еще и трех лет. Он вынес ценные вещи и попытался  замести следы – поджег квартиру.

Малолетний убийца родился в неблагополучной семье. Воспитывался в интернате, откуда неоднократно сбегал. С 14 лет начал работать, но и на работе отличался только прогулами и попытками краж. Имел несколько приводов за хулиганство. За три дня до трагедии Аркадия снова задержали, но подросток сбежал. По воспоминаниям следователей, парень был жутко обозлен на весь мир и грозился отомстить, совершив страшное преступление.

По действующим на тот момент законам казнить преступника, который не достиг совершеннолетия, было нельзя. Но в случае с Нейландом Президиум Верховного Совета СССР сделал исключение и вынес решение о высшей мере – расстреле.

Несмотря на общественные протесты, вмешательство видных юристов и иностранных организаций, приговор привели в исполнение 11 августа 1964 года.

Женщин в Союзе казнили крайне редко. И не достигших совершеннолетия среди них не было.


Эта ситуация – далеко не первая. До этого уже были случаи, когда жертв фашистского режима выдавали за казненных в СССР детей. К примеру, в украинском учебнике истории есть фото «Дети в ГУЛАГе, конец 30-х годов». Однако на полной версии фотоснимка надпись продублирована на финском языке. Фото сделано в 1944 году фотокором газеты «Фронтовая иллюстрация». А дети на снимке – узники финского концлагеря.

Справа внизу на фото – Клава Соболева (Клавдия Нюппиева) – единственная оставшаяся в живых из запечатленных на снимке детей. В лагере она находилась вместе с матерью и пятью сестрами. Старшей было 14 лет, а младшая была годовалой крохой.

В память об ужасах лагеря у нее остался след пули на бедре: голодающие дети уходили из лагеря в поисках еды. Один раз по возвращении часовой заметил группу маленьких заключенных и начал стрелять. На момент ранения Клаве было 8 лет.


Точная цифра заключенных, погибших в финских лагерях на территории Карелии, неизвестна. По самым скромным подсчетам, она превышает 4 тысячи человек. Есть и другие данные: 7 тысяч, 14 тысяч. Сами финны признают, что режим содержания узников был очень жестоким. И сколько именно людей было убито, погибло от голода и нечеловеческих условий содержания, точно теперь уже и не узнать.

Цицерон сказал, что лживость – гнуснейший порок. Но, видимо, люди, создающие такого рода фейки и выдающие жертв нацизма за пострадавших от сталинских репрессий, не особенно переживают по этому поводу. И точно не мучаются угрызениями совести.

Источник:

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Метки: Ложь   гибель   девочка   история   факт   фейк   фото   
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1k
Dorell 2 часа назад
Авторов таких поделок нужно бы приравнять к фашистам, со всеми вытекающими последствиями.
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160
Simpatico Holgazan 7 минут назад
Так кто и зачем? Ответа нет, а автор такой же фейкодел, только с другой стороны. Ни ссылок, ни фото или скана учебника, одно бла-бла. Минус, короче. А любой фейк можно разоблачить за несколько запросов в любом поисковике. Вот только мало кто этим заморачивается.
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4k
Том Джоуд 16 минут назад
Вот и не знают чему верить. Либо официальным, задокументированным данным, либо таким, вот, как в посту сведениям. И верят тому, что "красочно" и с придыханием превозносят. И что удобно. И ведь, есть адепты этому...
Чеслава такого не заслужила, явно. Быть жупелом лжи.
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−53
Андрей Андреев 22 минуты назад
А кто пиарит давно разобранную фотку с детьми, "убитыми бандеровцами и привязанными проволокой к дереву" по этой фотке даже памятник в Польше соорудили. Хотя давно выяснили что убила их собственная мать году так в 1928 Но на сайтах типа русвесны ее до сих пор выкладывают, да и на фишках тоже.
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79
Родион Шестопалов 37 минут назад
Каким же надо быть моральным уродом, чтобы опорочить память о несчастном ребёнке, которого постигла такая страшная судьба. В такие моменты хочется, чтобы тот, кто придумал этот "фэйк", сам очутился на месте этой девочки.
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2k
Sergius SPb Час назад
Дело Мемориала живет....
Ну,надо же либерде чем-то заниматься? Иначе смысл жизни пропадает.
Назначил врага,поднял лозунг "за все хорошее" и пошло дело.
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10k
An4aR 2 часа назад
Да на тех же Фишках, был период, неоднократно появлялся пост о «найденной фотографии»: «Эту фотографию изъяли партизаны вместе с документами и армейским жетоном. Изъяли, когда обыскивали его тело. Чудовищная фотография станет одним из самых красноречивых свидетелей жертв нацизма на Нюрнбергском процессе. Но больше всего поражает, что вот эта фотография хранилась среди личных вещей убитого бандеровца. Вместе с семейными карточками, письмами домой лежало вот ЭТО. Бережно хранилось – фото на память». Причём «фото» публиковалось то в цветном, то в чёрно-белом варианте. На поверку за найденный снимок авторами поста выдавался скриншот американского телесериала «Война и воспоминания», в 7-й серии которого и показан эпизод с Бабьим Яром. Так что фейки иногда ближе, чем кажется.
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27k
Григорий 2 часа назад
После того, как вину за начало Второй мировой окончательно перевесили на Россию, в прогрессивном дискурсе стала ощущаться необходимость повесить туда же и Холокост.
(с) Пелевин
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27k
lem02 2 часа назад
"...по разным каналам в социальных сетях разошелся пост..." автор - предъяви пост то! Или хотя бы ссылку дай.
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