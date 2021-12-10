В Норильске из-за метели 130 человек остались ночевать в кинотеатре

Они всю ночь бесплатно смотрели фильмы и пили чай с вафлями.
В Норильске из-за «чёрной пурги» администрация города ограничила движение всех видов транспорта. Тех, кто остался в Центральном районе и не смог добраться до дома, оставили на ночёвку в Городском центре культуры, сообщает «Таймырский телеграф».
В ночь на 9 декабря в центре разместили около 130 человек. Вместе с посетителями там остались и работники учреждения. Они всю ночь бесплатно смотрели фильмы и пили чай с вафлями. Утром погода улучшилась, и горожане смогли уехать домой.
В Норильске при температуре до -23℃ порывы ветра достигали 25 метров в секунду. С утра 6 декабря до утра 7 декабря снегоуборочная техника работала в две смены по 12 часов, пишет «Норильск News». Со всех районов города вывезли около 1,5 тысячи тонн снега.
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