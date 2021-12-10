В Норильске из-за метели 130 человек остались ночевать в кинотеатре

В Норильске из-за «чёрной пурги» администрация города ограничила движение всех видов транспорта. Тех, кто остался в Центральном районе и не смог добраться до дома, оставили на ночёвку в Городском центре культуры, сообщает «Таймырский телеграф».

В ночь на 9 декабря в центре разместили около 130 человек. Вместе с посетителями там остались и работники учреждения. Они всю ночь бесплатно смотрели фильмы и пили чай с вафлями. Утром погода улучшилась, и горожане смогли уехать домой.