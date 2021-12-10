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В Норильске из-за метели 130 человек остались ночевать в кинотеатре

В Норильске из-за метели 130 человек остались ночевать в кинотеатре (8 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 10:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: кинотеатр   люди   метель   норильск   ночевка   погода   фото   
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Они всю ночь бесплатно смотрели фильмы и пили чай с вафлями.

В Норильске из-за «чёрной пурги» администрация города ограничила движение всех видов транспорта. Тех, кто остался в Центральном районе и не смог добраться до дома, оставили на ночёвку в Городском центре культуры, сообщает «Таймырский телеграф».


В ночь на 9 декабря в центре разместили около 130 человек. Вместе с посетителями там остались и работники учреждения. Они всю ночь бесплатно смотрели фильмы и пили чай с вафлями. Утром погода улучшилась, и горожане смогли уехать домой.

В Норильске при температуре до -23℃ порывы ветра достигали 25 метров в секунду. С утра 6 декабря до утра 7 декабря снегоуборочная техника работала в две смены по 12 часов, пишет «Норильск News». Со всех районов города вывезли около 1,5 тысячи тонн снега.


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Метки: кинотеатр   люди   метель   норильск   ночевка   погода   фото   
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Слава Андреев 2 часа назад
какой нежный и мягкий климат)))))))))))))
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Оксид Бетона Час назад
Чай с вафлями? Че за нафиг!? Нужно было водку! И тогда была бы потеха! Все бы перепились, передрались, перее.блись!
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26k
Vazari 2 часа назад
А в Дании, такая же фигня была в Икее. И люди ночевали прямо в магазине. на образцах.

https://yandex.ru/turbo/fishki.net/s/4018526-zhiteli-danii-perenochevali-v-magazine-ikea-iz-za-nepogody.htmlhttps://yandex.ru/turbo/fishki.net/s/4018526-zhiteli-danii-perenochevali-v-magazine-ikea-iz-za-nepogody.html
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