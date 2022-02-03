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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 85 постов • 9 подписчиков подписаться
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"Забыли предупредить": в Калужской области электричка чуть не задавила работников

"Забыли предупредить": в Калужской области электричка чуть не задавила работников (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 09:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: видео   интересное   калужская область   поезд   работяги   фото   
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Под Калугой бригада ремонтников не предупредила никого о ремонтных работах и чуть не попала под электричку. Машинист чудом смог затормозить прямо перед людьми.

В Калужской области на перегоне Суходрев-Сляднево бригада проводила ремонтные работы. Об этом они никого не предупредили и чуть и не попали под электричку. Сначала работники забыли предупредить депо, а во время ремонтных работ просто уронили рацию в снег.

Прежде чем остановиться, электричка сбила металлическую конструкцию, установленную на рельсах. Пострадал один из рабочих. Спасаясь, он прыгнул с лестницы и сломал ногу, сообщают Вести.

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Метки: видео   интересное   калужская область   поезд   работяги   фото   
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22  комментария
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1k
Glassy 56 минут назад
Огонь! Интересно, если электричка ехала, значит был ток на проводе, возникает вопрос - а что они делали на лестнице под проводом, который под напряжением?
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589
Киса Кацман 10 минут назад
Большое сомнение, что это была ЭЛЕКТРИЧКА.
Сработала бы система СЦБ при нахождении на путях постороннего объекта (замыкающего оба рельса).
Скорей всего - Тепловоз был.
Да и работать с контактной сетью под напругой ремонтники не смогли бы.
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1k
vijilante 16 минут назад
А рабочие-то , попрыгавшие с лестницы в разные стороны оказывается сцыкуны !

Я б нипочём не прыгнул,так бы и стоял с презрительной ухмылкой на зелёном лицце !
И ещё бы пальцем так манил : падИка-падИка сюда.
Вот это было бы эффектно, а тут...
Тьфу.
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6k
Nikolay 23 минуты назад
На мой взгляд, вовремя приехавшая электричка им жизнь спасла. Провод не обесточен, значит эти ..... специалисты через пару минут получили ли бы свой заряд тока, обеспечивший их энергией до конца жизни (т.е. на оставшиеся несколько миллисекунд)
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8k
Hunson Abadeer 24 минуты назад
ну что за дураки то
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6k
ДеониS Полчаса назад
Они эту этажерку туда своим ходом доставили
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7k
Игорь 41 минуту назад
....Машинист чудом смог затормозить прямо перед людьми.....???? Автор - пьян?
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594
Павел Сергиевский 46 минут назад
Эх, кто-то знатных люлей получит...
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6k
Горец Ю 47 минут назад
Все живы.
Вопросы к диспетчерам. Электричество снято было?
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8k
Ivan 48 минут назад
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1k
Провокатор 49 минут назад
Сдаётся мне, что не работники бригады никого не предупредили, а мастер не до конца оформил все документы. Наряд на проведение работ выписал, а уведомление забыл.
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7k
KarabasBarabas 52 минуты назад
Хороший у них мастер и конкурсы интересные
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777
Олег 59 минут назад
Ну тут шапочки с номерками не помогут
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4k
Rubiroid_47 Час назад
Идиоты...
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