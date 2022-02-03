"Забыли предупредить": в Калужской области электричка чуть не задавила работников

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Под Калугой бригада ремонтников не предупредила никого о ремонтных работах и чуть не попала под электричку. Машинист чудом смог затормозить прямо перед людьми.
В Калужской области на перегоне Суходрев-Сляднево бригада проводила ремонтные работы. Об этом они никого не предупредили и чуть и не попали под электричку. Сначала работники забыли предупредить депо, а во время ремонтных работ просто уронили рацию в снег.
Прежде чем остановиться, электричка сбила металлическую конструкцию, установленную на рельсах. Пострадал один из рабочих. Спасаясь, он прыгнул с лестницы и сломал ногу, сообщают Вести.
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Сработала бы система СЦБ при нахождении на путях постороннего объекта (замыкающего оба рельса).
Скорей всего - Тепловоз был.
Да и работать с контактной сетью под напругой ремонтники не смогли бы.
Я б нипочём не прыгнул,так бы и стоял с презрительной ухмылкой на зелёном лицце !
И ещё бы пальцем так манил : падИка-падИка сюда.
Вот это было бы эффектно, а тут...
Тьфу.
Вопросы к диспетчерам. Электричество снято было?
Кто готовил рабочее место?