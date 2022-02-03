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В Сочи заметили водителя маршрутки с тремя телефонами одновременно

В Сочи заметили водителя маршрутки с тремя телефонами одновременно (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 07:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   Шива   видео   водитель   интересное   маршрутка   телефоны   фото   
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Мы все наслышаны о суперспособностях водителей маршруток. Они умудряются вести автомобиль, выдавать сдачу, курить и разговаривать по телефону одновременно. Но этот мужик затмил всех.

Пассажиры маршрутки №43 в Сочи заметили, что водитель вообще не смотрит на дорогу и не держит руль. Вместо этого он сидит аж в трёх телефонах: один на приборной панели, закрывает спидометр, второй в правой руке, а третий в левой. Можно заметить на смартфоне под рулём записи с дорожных камер. Возможно, таким образом водитель мониторит состояние пробок на дороге.

Вот только пассажиры не оценили такой слаженной работы. Их больше волновало то, что в дождь водитель не смотрит на дорогу, а маршрутка едет сама.

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Метки: Сочи   Шива   видео   водитель   интересное   маршрутка   телефоны   фото   
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MakDag 3 часа назад
Юлик Гаевич Цезарян.
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Нурик Нуриков 2 часа назад
Такие водятлы потом людей давят!
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WhiteRat

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