В Сочи заметили водителя маршрутки с тремя телефонами одновременно

Пассажиры маршрутки №43 в Сочи заметили, что водитель вообще не смотрит на дорогу и не держит руль. Вместо этого он сидит аж в трёх телефонах: один на приборной панели, закрывает спидометр, второй в правой руке, а третий в левой. Можно заметить на смартфоне под рулём записи с дорожных камер. Возможно, таким образом водитель мониторит состояние пробок на дороге.