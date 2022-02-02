Таджикский блогер, порвавший на камеру паспорт, извинился, но штрафом не отделается

Модный нынче алгоритм "нашкодил - извинился" работает не всегда. В данном случае "сверхразуму" может грозить уголовное дело. Паспорт - не простая бумажка, ведь на нем изображены государственные символы. А раз так - пожалуйте отвечать по всей строгости закона.
Месяц назад уроженец Таджикистана снял ролик, в котором демонстративно порвал паспорт гражданина РФ. Когда видео разошлось по соцсетям, Михрон Хакимов его удалил на своей странице в Тик-Ток, видимо, поняв, что резонанса более чем достаточно.
А дальше Хакимов неожиданно для себя заинтересовал юристов, которые предположили, что парню так просто это с рук не сойдет. Испугавшись последствий, блогер записал покаянное видео, в котором объяснил, что ничего плохого не совершал. Дескать, паспорт не его, а знакомого. К тому же, документ просрочен и недействителен.
На самом деле, понятно, что цена этим объяснениям невелика. Любой проштрафившийся искренне раскаивается, как только понимает, что, кажется, дело получает серьезный оборот.
Что же может грозить блогеру в его случае?
Юрист Василий Воробьев поясняет: уничтожение российского паспорта можно рассматривать как административное нарушение. В этом случае, наказанием будет штраф, сумма которого крайне мала - от 100 до 300 рублей. А вот если копнуть глубже, то в ролике вполне можно найти нарушения, которые потянут на уголовное дело. Уничтожение паспорта с символикой РФ может трактоваться как преступление по 329-й статье Уголовного кодекса ("Надругательство над государственными символами Российской Федерации“). При этом, как поясняет юрист, нет разницы, где размещены эти символы и "любое уничижительное действие можно трактовать по уголовной статье".
Если Хакимов гражданин РФ, то в данном случае его может ждать срок, а если у блогера нет российского гражданства, то его можно лишить вида на жительство и депортировать из страны с последующим запретом на пребывание на территории России. В конце концов, с Мирзализаде так и поступили.
Источник:
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причем объяснять , что так будет всегда, накосячил один , а поехал "сам сто"
Отказался от родного гражданства в пользу российского и не пускают на родину? Обращайся в ЕС. Пусть приютят у себя.