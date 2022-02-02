Таджикский блогер, порвавший на камеру паспорт, извинился, но штрафом не отделается

На самом деле, понятно, что цена этим объяснениям невелика. Любой проштрафившийся искренне раскаивается, как только понимает, что, кажется, дело получает серьезный оборот.

Что же может грозить блогеру в его случае?

Юрист Василий Воробьев поясняет: уничтожение российского паспорта можно рассматривать как административное нарушение. В этом случае, наказанием будет штраф, сумма которого крайне мала - от 100 до 300 рублей. А вот если копнуть глубже, то в ролике вполне можно найти нарушения, которые потянут на уголовное дело. Уничтожение паспорта с символикой РФ может трактоваться как преступление по 329-й статье Уголовного кодекса ("Надругательство над государственными символами Российской Федерации“). При этом, как поясняет юрист, нет разницы, где размещены эти символы и "любое уничижительное действие можно трактовать по уголовной статье".

Если Хакимов гражданин РФ, то в данном случае его может ждать срок, а если у блогера нет российского гражданства, то его можно лишить вида на жительство и депортировать из страны с последующим запретом на пребывание на территории России. В конце концов, с Мирзализаде так и поступили.