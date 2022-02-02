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Таджикский блогер, порвавший на камеру паспорт, извинился, но штрафом не отделается

Таджикский блогер, порвавший на камеру паспорт, извинился, но штрафом не отделается (1 фото)

Автор:
02 февраля 2022 07:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Хакимов   блогер   видео   госудраственные символы   извинения   нарушение   паспорт   таджикистан   
1330
1

Модный нынче алгоритм "нашкодил - извинился" работает не всегда. В данном случае "сверхразуму" может грозить уголовное дело. Паспорт - не простая бумажка, ведь на нем изображены государственные символы. А раз так - пожалуйте отвечать по всей строгости закона.

Месяц назад уроженец Таджикистана снял ролик, в котором демонстративно порвал паспорт гражданина РФ. Когда видео разошлось по соцсетям, Михрон Хакимов его удалил на своей странице в Тик-Ток, видимо, поняв, что резонанса более чем достаточно.



А дальше Хакимов неожиданно для себя заинтересовал юристов, которые предположили, что парню так просто это с рук не сойдет. Испугавшись последствий, блогер записал покаянное видео, в котором объяснил, что ничего плохого не совершал. Дескать, паспорт не его, а знакомого. К тому же, документ просрочен и недействителен.

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На самом деле, понятно, что цена этим объяснениям невелика. Любой проштрафившийся искренне раскаивается, как только понимает, что, кажется, дело получает серьезный оборот.

Что же может грозить блогеру в его случае?


Юрист Василий Воробьев поясняет: уничтожение российского паспорта можно рассматривать как административное нарушение. В этом случае, наказанием будет штраф, сумма которого крайне мала - от 100 до 300 рублей. А вот если копнуть глубже, то в ролике вполне можно найти нарушения, которые потянут на уголовное дело. Уничтожение паспорта с символикой РФ может трактоваться как преступление по 329-й статье Уголовного кодекса ("Надругательство над государственными символами Российской Федерации“). При этом, как поясняет юрист, нет разницы, где размещены эти символы и "любое уничижительное действие можно трактовать по уголовной статье".


Если Хакимов гражданин РФ, то в данном случае его может ждать срок, а если у блогера нет российского гражданства, то его можно лишить вида на жительство и депортировать из страны с последующим запретом на пребывание на территории России. В конце концов, с Мирзализаде так и поступили.

Источник:

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Метки: Хакимов   блогер   видео   госудраственные символы   извинения   нарушение   паспорт   таджикистан   
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14k
Сергей Час назад
И всех его подписчиков тоже за пределы...
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39k
Alex 2 минуты назад
Очередная тупая чурка.
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9k
кот базилий 6 минут назад
Для хайпа надо было жопу порвать на камеру, а паспорт всякий может.
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17
Странник 10 минут назад
Грош цена России и всем ее системам, если это сойдет с рук этому ублюдку и он останется в России или сможет сюда вернуться. Сам я не русский, но россиянин и патриот!!!
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2k
Андрей 12 минут назад
только депортировать надо не одного тушканчика, а еще пару сотен других отлавливать и вперед
причем объяснять , что так будет всегда, накосячил один , а поехал "сам сто"
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2k
Radugananebe 16 минут назад
Чемодан-вокзал-Душанбе. И чтоб без права возвращения даже с другим именем и полом.
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5k
Димыч 18 минут назад
Он надеялся на что? Преследовал какую цель? Что его примут в США, как политического беженца? Почему паспорт своей страны не рвал?
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374
Artem ch Полчаса назад
Чмо ссыклявая, в родной кишлак выгнать и [мат] тварей в страну пускать.
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818
Viktor Полчаса назад
Порвал, а потом забздел. Долбанный блоХер!
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2k
Алексей 36 минут назад
Мигрант? Порвал паспорт? Значит отказался от российского гражданства. В таком случае принудительная депортация на родину.
Отказался от родного гражданства в пользу российского и не пускают на родину? Обращайся в ЕС. Пусть приютят у себя.
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13k
Владислав Грецов 45 минут назад
вопрос в том ЗАЧЕМ стране такие граждане....
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1k
Павел Коваленко 50 минут назад
гнида черно жо пая
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786
VSh 55 минут назад
Детский сад. Неужели люди не понимают что извиняться по требованию кого то, это унижение собственного достоинства. Это поражение, проигрыш, это значит ты слабак и чмошник. Извинение должно идти от трезвого ума и чистого сердца, тогда останешься мужиком и сохранишь достоинство.
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15k
Поручик Час назад
Выдать борзому придурку направляющего пендаля в сторону "чемодан-вокзал-родной кишлак..." И оттуда пусть "гонит стримы" про "традиционный досуг таджикских феллахов": рвёт паспорта, трахает овечек, мотыжит поле кетменём и т.п.
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196
Ра Мзанкадыров Поручик 23 минуты назад
Это уже не ко мне вопросы
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196
Ра Мзанкадыров Поручик 14 минут назад
Само собой. Но как ты его депортируешь, если он, например, родился в России и является её гражданином?
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9k
Кенвуд Час назад
Когда уже блохеры начнут себе пальцы отрубать? Сразу лайков надро..или бы себе миллионы.
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