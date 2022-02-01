Жемчужина Востока: как казахско-русская модель в середине прошлого века покорила Париж

В конце прошлого века в модной индустрии появились русские девушки. Красавицы из стран бывшего СССР покорили мир: голубоглазые, высокие, часто с формами, до которых француженкам или американкам просто не дотянуться. Но мало кто помнит, что одной из первых модные дома Европы покорила русско-казахская модель Алла Ильчун.
Алла Ильчун родилась в Харбине, городе, в котором жило множество русских. Отец будущей дивы, Куантхан Елныш, был казахским инженером-железнодорожником, а мать, Тамара Михайлова, – оперной певицей. К слову, Тамара была дочерью русского генерала Михайлова, петербурженкой, а Куантхан – сыном казахского бая, из Алма-Аты.
Жизнь тогда была неспокойной. Харбин представлял интересы и для русских, и для китайцев, и для японцев. Вскоре после революции в России Маньчжурию захватили японцы, и семья решила бежать в Париж. Сначала они перебрались в Шанхай, откуда отходили корабли во Францию. Всего через год японцы запретили отход кораблей из города.
Правда, добралась до туда не вся семья: отец выехать не смог, и след его потерялся в истории. Сын Аллы говорил, что его дед попал в ГУЛАГ в Казахстане при очередной попытке побега за рубеж.
Жизнь во Франции совсем не была похожей на сказку. Сбережений никаких не осталось, поэтому Тамаре пришлось пойти петь в кабаре: ее диплом дантиста из Шанхая здесь не котировался. Алла же, чтобы заработать денег, устроилась работать посудомойкой в ресторане. Многие считали ее китаянкой (гражданство ведь было китайским, а французское удалось получить лишь в 60-х).
Затем грянула Вторая мировая война. Девушка ушла в партизанское сопротивление и работала там медсестрой.
Но после войны жизнь начала налаживаться. Однажды она пришла с подругой на кастинг, чтобы просто ее поддержать.
Стоит оговориться, что тогда для девушек неевропейской внешности путь в карьеру модели был закрыт. Поэтому о том, чтобы пробоваться куда-либо самой, речи вообще не шло.
Кастинг проходил в модном доме Диор. Алла ждала подругу в коридоре, когда одна из сотрудниц подошла к ней и сказала, что ее хочет видеть сам месье Диор. Девушку накрасили, переодели в платье и сказали ждать звонка. Когда ей позвонили, выяснилось, что она прошла отбор.
Позже сам Кристиан Диор говорил, что выбор манекенщицы-азиатки оказался непростым, да и вызовом обществу. И вызов оказался успешным: талия у девушки была всего 47 см, сама она была похожей на фарфоровую куклу. Но каждый показ с ее участием приносил небывалый успех, а наряды, в которых блистала Алла, неизменно покупали богатые и знаменитые. В их числе были Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор и даже принцесса Маргарет.
Характер у модели был непростым: однажды, во время показа в Нью-Йорке, Алла в интервью местным изданиям заявила, что американские мужчины, мягко выражаясь, не самые лучшие на свете. Пресса была в шоке, и в итоге модель отозвали во Францию. В газетах и журналах Америки печатали, что для манекенщицы карьера окончилась. Однако на следующий день она вновь была на подиуме.
Несмотря на такие выпады, Аллу Кристиан Диор называл своим «талисманом» благодаря ее способности продавать вообще все, что на ней надето. Ко всему прочему, у нее был свой собственный стиль: стрелки, которые подчеркивали восточный разрез глаз. Да и рассказать о своих нарядах девушка (благодаря прекрасному образованию и аристократическому происхождению) могла свободно на шести языках: английском, французском, немецком, итальянском, испанском и русском.
В доме Диор совместно с маэстро Алла проработала до самой его смерти. После в модный дом пришел работать молодой кутюрье, Ив Сен Лоран. Впрочем, в модном доме он оказался ненадолго, уже позже он создал собственный бренд. Алла же отправилась дальше по модному миру вместе с ним и стала лицом его дома.
Необычная внешность Аллы в то время очаровала многих, и женщины стали подражать манекенщице, пытаясь копировать длинные стрелки на веках. Мода на них актуальна и сегодня, но мало кто знает, что образ «кошачьих глаз» подарила миру первая азиатская красавица.
Совместно с Ив Сен Лораном Алла проработала 10 лет, и затем покинула модный мир. Но не потому, что с кем-то имела конфликты, а потому, что начала замечать признаки старения. Она хотела остаться в памяти людей молодой и красивой, и поэтому больше не участвовала в фотосессиях, а жизнь вела закрытую.
Женщина была замужем дважды. Первый супруг модели Майк де Дюльмен был штатным фотографом Dior, и именно он сделал большинство снимков модели. Вторым же мужем Ильчун стал российский фотограф Игорь Мухин. У нее было двое сыновей.
Умерла муза Диора в 1989 году в 63 года, так и не нарушив данного слова о том, что на подиум она больше не выйдет.
Ей довелось стать одним из символов эпохи New Look, когда после войны Кристиан Диор решил вернуть женщинам элегантность. История Аллы похожа на историю Золушки, воина и медсестры в одном лице. Загадочность женщины и ее судьбы тоже сыграла свою роль: дива, о которой известно так мало, только подогревает к ней интерес.
Источник:
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