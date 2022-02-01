Жемчужина Востока: как казахско-русская модель в середине прошлого века покорила Париж

Правда, добралась до туда не вся семья: отец выехать не смог, и след его потерялся в истории. Сын Аллы говорил, что его дед попал в ГУЛАГ в Казахстане при очередной попытке побега за рубеж.

Жизнь во Франции совсем не была похожей на сказку. Сбережений никаких не осталось, поэтому Тамаре пришлось пойти петь в кабаре: ее диплом дантиста из Шанхая здесь не котировался. Алла же, чтобы заработать денег, устроилась работать посудомойкой в ресторане. Многие считали ее китаянкой (гражданство ведь было китайским, а французское удалось получить лишь в 60-х).