Вот как выглядели женские брюки 1930-х годов

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Ношение брюк женщинами в 1930-х пока еще считалось одеждой-вызовом. Их использование строго регламентировалось: брюки годились лишь для некоторых случаев, например, для прогулок на природе или на отдыхе. Женские брюки 1930-х были, как правило, широкими - некоторые модели можно было принять за юбку - с высоким поясом. Они шились из плотных тканей: саржи, шерсти, льна. Но и при этих ограничениях женские брюки были очень разнообразными.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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