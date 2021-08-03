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Вот как выглядели женские брюки 1930-х годов

Вот как выглядели женские брюки 1930-х годов (31 фото)

Автор:
03 августа 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: архивные фото   брюки   женская одежда   интересно   история   мода   модницы   познавательно   
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Ношение брюк женщинами в 1930-х пока еще считалось одеждой-вызовом. Их использование строго регламентировалось: брюки годились лишь для некоторых случаев, например, для прогулок на природе или на отдыхе. Женские брюки 1930-х были, как правило, широкими - некоторые модели можно было принять за юбку - с высоким поясом. Они шились из плотных тканей: саржи, шерсти, льна. Но и при этих ограничениях женские брюки были очень разнообразными.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архивные фото   брюки   женская одежда   интересно   история   мода   модницы   познавательно   
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krivsan 18 минут назад
в 70-х клеш покруче был
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