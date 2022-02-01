История сохранила имя человека, который первым догадался начать есть эту рыбу, считавшуюся в Средневековье пищей нищеты. Простой деревенский парень Виллем Якоб Бойкельзон – уроженец деревни Биерфлинт понял, что специфический горький вкус рыбке придают жабры. И если избавляться от них, то получается вполне себе вкусно и сытно. Он вырезал жабры, удалил внутренности, пересыпал заготовку солью. Смекалку юноши оценили остальные жители деревни.

Вскоре в Европу начали отправлять целые корабли, груженные соленой сельдью. Вылов стал таким активным, что рыба даже начала покидать привычную среду обитания.