Почему селедка называется именно так, и чем обусловлена популярность этой рыбы?
История сохранила имя человека, который первым догадался начать есть эту рыбу, считавшуюся в Средневековье пищей нищеты. Простой деревенский парень Виллем Якоб Бойкельзон – уроженец деревни Биерфлинт понял, что специфический горький вкус рыбке придают жабры. И если избавляться от них, то получается вполне себе вкусно и сытно. Он вырезал жабры, удалил внутренности, пересыпал заготовку солью. Смекалку юноши оценили остальные жители деревни.
Вскоре в Европу начали отправлять целые корабли, груженные соленой сельдью. Вылов стал таким активным, что рыба даже начала покидать привычную среду обитания.
Слово «сельдь» было позаимствовано из древнешведского sild еще до XII века. Впоследствии на наших русских землях прижились уже местечковые обозначения представителя семейства сельдевых. В Сибири это была сельдина, селедочка, а новгородцы называли ее сельга.
Есть версия, что сельдь залом (черноспинку или сельдь Кесслера) стали так называть благодаря заломному, то есть очень богатому и предприимчивому купцу, занимавшемуся продажей засоленной по голландскому рецепту сельди. В соответствии с другой, крупный размер рыбин не позволял солить их в бочке целиком, и их приходилось сгибать – заламывать со стороны хвоста.
Сложно поспорить с тем, что селедка – это очень популярный продукт. Это обусловлено потребностью организма в соли. И самый простой способ ее удовлетворить – пара кусочков соленой рыбы. Вторая причина – относительная доступность на фоне цен на другие сорта.
Третья немаловажная причина того, что популярность такой еды не падает, это универсальность. Рыбу можно подавать в качестве закуски, она отлично сочетается с овощами, а салат «Селедка под шубой» давно уже стал классикой праздничного стола.
А вы любите селедку?
Источник:
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Черный хлеб, селедка...
(Цыганова)