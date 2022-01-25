Над беременными подшучивают, когда их вкусовые предпочтения резко меняются в ожидании малыша. Но почему хочется селедки остальным? Причем настолько сильно, что бороться с этим желанием очень тяжело?
Желание побаловать себя соленой рыбкой возникает в следующих случаях:
- стресс;
- ослабление естественной защиты организма;
- водный дисбаланс;
- дефицит таких микроэлементов как калий, натрий, йод, хлор;
- болезни щитовидной железы;
- активное потоотделение, обусловленное физическими нагрузками или интенсивными тренировками.
Недостаток натрия и хлора чаще всего и проявляется желанием съесть пару-тройку кусочков соленой сельди. Ведь в ней повышенный уровень содержания хлорида натрия. При недостатке хлора начинаются проблемы с пищеварением, а дефицит натрия вызывает перебои в работе сердца и нервной системы.
Сельдь содержит полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Организму они необходимы для полноценной деятельности мозга, обменных процессов и функционирования нервной системы.
Недостаток селена – это еще один распространенный фактор, обуславливающий желание съесть селедку. Его дефицит провоцирует проблемы с суставами, почками, щитовидкой.
Нехватка белков и витаминов – это еще одна распространенная причина желания полакомиться селедкой. Белок, содержащийся в рыбе, усваивается быстрее по сравнению с животным. Плюс к этому, сельдь представляет собой источник витамина D, дефицит которого наблюдается у жителей северных стран.
Таким образом, желание поесть селедки не стоит игнорировать, поскольку так организм сигнализирует об определенных нарушениях в работе и нехватке некоторых веществ. А вы любите сельдь?
Источник:
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чем обусловлено острое желание поесть ...скумбрии,лосося,форели,севрюги,белуги,