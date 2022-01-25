Недостаток натрия и хлора чаще всего и проявляется желанием съесть пару-тройку кусочков соленой сельди. Ведь в ней повышенный уровень содержания хлорида натрия. При недостатке хлора начинаются проблемы с пищеварением, а дефицит натрия вызывает перебои в работе сердца и нервной системы.

Сельдь содержит полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Организму они необходимы для полноценной деятельности мозга, обменных процессов и функционирования нервной системы.