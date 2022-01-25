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Потянуло на солененькое: чем обусловлено острое желание поесть селедки?

Потянуло на солененькое: чем обусловлено острое желание поесть селедки? (3 фото)

Автор:
25 января 2022 11:52
Сообщество : Еда
Метки: гормон   еда   желание   иммунитет   почемучка   причина   селедка   
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Над беременными подшучивают, когда их вкусовые предпочтения резко меняются в ожидании малыша. Но почему хочется селедки остальным? Причем настолько сильно, что бороться с этим желанием очень тяжело?

Желание побаловать себя соленой рыбкой возникает в следующих случаях:

- стресс;

- ослабление естественной защиты организма;

- водный дисбаланс;

- дефицит таких микроэлементов как калий, натрий, йод, хлор;

- болезни щитовидной железы;

- активное потоотделение, обусловленное физическими нагрузками или интенсивными тренировками.


Недостаток натрия и хлора чаще всего и проявляется желанием съесть пару-тройку кусочков соленой сельди. Ведь в ней повышенный уровень содержания хлорида натрия. При недостатке хлора начинаются проблемы с пищеварением, а дефицит натрия вызывает перебои в работе сердца и нервной системы.

Сельдь содержит полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Организму они необходимы для полноценной деятельности мозга, обменных процессов и функционирования нервной системы.


Недостаток селена – это еще один распространенный фактор, обуславливающий желание съесть селедку. Его дефицит провоцирует проблемы с суставами, почками, щитовидкой.

Нехватка белков и витаминов – это еще одна распространенная причина желания полакомиться селедкой. Белок, содержащийся в рыбе, усваивается быстрее по сравнению с животным. Плюс к этому, сельдь представляет собой источник витамина D, дефицит которого наблюдается у жителей северных стран.

Таким образом, желание поесть селедки не стоит игнорировать, поскольку так организм сигнализирует об определенных нарушениях в работе и нехватке некоторых веществ. А вы любите сельдь?

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Метки: гормон   еда   желание   иммунитет   почемучка   причина   селедка   
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9k
Андрей А 2 часа назад
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11k
Serg Pavlov 8 минут назад
И не поспоришь....
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5k
Виталий Касандров Час назад
Жду следующие посты.
чем обусловлено острое желание поесть ...скумбрии,лосося,форели,севрюги,белуги,
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13k
aalexey3 Час назад
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51k
stabskapitan Час назад
Чем-чем. Наличием в холодильнике охлаждённой беленькой.
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14k
Александр 2 часа назад
Т.е., если мне ну вот ни разу не хочется селёдки, значит я обожрался натрием, хлором, и селеном?
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26k
Vazari 2 часа назад
Себя я отношу к категории пищевых алкоголиков. Есть блюда, которые я не приемлю без соответствующего напитка. К таким блюдам относится и селедка.Тут у нас с героем Владимира Басова-полное взаимопонимание.
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43k
Максим Т. 2 часа назад
Может потому, что это просто вкусно?))
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Наверное у меня хроническая беременность! Кто знает - для мужиков тесты есть? (Только не надо акцентов по применению...)
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152
Илья 2 часа назад
Чем-чем? Стопариком водочки и обусловлено...
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