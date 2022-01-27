Спасатели животных рассказали о самых смешных и странных вызовах

Британское сообщество по спасению животных RSPCA каждый день помогает нуждающимся братьям нашим меньшим. Они получают звонки почти каждую минуту, и за прошлый год помогли животным в 300 000 случаев. Спасатели всегда относятся к работе серьезно, но и у них иногда бывают "ложные" вызовы.

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Житель города Мидлсбро в Англии позвонил в RSPCA, сообщив о замерзшей утке, которую он увидел посреди небольшого пруда. По его словам, бедная утка сидела там два дня, и не могла двинуться с места. Приехав, сотрудники обнаружили, что утка пластиковая 0 Источник:

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Спасателям RSPCA однажды позвонили, и попросили вызволить змею, которая "застряла в бетонном блоке". Но когда сотрудница центра спасения прибыла, она была в шоке - эта змея была таксидермической, и ее кто-то оставил в таком виде 0 Источник:

Прохожий заметил несколько черных пакетов для мусора, из одного из которых "выглядывало тело барсука". Но прибыв на место, спасатели обнаружили, что внутри - садовые отходы. Высохшее содержимое цветочного горшка и вправду выглядело подозрительно 0 Источник:

Женщина позвонила в центр спасения, сказав, что они с сыном увидели кобру на стуле в своем саду. Правда, змеиные эксперты, которые приехали туда, посмеялись. Змея оказалась игрушечной, и кто-то решил подшутить 0 Источник:

Спасателям однажды сообщили о несчастной птице, запутавшейся в флагштоке на крыше многоквартирного дома. Оказалось, это был всего-то пластиковый отпугиватель птиц 0 Источник:

Жители Лондона связались со спасателями по поводу "плачущей собаки, застрявшей на лодке". Собака, о которой шла речь, оказалась плюшевым тигром, привязанным к носу лодки 0 Источник:

Один мужчина позвонил в RSPCA и сообщил о длинной змее в своем дворе, которая не шевелилась два часа. Эксперты видели змею издалека, и с помощью специального оборудования достали ее. Правда, змейка оказалась пластиковой 0 Источник: