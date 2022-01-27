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Спасатели животных рассказали о самых смешных и странных вызовах

Спасатели животных рассказали о самых смешных и странных вызовах (9 фото)

Автор:
27 января 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: животные   звери   истории   подборка   смешно   смешные истории   спасение животных   фото   
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Британское сообщество по спасению животных RSPCA каждый день помогает нуждающимся братьям нашим меньшим. Они получают звонки почти каждую минуту, и за прошлый год помогли животным в 300 000 случаев. Спасатели всегда относятся к работе серьезно, но и у них иногда бывают "ложные" вызовы.
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Метки: животные   звери   истории   подборка   смешно   смешные истории   спасение животных   фото   
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9k
Izrin Maria Час назад
Обращают внимание. Звонят. Из лучших побуждений. И есть те, кто обязан поехать - проверять и спасать.
Им везёт, гражданам.
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8k
Бритва 2 часа назад
насекомых не спасают?
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