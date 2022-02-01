Кому-то лечиться надо: самый пошлый пост на Фишках

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У каждого в жизни наступает такой момент, когда окружающие с уверенностью могут сказать: "Ты совсем кукухой того?!". Видимо, у меня наступил как раз такой момент. Представляю самый пошлый пост, который только делал.
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