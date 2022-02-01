Кому-то лечиться надо: самый пошлый пост на Фишках

У каждого в жизни наступает такой момент, когда окружающие с уверенностью могут сказать: "Ты совсем кукухой того?!". Видимо, у меня наступил как раз такой момент. Представляю самый пошлый пост, который только делал.

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2. Это просто виброскалка такая 0 Источник:

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3. Многофункциональный массажёр 0 Источник:

4. Подарок из Франции 0 Источник:

5. Теперь и безрукие могут молиться 0 Источник:

6. Многозадачный пестик 0 Источник:

7. Не только лопата, но ещё и мотыга 0 Источник:

8. Когда уже нечего терять 0 Источник:

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12. Привет из 2008 года... Или когда там спиннеры пользовались популярностью? 0 Источник:

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16. Кстати, неплохой маркетинговый ход 0 Источник: