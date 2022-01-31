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История "Поля Чудес": ставка на игроков, а не на игру

История "Поля Чудес": ставка на игроков, а не на игру (8 фото)

Автор:
31 января 2022 18:00
Сообщество : RealFishki
Метки: Владислав Листьев   история   леонид якубович   передача   поле чудес   телепередача   
1589
8
В наши дни интеллектуальные передачи с интересными вопросами уже никого не удивляют. Но в 90-е передача "Поле чудес" произвела фурор и быстро завоевала любовь простых людей.
Идея создания передачи возникла по воле случая. Режиссёр, сценарист и журналист Анатолий Лысенко в командировке в Париже увидел американскую телепередачу "Колесо Фортуны".
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После возвращения он рассказал о передаче Владиславу Листьеву. Только вот купить лицензию не получилось, поэтому решили создать свой телепродукт. Собрали воедино сценарии нескольких передач и взяли название из сказки Алексея Толстого "Золотой ключик".

Первый выпуск программы сняли 25 октября, а выпустили в эфир уже 26 октября 1990 года. Первоначально вести передачу предлагали Игорю Угольникову, но тот уже был задействован в юмористической передаче "Оба-на!", поэтому Владислав Листьев сам стал ведущим.
Однако Листьев вскоре заинтересовался проектом ток-шоу "Тема", поэтому стал искать на место ведущего "Поле Чудес" нового человека. Некоторое время у передачи даже были разные ведущие, пока не обратились к Леониду Якубовичу, который впервые появился в передаче 22 ноября 1991 года.
После первых же выпусков, Якубович предложил Листьеву сделать ставку не на саму игру, а на людей, которые участвуют в передаче.
Своеобразный скандал случился на передаче, когда 23 октября 1992 года участник Суперигры не выиграл Суперприз в виде Volvo 850, потому что кто-то из зала крикнул правильное слово.

Только в 1993 году американские создатели игры "Колесо фортуны" узнали о колоссальной популярности аналогичной передачи в России, стали "кусать локти" и даже предложили купить официальную лицензию телеканалу РТР, но те отказались.
В том же году вышел хит – компьютерная игра "Поле чудес".
Из интересного:
  • Запись одной передачи идёт около 3 часов, при том, что в эфире показывают только 50-60 минут. А в день снимают 2-3 передачи.
  • Музей передачи действительно существует. Там хранятся интересные подарки, которые не имеют срока годности. Находится он с 2015 года в телецентре "Останкино".
  • "Поле чудес" является одной из самых продолжительных телепередач в России (после "КВН" и "Что? Где? Когда?")
А вы всё ещё "залипаете" перед телевизором по пятницам глядя любимую телепередачу?

Источник:

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Метки: Владислав Листьев   история   леонид якубович   передача   поле чудес   телепередача   
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639
Dimon 2 часа назад
Я так понимаю, что рейтинг делает этой блевотине провинция, где людям за счастье попасть на экран и передать привет всей родне. Потом есть что вспоминать всем селом всю оставшуюся жизнь. А остальным смотреть этот маразм невозможно! Какие - то песни теперь добавили, кривлянье усача...в общем гавно стало, как и КВН!
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8k
Мистер Фикс Полчаса назад
За всеми этими караваями, самоварами и корзинами с яблоками уже и Якубовича не видать
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16k
Corvus Corax Полчаса назад
"В наши дни интеллектуальные передачи с интересными вопросами уже никого не удивляют. Но в 90-е передача "Поле чудес" произвела фурор"
Поле чудес - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ передача???
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4k
Артур 53 минуты назад
Ссылка youtu.be
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17k
Vital Idol 53 минуты назад
лучше бы про "открывающих буквы" пост залепил...
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17k
Vital Idol Час назад
Своеобразный скандал случился на передаче, когда 23 октября 1992 года участник Суперигры не выиграл Суперприз в виде Volvo 850, потому что кто-то из зала крикнул правильное слово.

хозяин Вольво и крикнул...
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2k
Андрей Ы. Час назад
Поле Чудес - интеллектуальная передача. Наравне с Домом-2.
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13k
Аристарх Похер Час назад
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22k
Ватаку Накомоде Час назад
То есть формально полу чудес наше, и амерам за лицензию никто не платит? Всегда считал наоборот. Или со своей игрой путаю..
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30k
a.fey Час назад
Надо заметить, что по сравнению с "Колесом фортуны", "Поле чудес" уверенно выигрывает.
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13k
Великий Кормчий 2 часа назад
Божечки, смотреть эту бредятину просто невозможно.
С самых первых выпусков, одни имбицилы.
Дом 2 - из этой же серии тупоголовых участников.
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12k
Голос Вселенной 2 часа назад
А мне нравится немного другая интерпретация этой программы...

Ссылка youtu.be
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1k
Mixan 2 часа назад
Но в 90-е передача "Поле чудес" произвела фурор и быстро завоевала любовь простых людей.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Потому что эта передача была хоть немного Советская ,простые люди отвечают на каверзные задания ...Потом переключаешь каналы вопли либерастов ВСЕ пропало ,кровавые разборки в Чечне ,теракты ,рост курс доллара крупными цифрами ..Пьяный ЕБН танцующий , семибанкирщина с хитрыми мордами и т.д. ..
Сейчас конечно уже смешно смотреть ,да и качество опустилось ниже плинтуса ,как и всякие КВН и т.д. Газеты уже никто не выписывает ,как и журналы ..Дороговато ,да и в основном реклам там и прочее нытье ..
АиФ моя семья пока читает ну и так ..А раньше помнится пачка кореспонденции в почтовый ящик не влезала И у многих так было выписывали массово ..Читали запоем все !(Это кроме книг ,библиотеку тоже собирали )))
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1k
Mazter 2 часа назад
Я надеюсь того крикуна с места вычислили и кастрировали. В инете гулял где-то этот фрагмен , чувак итак знал ответ.
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30k
Антон 2 часа назад
Да конечно, своё они придумали... Якубовича в журналистской среде вообще считают мерзопакостным человеком.

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