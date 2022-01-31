История "Поля Чудес": ставка на игроков, а не на игру

После возвращения он рассказал о передаче Владиславу Листьеву. Только вот купить лицензию не получилось, поэтому решили создать свой телепродукт. Собрали воедино сценарии нескольких передач и взяли название из сказки Алексея Толстого "Золотой ключик".



Первый выпуск программы сняли 25 октября, а выпустили в эфир уже 26 октября 1990 года. Первоначально вести передачу предлагали Игорю Угольникову, но тот уже был задействован в юмористической передаче "Оба-на!", поэтому Владислав Листьев сам стал ведущим.