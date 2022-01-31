История "Поля Чудес": ставка на игроков, а не на игру

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В наши дни интеллектуальные передачи с интересными вопросами уже никого не удивляют. Но в 90-е передача "Поле чудес" произвела фурор и быстро завоевала любовь простых людей.
Идея создания передачи возникла по воле случая. Режиссёр, сценарист и журналист Анатолий Лысенко в командировке в Париже увидел американскую телепередачу "Колесо Фортуны".
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После возвращения он рассказал о передаче Владиславу Листьеву. Только вот купить лицензию не получилось, поэтому решили создать свой телепродукт. Собрали воедино сценарии нескольких передач и взяли название из сказки Алексея Толстого "Золотой ключик".
Первый выпуск программы сняли 25 октября, а выпустили в эфир уже 26 октября 1990 года. Первоначально вести передачу предлагали Игорю Угольникову, но тот уже был задействован в юмористической передаче "Оба-на!", поэтому Владислав Листьев сам стал ведущим.
Первый выпуск программы сняли 25 октября, а выпустили в эфир уже 26 октября 1990 года. Первоначально вести передачу предлагали Игорю Угольникову, но тот уже был задействован в юмористической передаче "Оба-на!", поэтому Владислав Листьев сам стал ведущим.
Однако Листьев вскоре заинтересовался проектом ток-шоу "Тема", поэтому стал искать на место ведущего "Поле Чудес" нового человека. Некоторое время у передачи даже были разные ведущие, пока не обратились к Леониду Якубовичу, который впервые появился в передаче 22 ноября 1991 года.
После первых же выпусков, Якубович предложил Листьеву сделать ставку не на саму игру, а на людей, которые участвуют в передаче.
Своеобразный скандал случился на передаче, когда 23 октября 1992 года участник Суперигры не выиграл Суперприз в виде Volvo 850, потому что кто-то из зала крикнул правильное слово.
Только в 1993 году американские создатели игры "Колесо фортуны" узнали о колоссальной популярности аналогичной передачи в России, стали "кусать локти" и даже предложили купить официальную лицензию телеканалу РТР, но те отказались.
Только в 1993 году американские создатели игры "Колесо фортуны" узнали о колоссальной популярности аналогичной передачи в России, стали "кусать локти" и даже предложили купить официальную лицензию телеканалу РТР, но те отказались.
В том же году вышел хит – компьютерная игра "Поле чудес".
Из интересного:
- Запись одной передачи идёт около 3 часов, при том, что в эфире показывают только 50-60 минут. А в день снимают 2-3 передачи.
- Музей передачи действительно существует. Там хранятся интересные подарки, которые не имеют срока годности. Находится он с 2015 года в телецентре "Останкино".
- "Поле чудес" является одной из самых продолжительных телепередач в России (после "КВН" и "Что? Где? Когда?")
А вы всё ещё "залипаете" перед телевизором по пятницам глядя любимую телепередачу?
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Поле чудес - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ передача???
хозяин Вольво и крикнул...
С самых первых выпусков, одни имбицилы.
Дом 2 - из этой же серии тупоголовых участников.
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Потому что эта передача была хоть немного Советская ,простые люди отвечают на каверзные задания ...Потом переключаешь каналы вопли либерастов ВСЕ пропало ,кровавые разборки в Чечне ,теракты ,рост курс доллара крупными цифрами ..Пьяный ЕБН танцующий , семибанкирщина с хитрыми мордами и т.д. ..
Сейчас конечно уже смешно смотреть ,да и качество опустилось ниже плинтуса ,как и всякие КВН и т.д. Газеты уже никто не выписывает ,как и журналы ..Дороговато ,да и в основном реклам там и прочее нытье ..
АиФ моя семья пока читает ну и так ..А раньше помнится пачка кореспонденции в почтовый ящик не влезала И у многих так было выписывали массово ..Читали запоем все !(Это кроме книг ,библиотеку тоже собирали )))