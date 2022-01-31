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Хоть кротка и скромна, но горда: какова осетинская невеста и ее подружки

Хоть кротка и скромна, но горда: какова осетинская невеста и ее подружки (6 фото)

Автор:
31 января 2022 11:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Североосетинская свадьба   люди   невеста   свадьба   традиция   фото   
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Осетинская девушка, как и любая девушка Кавказа, целомудренна, скромна, но при этом горда и знает себе цену.

Североосетинская свадьба, как свадьба любого горского народа, очень традиционна, во многом консервативна, красочна, очень многолюдна и проходит с песнями, танцами и обязательно с выполнением всех необходимых ритуалов.


Как проходит свадьба в Осетии

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Свадьба у осетинов являлась и является самым важным праздником в жизни человека, на который собиралось все мужское население аула, родственники, близкие знакомые, юноши и девушки и, конечно же, дети. Свадьба делится на три основных периода: досвадебный, непосредственно свадьбу и послевадебный. Сейчас досвадебный период занимает меньше времени, но век-два назад он мог длиться годами. Знакомство, первое свидание, засылание сватов, сговор, на котором обговариваются все траты, подарки и колым за невесту, и обручение. Еще недавно свадьбу играли два дня, причем не только осетины, но и русские; в старину празднество могло продолжаться несколько дней, а сегодня всего лишь один, но обязательно с традиционными осетинскими пирогами. Пироги стоят на праздничном столе, три пирога вместе с аракой и тремя ребрами отправляются из дома невесты к жениху после сговора, а свадьба играется как в доме жениха, так и невесты.

Сегодня у многих народов, и у осетин в том числе, свадьба часто проходит в форме многочасовых застолий с нескончаемыми тостами, но столетия назад свадьба не могла состояться без танцев и песен. Свадьбе, тем более многолюдной, как у осетин, нужен простор, а потому она выходила за рамки помещения. Стол с яствами выносился во двор, за которым традиционно сидели мужчины, а женщины находились в доме, занимаясь приготовлением угощений и попутно саморазвлечением. Молодые же садились за стол только с разрешения старших.


Жизнь гордой осетинки до свадьбы

Хотя в старину жизнь осетинских девушек была замкнутой, было одно место, где парни и девушки присматривались друг к другу. Хъазт (кажт) — это гулянье, которое устраивалось для молодежи на всех праздниках. Именно в такие моменты девушка могла ненадолго выйти из домашнего затворничества и порадовать окружающих своей грациозностью и пластикой в танце. Так, одна свадьба могла оказаться зарождением другой. Идеальной невестой считалась девушка скромная, слывущая в своем околотке мастерицей и рукодельницей, трудолюбивая, умеющая вести хозяйство и, что немаловажно, красивая.

В танцах девушка получала шанс показать себя во всей красе, проплывая мимо парней и зачаровывая их. Юноши же не отставали и представали в эффектных и зрелищных танцах ловкими, экспрессивными и мужественными. Несмотря на немалое число гостей на свадьбе, хаоса на ней было. Каждый знал, как себя вести в соответствии с обычаями, а танцами обязательно руководил знающий человек. В танцах принимали участие все: кто не танцевал, хлопал или подпевал. Мужчины пили пиво, араку и веселились, но напиваться было оскорбительным для осетина, кроме того каждый понимал, что уважающая себя девушка не станет танцевать с подвыпившим юношей.


Как меняется жизнь осетинки с замужеством

Осетинская свадьба связана со множеством обрядов. Невесту в дом жениха приводил шафер и подводил ее к свекрови. Из чаши, наполненной медом и маслом, невеста и мать жениха брали немного на палец и кормили друг друга, показывая друг другу, какая сладкая совместная жизнь их ждет. Переходя в дом жениха, невеста по обычаю стояла пару дней в углу с лицом, закрытым фатой, пока над ней не совершат обряд, разрешающий ей говорить и не поднимут фату. Обряд уайсадын предполагал, что невеста может отвечать только кивком головы, пока ей не подадут знак заговорить через какой-нибудь подарок. Первые несколько дней молодая жена должна была ложиться позже всех в доме и вставать раньше других, чтобы подмести двор и часть улицы. Это не считалось чем-то обременительным и делалось весело и играючи с подружками, но, безусловно, замужняя женщина уже не могла посещать никакие гулянья и танцы со своими подругами, как это было раньше. Когда случалась другая свадьба и молодая жена, недавняя невеста, оказывалась на торжестве, она уже не танцевала в кругу молодежи, а сидела с женщинами в доме, занимаясь приготовлением праздничных яств.


Многие обрядовые элементы свадьбы отходят в прошлое и бытуют только в далеких горных аулах. Многое было изжито в советское время, которое переломило обычай решать судьбы молодых без них самих. Жаль только, что многие молодые уже не умеют танцевать народные танцы, поистине являющиеся украшением и свадебного торжества, и нации в целом.


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Метки: Североосетинская свадьба   люди   невеста   свадьба   традиция   фото   
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b1r1da Час назад
Как были дикари, так ими и остались. Нация застрявшая в средьневековье!
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seller-k Полчаса назад
"...невеста по обычаю стояла пару дней в углу с лицом, закрытым фатой, .."
А о женихе подумали?, вот кому достаётся в этой ситуации
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7k
Фельдъегерь 41 минуту назад
вот что означает фраза "знает себе цену"? это значит что она продается?
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eutace Фельдъегерь Полчаса назад
все женщины "продаются" и это к какой-то мере нормально, такова природа
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