Хоть кротка и скромна, но горда: какова осетинская невеста и ее подружки

Осетинская девушка, как и любая девушка Кавказа, целомудренна, скромна, но при этом горда и знает себе цену.
Североосетинская свадьба, как свадьба любого горского народа, очень традиционна, во многом консервативна, красочна, очень многолюдна и проходит с песнями, танцами и обязательно с выполнением всех необходимых ритуалов.
Как проходит свадьба в Осетии
Свадьба у осетинов являлась и является самым важным праздником в жизни человека, на который собиралось все мужское население аула, родственники, близкие знакомые, юноши и девушки и, конечно же, дети. Свадьба делится на три основных периода: досвадебный, непосредственно свадьбу и послевадебный. Сейчас досвадебный период занимает меньше времени, но век-два назад он мог длиться годами. Знакомство, первое свидание, засылание сватов, сговор, на котором обговариваются все траты, подарки и колым за невесту, и обручение. Еще недавно свадьбу играли два дня, причем не только осетины, но и русские; в старину празднество могло продолжаться несколько дней, а сегодня всего лишь один, но обязательно с традиционными осетинскими пирогами. Пироги стоят на праздничном столе, три пирога вместе с аракой и тремя ребрами отправляются из дома невесты к жениху после сговора, а свадьба играется как в доме жениха, так и невесты.
Сегодня у многих народов, и у осетин в том числе, свадьба часто проходит в форме многочасовых застолий с нескончаемыми тостами, но столетия назад свадьба не могла состояться без танцев и песен. Свадьбе, тем более многолюдной, как у осетин, нужен простор, а потому она выходила за рамки помещения. Стол с яствами выносился во двор, за которым традиционно сидели мужчины, а женщины находились в доме, занимаясь приготовлением угощений и попутно саморазвлечением. Молодые же садились за стол только с разрешения старших.
Жизнь гордой осетинки до свадьбы
Хотя в старину жизнь осетинских девушек была замкнутой, было одно место, где парни и девушки присматривались друг к другу. Хъазт (кажт) — это гулянье, которое устраивалось для молодежи на всех праздниках. Именно в такие моменты девушка могла ненадолго выйти из домашнего затворничества и порадовать окружающих своей грациозностью и пластикой в танце. Так, одна свадьба могла оказаться зарождением другой. Идеальной невестой считалась девушка скромная, слывущая в своем околотке мастерицей и рукодельницей, трудолюбивая, умеющая вести хозяйство и, что немаловажно, красивая.
В танцах девушка получала шанс показать себя во всей красе, проплывая мимо парней и зачаровывая их. Юноши же не отставали и представали в эффектных и зрелищных танцах ловкими, экспрессивными и мужественными. Несмотря на немалое число гостей на свадьбе, хаоса на ней было. Каждый знал, как себя вести в соответствии с обычаями, а танцами обязательно руководил знающий человек. В танцах принимали участие все: кто не танцевал, хлопал или подпевал. Мужчины пили пиво, араку и веселились, но напиваться было оскорбительным для осетина, кроме того каждый понимал, что уважающая себя девушка не станет танцевать с подвыпившим юношей.
Как меняется жизнь осетинки с замужеством
Осетинская свадьба связана со множеством обрядов. Невесту в дом жениха приводил шафер и подводил ее к свекрови. Из чаши, наполненной медом и маслом, невеста и мать жениха брали немного на палец и кормили друг друга, показывая друг другу, какая сладкая совместная жизнь их ждет. Переходя в дом жениха, невеста по обычаю стояла пару дней в углу с лицом, закрытым фатой, пока над ней не совершат обряд, разрешающий ей говорить и не поднимут фату. Обряд уайсадын предполагал, что невеста может отвечать только кивком головы, пока ей не подадут знак заговорить через какой-нибудь подарок. Первые несколько дней молодая жена должна была ложиться позже всех в доме и вставать раньше других, чтобы подмести двор и часть улицы. Это не считалось чем-то обременительным и делалось весело и играючи с подружками, но, безусловно, замужняя женщина уже не могла посещать никакие гулянья и танцы со своими подругами, как это было раньше. Когда случалась другая свадьба и молодая жена, недавняя невеста, оказывалась на торжестве, она уже не танцевала в кругу молодежи, а сидела с женщинами в доме, занимаясь приготовлением праздничных яств.
Многие обрядовые элементы свадьбы отходят в прошлое и бытуют только в далеких горных аулах. Многое было изжито в советское время, которое переломило обычай решать судьбы молодых без них самих. Жаль только, что многие молодые уже не умеют танцевать народные танцы, поистине являющиеся украшением и свадебного торжества, и нации в целом.
Источник:
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А о женихе подумали?, вот кому достаётся в этой ситуации
Нет, бытовая проституция никак не обоснована природой. Она обоснована тупостью мужчин и отсутствием у мужчин самоуважения.
Проституция - это платный интим. Форма его оплаты - вопрос вторичный, хоть борзыми щенками. Если женщина не платит сама за себя на свидании - она уже проститутка, так как она раздвигает ноги и отрабатывает, например, свою жратву в кафе за счёт мужчины. Или подаренный смартфон. Теперь вопрос: много вы видели порядочных женщин?
Мужчина, который платит за женщину на свидании, сам себя считает второсортным чмом, который не достоин обычной женщины, и пытается компенсировать свою второсортность своим кошельком. Никогда не плати за секс. Или женщина даёт бесплатно, или женщине пинка под зад. Мужчина цене сам по себе. Не унижайся!