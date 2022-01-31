Хоть кротка и скромна, но горда: какова осетинская невеста и ее подружки

Осетинская свадьба связана со множеством обрядов. Невесту в дом жениха приводил шафер и подводил ее к свекрови. Из чаши, наполненной медом и маслом, невеста и мать жениха брали немного на палец и кормили друг друга, показывая друг другу, какая сладкая совместная жизнь их ждет. Переходя в дом жениха, невеста по обычаю стояла пару дней в углу с лицом, закрытым фатой, пока над ней не совершат обряд, разрешающий ей говорить и не поднимут фату. Обряд уайсадын предполагал, что невеста может отвечать только кивком головы, пока ей не подадут знак заговорить через какой-нибудь подарок. Первые несколько дней молодая жена должна была ложиться позже всех в доме и вставать раньше других, чтобы подмести двор и часть улицы. Это не считалось чем-то обременительным и делалось весело и играючи с подружками, но, безусловно, замужняя женщина уже не могла посещать никакие гулянья и танцы со своими подругами, как это было раньше. Когда случалась другая свадьба и молодая жена, недавняя невеста, оказывалась на торжестве, она уже не танцевала в кругу молодежи, а сидела с женщинами в доме, занимаясь приготовлением праздничных яств.

Многие обрядовые элементы свадьбы отходят в прошлое и бытуют только в далеких горных аулах. Многое было изжито в советское время, которое переломило обычай решать судьбы молодых без них самих. Жаль только, что многие молодые уже не умеют танцевать народные танцы, поистине являющиеся украшением и свадебного торжества, и нации в целом.



