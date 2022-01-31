Фотографии, в которые все поверили, а это фейк

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Люди любят что-то присочинить про уже умерших знаменитостей, а для достоверности еще и прилагают фотографии.
Обман, наговор, желание привлечь к себе внимание - что стоит за известными снимками, о которых говорят как о подлинных?
Жаклин Кеннеди ловит кусок черепа
Когда Ли Харви Освальд выстрелил в президента США в Далласе, его супруга, пребывая в состоянии шока, пыталась поймать часть его черепа.
Такое действительно случилось, но фотография - это стоп-кадр из фильма "The Trial of Lee Harvey Oswald".
Такое действительно случилось, но фотография - это стоп-кадр из фильма "The Trial of Lee Harvey Oswald".
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Фотография Пушкина
Считается, что это фото сделано Луи Дагером, создателем фотографии.
Но вот в чем дело - в 1837 году, при жизни Александра Сергеевича, такого качества снимки еще не делали, к тому моменту Дагер просто сфотографировал свою лабораторию. На тот момент это было шоком.
Поэтому история этого снимка объясняется реалистичнее - фото создано на основе посмертной маски поэта. Но фейк сделан отлично, это нельзя отрицать.
Но вот в чем дело - в 1837 году, при жизни Александра Сергеевича, такого качества снимки еще не делали, к тому моменту Дагер просто сфотографировал свою лабораторию. На тот момент это было шоком.
Поэтому история этого снимка объясняется реалистичнее - фото создано на основе посмертной маски поэта. Но фейк сделан отлично, это нельзя отрицать.
Солженицын в ГУЛАГе
Фото это известное, вот только сделано оно не в ГУЛАГе, а постановочная. Жена Солженицына Наталья Решетовская сделала ее после освобождения, чего и не скрывает:
"Эта фотография сделана в первые дни ссылки, а не в самом лагере. Но номера подлинные, они сохранились у нас до сих пор, мы их бережём как зеницу ока. Это его подлинные номера, Александр Исаевич вывез их из лагеря, зашив в ватник".
"Эта фотография сделана в первые дни ссылки, а не в самом лагере. Но номера подлинные, они сохранились у нас до сих пор, мы их бережём как зеницу ока. Это его подлинные номера, Александр Исаевич вывез их из лагеря, зашив в ватник".
Льюис Кэрролл целует Алису
Кэррола нередко обвиняли в педофилии, дружба взрослого мужчины и 10-летней девочки вызывала споры, да и сейчас вызывает.
Однако это фото - полный фейк, его сделали из двух разных снимков.
Однако это фото - полный фейк, его сделали из двух разных снимков.
Джон Кеннеди и Мэрилин Монро
Роман президента и актрисы до сих пор является неподтвержденным слухом, однако фотография - точно фейк.
До появления фотошопа практика поддельных фото уже была, вот этот конкретный снимок сделала фотохудожница Элисон Джексон, она специализировалась на таких вот "фотошедеврах".
До появления фотошопа практика поддельных фото уже была, вот этот конкретный снимок сделала фотохудожница Элисон Джексон, она специализировалась на таких вот "фотошедеврах".
Фрида Кало? Нет
От известной художницы была взята только голова, а вот тело принадлежало совсем другой женщине
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Метки: знаменитости искусство обман факты фейк фото фотография
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вохра какая "плохая" была
ждали пока СоЛЖЕницын спорет бирки и опять зашъет их в ватник
Леха Анальный, к счастью, не писатель, а то тоже мог бы сделать такую же карьеру великого писателя и мыслителя.