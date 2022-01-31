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Фотографии, в которые все поверили, а это фейк

Фотографии, в которые все поверили, а это фейк (10 фото)

Автор:
31 января 2022 10:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: знаменитости   искусство   обман   факты   фейк   фото   фотография   
1606
10
Люди любят что-то присочинить про уже умерших знаменитостей, а для достоверности еще и прилагают фотографии.
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Метки: знаменитости   искусство   обман   факты   фейк   фото   фотография   
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9  комментариев
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162k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Этот ублюдок тоже свою рожу кислую носатую любит так корчить(как ЛЖЕницин), так и хочется кирпичом втащить)

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5k
Алекс Крайчек Полчаса назад
Т.е. аффтор хочет сказать, что на последнем фото не Эрих и Мария?
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2k
Андрей 2 часа назад
__Александр Исаевич вывез их из лагеря, зашив в ватник__
вохра какая "плохая" была
ждали пока СоЛЖЕницын спорет бирки и опять зашъет их в ватник
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162k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Ну, я думаю так А.С. своего дела примерно и выглядел в жизни)
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