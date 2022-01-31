Фотографии, в которые все поверили, а это фейк

Фото это известное, вот только сделано оно не в ГУЛАГе, а постановочная. Жена Солженицына Наталья Решетовская сделала ее после освобождения, чего и не скрывает:

"Эта фотография сделана в первые дни ссылки, а не в самом лагере. Но номера подлинные, они сохранились у нас до сих пор, мы их бережём как зеницу ока. Это его подлинные номера, Александр Исаевич вывез их из лагеря, зашив в ватник".