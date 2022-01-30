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Умер Народный артист Российской Федерации Виктор Мережко

Умер Народный артист Российской Федерации Виктор Мережко (4 фото)

Автор:
30 января 2022 23:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Мережко   народный артист   некролог   новости   режиссер   смерть   
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На 85 году жизни скончался Народный артист России, сценарист, режиссер, телеведущий и актер Виктор Мережко.

Известность Мережко принес фильм "Полеты во сне и наяву". За сценарий к этому фильму Мережко получил государственную премию СССР.

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За всю карьеру Мережко работал над 50 кинокартинами и 12 мультсериалами, среди которых любимые многими: «Родня», «Одинокая женщина желает познакомиться» и «Сонька Золотая Ручка».

В девяностые Мережко вел телепередачу "Кинопанорама".

О смерти народного артиста сообщил Союза кинематографистов РФ. Подробности и причины смерти Мережко неизвестны.

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Метки: Мережко   народный артист   некролог   новости   режиссер   смерть   
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5  комментариев
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Koschej Час назад
Сначала Куравлёв, теперь Мережко.
Уходит великое поколение.
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348
КАКАнгел 54 минуты назад
Блин и он и Куравлев. Плохо .
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1
Татьяна Маловичко Час назад
Уходят Великие Личности, остается пустота...
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218
Илья 2 часа назад
Земля пухом... Очень жаль...
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Dobrovit 2 часа назад
Прямо с Куравлевым день в день... Светлая память обоим Мастерам. ((
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