Умер Народный артист Российской Федерации Виктор Мережко

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На 85 году жизни скончался Народный артист России, сценарист, режиссер, телеведущий и актер Виктор Мережко.
Известность Мережко принес фильм "Полеты во сне и наяву". За сценарий к этому фильму Мережко получил государственную премию СССР.
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За всю карьеру Мережко работал над 50 кинокартинами и 12 мультсериалами, среди которых любимые многими: «Родня», «Одинокая женщина желает познакомиться» и «Сонька Золотая Ручка».
В девяностые Мережко вел телепередачу "Кинопанорама".
О смерти народного артиста сообщил Союза кинематографистов РФ. Подробности и причины смерти Мережко неизвестны.
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