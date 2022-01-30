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Самые старые снимки Москвы в цвете

Самые старые снимки Москвы в цвете (16 фото)

Автор:
30 января 2022 22:16
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
466
16
Самые первые фотографии Москвы были сделаны в 1850-е годы. К 1870-м город стали фотографировать все чаще. В основном, снимали архитектуру Москвы, фотографии людей можно встретить очень редко.
Снимки раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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banga911 8 часов назад
Спасибо. отличные виды.
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alessandrok 8 часов назад
Несколько поражает отсутствие людей на фото..
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Егор Терентьев 8 часов назад
Автор, "трубины" исправь.
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