Самые старые снимки Москвы в цвете

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Самые первые фотографии Москвы были сделаны в 1850-е годы. К 1870-м город стали фотографировать все чаще. В основном, снимали архитектуру Москвы, фотографии людей можно встретить очень редко.
Снимки раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
Снимки раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
1.
Вид с Храма Христа Спасителя в сторону Воробьевых гор 1867 год
С построенного в 1860 году Храма Христа Спасителя были сделаны уникальные видовые снимки во все стороны! Этот ракурс – вид в сторону Воробьевых гор. Видно, что за Крымским мостом (тогда еще деревянный) Москва уже, по сути, заканчивалась.
Вдали, на Воробьевых горах, виднеется Андреевский монастырь, а на переднем плане церковь Ильи Обыденного, чуть правее – Зачатьевский монастырь с готическим собором, уничтоженным в советское время.
Вдали, на Воробьевых горах, виднеется Андреевский монастырь, а на переднем плане церковь Ильи Обыденного, чуть правее – Зачатьевский монастырь с готическим собором, уничтоженным в советское время.
2.
Вид с острова Балчуг 1855 год
Через реку переброшен еще древний каменный мост XVII века, набережные у реки застроены домами. Из узнаваемых и в наши дни построек выделяется дом Пашкова вдали.
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3.
Вид с высоты храма Воскресения Христова в Кадашах на Кремль 1856 год
На колокольню церкви в Кадашах можно подняться и сейчас! Кадр сделан в дни коронации Александра II. Мы видим, что на колокольне Ивана Великого все подготовлено для праздничной иллюминации.
4.
Николаевский вокзал 1862 год
Здание вокзала было построено в 1851 году по проекту архитектора К. Тона. На фото зданию всего 11 лет!
5.
Самотецкий пруд 1865 год
Пруд сейчас не существует. В 1879 году он был спущен и засыпан. На его месте теперь просто сквер.
6.
Сухарева башня 1862 год
Облик старой Сретенки с торговыми лавками. Слева в углу виден сохранившийся до наших дней храм Троицы в Листах, по центру – Сухарева башня. Сухарева башня XVII века была разобрана в 1930-е годы.
7.
Трубная площадь 1862 год
На заднем плане хорошо узнаваемые ансамбль Петровского монастыря. Чуть меньше, чем сто лет назад от этого снимка тут текла река Неглинная через трубу в отверстии стен Белого города.
8.
У памятника Минину и Пожарскому 1856 год
Раньше памятник Минину и Пожарскому стоял прямо у торговых рядов. На фото торговые ряды, выстроенные после пожара 1812 года. В конце века на их месте будет построен хорошо известный нам ГУМ.
9.
Вид на Храм Христа Спасителя 1856 год
Старый Каменный мост добавлял невероятной древности Москве! Мост будет разобран еще до революции, во второй половине XIX века.
10.
Монастыри и дворцы Кремля 1870 год
Сказочные шпили московских монастырей... Все, что вы видите на переднем плане, было снесено в 1930-е годы: снесли Чудов монастырь (слева), Воскресенский монастырь (дальний план) и Малый Николаевский дворец.
11.
Замоскворечье 1870 год
Прекрасная застройка старого Замоскворечья! На общем плане видно, что район был застроен преимущественно двухэтажными особняками, всего пара домов выше 3-4 этажей. Поражает, сколько церквей было в городе! Вдали можно увидеть очертания могучего Симонова монастыря. В древности он первый встречал угрозу, которая шла к городу с юга.
13.
Биржевая площадь 1864 год
Из всех построек площади не был перестроен только Гостиный двор (внешне).
14.
Красная площадь 1860 год
На месте засыпанного после войны 1812 года Алевизова рва были высажены растения под стенами Кремля. Сама площадь на фото шире – сейчас огромную ее часть занимает мавзолей и трибуны.
15.
Симонов монастырь 1866 год
От всего, что мы видим на снимке, целой и невредимой осталась только правая часть монастырского комплекса.
16.
Вид от Швивой (Вшивой) горки на город 1867 год
Это, наверное, самый красивый вид на старую Москву. Сейчас его можно увидеть только со сталинской высотки на Котельнической набережной. Какой же неповторимый ансамбль образовывала древняя малоэтажная застройка Зарядья (да еще и со стеной Китай-города) с величественным Кремлем.
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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