Самые старые снимки Москвы в цвете

1.

С построенного в 1860 году Храма Христа Спасителя были сделаны уникальные видовые снимки во все стороны! Этот ракурс – вид в сторону Воробьевых гор. Видно, что за Крымским мостом (тогда еще деревянный) Москва уже, по сути, заканчивалась.

Вдали, на Воробьевых горах, виднеется Андреевский монастырь, а на переднем плане церковь Ильи Обыденного, чуть правее – Зачатьевский монастырь с готическим собором, уничтоженным в советское время.