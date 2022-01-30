Впечатляющие фото со всего света

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Сборник самых интересных явлений, построек и просто любопытных фотографий из разных уголков нашей планеты.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Буддийский храм гора Фаньцзин Гуйчжоу, Китай
Буддийская святыня, получившая у китайцев название «Золотой пик красного облака», расположена на горе, внешне напоминающей человеческую ладонь. В храм можно попасть лишь одной дорогой, состоящей из 8000 ступеней. Высшая цель буддизма - это освобождение от земных волнений, и поднимающийся по лестнице паломник должен сконцентрироваться лишь на тяжёлом подъеме. Такая практика давала свои плоды, ведь по легенде на горе Фаньцзин монахи чаще других достигали просветления.
2.
Железная дорога
Железная дорога, пересекающая озеро Бурлинское в Алтайском крае, любопытно, что озеро меняет цвет в зависимости от изменения климата, чередуясь между серым, розовым и голубым.
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3.
Это не Фотошоп
Все познается в сравнении, и даже сотни раз наблюдая океанские сухогрузы на экране телевизора, невозможно себе представить их размеры!
5.
Соляные купола, Иран
Миллионы лет назад Персидский залив был намного больше, чем сегодня, затопив большую часть Аравийского полуострова на юге и Иран на западе. Когда море отступило, оно оставило после себя большое количество соли.
Постепенно соляные пласты покрывались осадочной породой, вымываемой дождями с окрестных гор. Со временем, твердого грунта над слоями соли стало так много, что под их весом она стала вести себя подобно жидкости. А именно, стала подниматься на верх через мелкие щели и застывать на поверхности в виде фантастических пирамидок. Соляной поток, проходя через горные породы, вступал в реакцию с попутными веществами, приобретая самые разнообразные цвета.
Постепенно соляные пласты покрывались осадочной породой, вымываемой дождями с окрестных гор. Со временем, твердого грунта над слоями соли стало так много, что под их весом она стала вести себя подобно жидкости. А именно, стала подниматься на верх через мелкие щели и застывать на поверхности в виде фантастических пирамидок. Соляной поток, проходя через горные породы, вступал в реакцию с попутными веществами, приобретая самые разнообразные цвета.
7.
Бристлеконевая сосна (семейство Пинацеи)
Эти деревья одни из чемпионов по долголетию среди растений. Они равнодушны к суровым температурным условиям и бедной почве, что несомненно увеличивает их жизнеспособность. Самому древнему дереву из этого семейства около 48 веков, что делает его самым старым растением, известным человеку. Экземпляру на фото 4852 года, сосна находится в Национальном лесу Иньо, восточная Калифорния, США.
8.
Верховенство природы абсолютно
Верховенство природы абсолютно, и ничего из созданного человеком, каким бы великим и монументальным это не было, не может противостоять ей. Дерево, похожее на мифического энта разрушающее стены из гранитных валунов, судя по длине ствола, совершенно не ощущает дискомфорта.
9.
Скульптура Иисуса на заброшенном кладбище медленно поглощается деревом.
Во время Второй мировой войны небольшая деревня Люпкув в Польше была почти полностью разрушена. Сегодня от этого небольшого поселения остались лишь руины, еще фундамент церкви, колокольня и заброшенное кладбище.
Эти маркеры, оставленные без присмотра в течение десятилетий, удивительным образом были переработаны природой.
Самая интересная среди них - скульптура Иисуса, почти поглощенная стволом дерева.
Во время Второй мировой войны небольшая деревня Люпкув в Польше была почти полностью разрушена. Сегодня от этого небольшого поселения остались лишь руины, еще фундамент церкви, колокольня и заброшенное кладбище.
Эти маркеры, оставленные без присмотра в течение десятилетий, удивительным образом были переработаны природой.
Самая интересная среди них - скульптура Иисуса, почти поглощенная стволом дерева.
10.
Базальтовый каньон в Исландии
Это удивительное вулканическое образование еще совсем недавно было скрыто от людских глаз могучей рекой. Строительство платины изменило природную структуру обмена воды в регионе. В 2007г. глубоководная река Йокла обмелела и открыла красоты своего русла, сразу став туристической меккой Исландии.
11.
Коринфский канал, Греция.
Кори́нфский канал, соединяющий Эгейское и Ионическое море, одно из самых узких судоходных мест на Земле. Основная часть русла естественного происхождения, высота его стен достигает 76 метров при ширине 25 метров.
18.
Богомол, живший 12 миллионов лет назад, сохранился в янтаре
Сейчас всё проще, эпоксидная смола, комар и т.д и готово!
19.
Рыба, питающаяся ягодами
Рыбка гурман.
Пирапутанга - рыба, живущая в реках Амазонка и Ориноко. Помимо фруктов, которые падают в воду и мелкой рыбёшки, также любит питаться ягодами.
Пирапутанга - рыба, живущая в реках Амазонка и Ориноко. Помимо фруктов, которые падают в воду и мелкой рыбёшки, также любит питаться ягодами.
21.
Сигирия Фортификационное сооружение
Скальное плато, возвышающееся на 370 метров над уровнем моря и около 170 метров над окружающей равниной в самом центре острова Шри-Ланка. С 1982 года Сигирия состоит под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.
23.
Восточная философия в действии
В течение 700 лет японцы производят древесину, не вырубая деревья. В 14 веке в Японии родилась технология дайсуги. Она позволяет выращивать несколько деревьев на одном корне. Впоследствии эти побеги обрезаются, как если бы они были гигантским бонсай. После чего процесс повторяется вновь и вновь.
25.
Море в клеточку
Очень редкое явление когда волновые системы от разных штормов встречаются перпендикулярно друг другу. Несмотря на свою привлекательность, в таком море купаться не стоит, эти волны способны утопить как пловца так и зазевавшуюся лодку.
Редко кому доводилось видеть своими глазами сетчатый узор на море, напоминающий шахматную доску. Трудно поверить, что такая идеальная геометрия – дело рук природы. Это уникальное явление называют перекрестные cross-waves или квадратные волны.
При сочетании ряда погодных факторов и ветра обе системы в море образуют волны, которые пересекаются под прямым или острым углом. Так появляется «шахматная доска» на море.
На Земле есть несколько мест, где образуются такие волны: Тель-Авив (Израиль), побережье в городе Ла-Рошель (остров Ре, Франция), на пляжах Азорских островов (Португалия), иногда наблюдают это чудо природы в Крыму.
Редко кому доводилось видеть своими глазами сетчатый узор на море, напоминающий шахматную доску. Трудно поверить, что такая идеальная геометрия – дело рук природы. Это уникальное явление называют перекрестные cross-waves или квадратные волны.
При сочетании ряда погодных факторов и ветра обе системы в море образуют волны, которые пересекаются под прямым или острым углом. Так появляется «шахматная доска» на море.
На Земле есть несколько мест, где образуются такие волны: Тель-Авив (Израиль), побережье в городе Ла-Рошель (остров Ре, Франция), на пляжах Азорских островов (Португалия), иногда наблюдают это чудо природы в Крыму.
26.
Дерево Туле в Оахаке, Мексика растение с самым большим диаметром ствола, его окружность составляет почти 60 метров и имеет высоту 42 метра. Примерный возраст этого гиганта 2000 лет.
29.
Ущелье Гарни, Армения
Еще один пример редкого вулканического образования под названием базальтовые колонны. Такие необычные формы образует раскаленная магма при ее резком охлаждении. Кристаллизующаяся структура базальта стремиться занять формы с минимальной нагрузкой, а это и есть правильные шестигранники с величиной угла в 120 градусов. С присущим для Кавказа красноречием это явление в ущелье Гарни зовется «Симфонией камней».
31.
Как удивительно!
Все знают, что кит - млекопитающее, но мало кто понимает, что маленьких китов кормят грудью не через прямой контакт, как других млекопитающих, а дистанционно. Самка кита выбрасывает молоко в воду, пока отпрыск рядом всасывает его. Китовое молоко имеет высокое содержание жирности - 50%, поэтому форма молока плотная и липкая и не растворяется в воде.
33.
Деревня Наганепсеонг в Южной Корее
Эта небольшая деревня в восточной части провинции Чолла-Намдо, недалеко от залива Сунчхон считается наиболее сохранившимся примером корейского поселения-крепости. Ее основные черты не менялись с 14 века, а жители продолжают вести образ жизни по заветам предков. В 2011 году поселение получило статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
34.
Озеро Хиллер, Австралия
Хиллер – это бессточное озеро, расположенное на австралийском острове Мидл-Айленд, принадлежащий к архипелагу Речерче у побережья Западной Австралии. Цвет воды имеющий насыщенный розовый цвет, не последствие техногенной катастрофы, а результат жизнедеятельности уникальных микроорганизмов облюбовавших этот водоем.
35.
Колли-Хиллз-Роуд, Тамилнад, Индия
Колли-Хиллз-Роуд — название опасной горной дороги, расположенной в Колли-Хиллс в Южной Индии. При общей длине в 46,7 км, шоссе имеет 70 закрытых поворотов. Ширина полотна в некоторых местах такова, что там не разъедутся две машины. Поэтому Колли-Хиллз-Роуд считается самой опасной дорогой в мире, местные так и прозвали это место "Гора смерти" за бесконечное число аварий.
36.
Монастырь Метеоры, Греция
Монастыри Метеоры — крупнейший комплекс монастырей в Греции, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Расположен он на вершинах скал — Метеорах, которые поднимаются на высоту до 600 метров над Фессалийской долиной возле городков Каламбака и Кастраки на севере Греции. «Метеора» в переводе с греческого означает «парящие в воздухе» или «между небом и землей». Въезд в Калампаку.
37.
Козы альпинисты
Дикие козы, живущие в итальянских Альпах, почти каждый день поднимаются на 15 метровую отвесную стену под углом почти 90 градусов. Со стороны создается впечатление, что животные прилипли к поверхности строения! Но рукотворная стена со множеством уступов это еще не предел для сноровки этих упертых горцев. С такой же легкостью они взбираются по вертикальным гладким скалам, чтобы лизнуть кусочек минерала, так необходимого для их солевого баланса в организме.
38.
Дятел готовится к зиме
Эта предприимчивая птичка нашла оригинальный способ заготовок на зиму, пряча орехи и жёлуди у всех на виду в стволе дерева. Секрет в ювелирно сделанных отверстиях, каждый плод сидит в коре так прочно, что другие птицы не могут достать его.
40.
Провал Сан-Андреас
Считается одним из самых опасных географических провалов в мире. Разлом Сан-Андреас находится в штате Калифорния. Провал длиной 1300 км проходит через весь штат и готов отделить часть суши от материка в любой момент.
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Метки: интересно мир природа фотографии
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про волны в крыму такие не слышал ни разу, а вот про дорогу на Ай петри и ту самую опасную можно поспорить )