Впечатляющие фото со всего света

25.

Очень редкое явление когда волновые системы от разных штормов встречаются перпендикулярно друг другу. Несмотря на свою привлекательность, в таком море купаться не стоит, эти волны способны утопить как пловца так и зазевавшуюся лодку.

Редко кому доводилось видеть своими глазами сетчатый узор на море, напоминающий шахматную доску. Трудно поверить, что такая идеальная геометрия – дело рук природы. Это уникальное явление называют перекрестные cross-waves или квадратные волны.

При сочетании ряда погодных факторов и ветра обе системы в море образуют волны, которые пересекаются под прямым или острым углом. Так появляется «шахматная доска» на море.

На Земле есть несколько мест, где образуются такие волны: Тель-Авив (Израиль), побережье в городе Ла-Рошель (остров Ре, Франция), на пляжах Азорских островов (Португалия), иногда наблюдают это чудо природы в Крыму.