Лондон, просто Лондон

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Просто фото. Зарисовки большого города, местами даже красивого...
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Авторский пост
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Метки: лондон никакой политики фото
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У вас должна быть лицензия на ловлю удочкой для Англии и Уэльса, если вы ловите лосося, форель, пресноводную рыбу, корюшку или угря на удочку и удочку.
Вы можете получить штраф в размере до 2500 фунтов стерлингов, если вы ловите рыбу в этих местах и не можете предъявить действующую лицензию на ловлю удочкой, когда вас спросят.
Также вам понадобятся:
-разрешение землевладельца ловить рыбу на приусадебном участке
-дополнительная лицензия на ловлю рыбы в шлюзах или плотинах на Темзе
Стоимость лицензий зависит от типа рыбы, которую вы ловите, и количества используемых удочек. От 6 фунтов стерлингов на 1 день, до 82 фунта стерлингов на 12 мес.