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Лондон, просто Лондон

Лондон, просто Лондон (16 фото)

Автор:
30 января 2022 18:35
Метки: лондон   никакой политики   фото   
1024
16
Просто фото. Зарисовки большого города, местами даже красивого...
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Метки: лондон   никакой политики   фото   
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220
Илья 2 часа назад
Фотки-то явно прилизано-зализанные. Пусть автор снимет райончики непосредственного обитания всей его разномастноликой братии, с соответствующими замусоренными пейзажами и столпотворениями бездельников-нахлебников. Из моего личного опыта, что за пару десятков посещений Лондона - из десяти встречающихся людей только один белый. За последние пять лет, исходя из визуального ряда проживающих там, он стал больше смахивать на Иранский или Суданский город, чем на европейскую столицу.
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813
likiloki Час назад
Как-то, обычный город. Не вызывает эмоций. Наверно потому что все типичное, вот как в родном Петербурге. Вообще, где бы не бывал, особо архитектура и планировки на меня не влияет, наверно особенности психологии. Вот люди - другое дело. Разные люди - разные вселенные, каждый из которых объемнее чем любой город.
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6k
Владимир Час назад
Чтобы ловить рыбу в Темзе, нужно купить специальную, довольно дорогую лицензию, и всю пойманную рыбу полагается выпускать обратно в реку.
У вас должна быть лицензия на ловлю удочкой для Англии и Уэльса, если вы ловите лосося, форель, пресноводную рыбу, корюшку или угря на удочку и удочку.
Вы можете получить штраф в размере до 2500 фунтов стерлингов, если вы ловите рыбу в этих местах и не можете предъявить действующую лицензию на ловлю удочкой, когда вас спросят.
Также вам понадобятся:
-разрешение землевладельца ловить рыбу на приусадебном участке
-дополнительная лицензия на ловлю рыбы в шлюзах или плотинах на Темзе
Стоимость лицензий зависит от типа рыбы, которую вы ловите, и количества используемых удочек. От 6 фунтов стерлингов на 1 день, до 82 фунта стерлингов на 12 мес.

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685
Трям 2 часа назад
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2k
Sandmännchen (DDR) 3 часа назад
Конечно, не Бобруйск, но тоже неплохо.
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