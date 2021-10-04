Как Лондон утопал в пиве

«Если б было море пива, я дельфином стал красивым». 200 лет назад дельфинами в море пива, почувствовали себя жители одного из районов Лондона. Но большинства это не обрадовало, а для некоторых закончилось весьма трагически.
А все началось 17 октября 1814 года в бедном лондонском районе Сент-Джайлз на улице Тоттенхэм-Корт-Роуд, где располагалась большая пивоварня фирмы «Мо и компании». По неизвестным до сих пор причинам взорвалась цистерна с 610 тысячами литров пива. Мало того, взрыв вызвал цепную реакцию и взрываться начали и другие емкости с пенным напитком. В результате 1,5 миллиона литров пива выплеснулось на улицу. Огромное пивное цунами разрушило на своем пути два дома, пробила стену пивного паба «Tavistock Arms», где под обломками завалило барменшу.
А район Сент-Джайлз в те времена был жуткой трущобой, где многие жители жили в полуподвальных и подвальных помещения. Пивом их залило – утонуло в пиве восемь человек, и один скончался от алкогольного отравления.
Когда пивная волна сошла, ушлые родственников погибших решили хоть как-то подзаработать – за плату выставили на обозрение тела погибших. И опять очередная накладка, чуть не приведшая к трагедии. В один из домов набилось столько любопытных, что пол не выдержал, и зеваки провалились в подвал, все еще заполненный пивом.
И тогда проводились расследования несчастных случаев. Но суд, под возмущенные крики пострадавших, решил, что происшествие было результатом действия непреодолимой силы, за который никто не должен нести ответственность. Предприятие «Мо и компании» оказалось в сложной финансовой ситуации, возникшей из-за потери пива, причём значительную часть убытков составлял выплаченный налог. Однако предприниматели через Парламент добились возмещения налоговых выплат, что позволило им сохранить компанию.
В 1922 году пивоварню снесли. Сейчас это место занимает театр «Доминион». Кстати подобное происшествие случилось и в 1919 году в американском городе Бостоне. Но это уже другая история.
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