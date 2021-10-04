Как Лондон утопал в пиве

А все началось 17 октября 1814 года в бедном лондонском районе Сент-Джайлз на улице Тоттенхэм-Корт-Роуд, где располагалась большая пивоварня фирмы «Мо и компании». По неизвестным до сих пор причинам взорвалась цистерна с 610 тысячами литров пива. Мало того, взрыв вызвал цепную реакцию и взрываться начали и другие емкости с пенным напитком. В результате 1,5 миллиона литров пива выплеснулось на улицу. Огромное пивное цунами разрушило на своем пути два дома, пробила стену пивного паба «Tavistock Arms», где под обломками завалило барменшу.

А район Сент-Джайлз в те времена был жуткой трущобой, где многие жители жили в полуподвальных и подвальных помещения. Пивом их залило – утонуло в пиве восемь человек, и один скончался от алкогольного отравления.