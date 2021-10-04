FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4885 постов • 1216 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Как Лондон утопал в пиве

Как Лондон утопал в пиве (2 фото)

Автор:
04 октября 2021 09:36
Сообщество : Истории
Метки: история   лондон   пиво   потоп   факты   фото   
298
2

«Если б было море пива, я дельфином стал красивым». 200 лет назад дельфинами в море пива, почувствовали себя жители одного из районов Лондона. Но большинства это не обрадовало, а для некоторых закончилось весьма трагически.

А все началось 17 октября 1814 года в бедном лондонском районе Сент-Джайлз на улице Тоттенхэм-Корт-Роуд, где располагалась большая пивоварня фирмы «Мо и компании». По неизвестным до сих пор причинам взорвалась цистерна с 610 тысячами литров пива. Мало того, взрыв вызвал цепную реакцию и взрываться начали и другие емкости с пенным напитком. В результате 1,5 миллиона литров пива выплеснулось на улицу. Огромное пивное цунами разрушило на своем пути два дома, пробила стену пивного паба «Tavistock Arms», где под обломками завалило барменшу.


А район Сент-Джайлз в те времена был жуткой трущобой, где многие жители жили в полуподвальных и подвальных помещения. Пивом их залило – утонуло в пиве восемь человек, и один скончался от алкогольного отравления.


Когда пивная волна сошла, ушлые родственников погибших решили хоть как-то подзаработать – за плату выставили на обозрение тела погибших. И опять очередная накладка, чуть не приведшая к трагедии. В один из домов набилось столько любопытных, что пол не выдержал, и зеваки провалились в подвал, все еще заполненный пивом.


И тогда проводились расследования несчастных случаев. Но суд, под возмущенные крики пострадавших, решил, что происшествие было результатом действия непреодолимой силы, за который никто не должен нести ответственность. Предприятие «Мо и компании» оказалось в сложной финансовой ситуации, возникшей из-за потери пива, причём значительную часть убытков составлял выплаченный налог. Однако предприниматели через Парламент добились возмещения налоговых выплат, что позволило им сохранить компанию.


В 1922 году пивоварню снесли. Сейчас это место занимает театр «Доминион». Кстати подобное происшествие случилось и в 1919 году в американском городе Бостоне. Но это уже другая история.


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: история   лондон   пиво   потоп   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана 7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация Что стало с родными Павлика Морозова, убившими пионера-героя Что стало с родными Павлика Морозова, убившими пионера-героя Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии Как делают пиво Как делают пиво Ретро-транспорт: 15 редких моделей велосипедов из прошлого Ретро-транспорт: 15 редких моделей велосипедов из прошлого
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1233610



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сборную России по борьбе сняли с самолёта на чемпионат мира
1
326
Сборную России по борьбе сняли с самолёта на чемпионат мира
50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя. Часть 2-я
14
66
50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя. Часть 2-я
Набирающие популярность в сообществах
Грабители раскрыли секрет, как они выбирают дома для налета
0
9
Грабители раскрыли секрет, как они выбирают дома для налета
10 книг о здоровье, которые интересно читать
1
5
10 книг о здоровье, которые интересно читать
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#новости#еда#прикольные#дети#рецепты#страна#позитив
#Юмор#интересно#картинки#фотографии#полиция#прикол#кино#кулинарные рецепты#автомобили#приколы
#факты#люди#Разное#подборка#животные#Россия#кулинария#актеры#дтп#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться