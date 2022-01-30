FISHKINET
Сообщество Еда 1418 постов • 554 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
Лучше не пробовать: худшие марки ветчины, претендующие на элитность

Лучше не пробовать: худшие марки ветчины, претендующие на элитность (6 фото)

Автор:
30 января 2022 12:54
Сообщество : Еда
Метки: блюдо   еда   закон   кулинария   факты   
892
6
Сложно найти человека, который не любил бы этот продукт. Как можно устоять перед сочным ароматным кусочком ветчины, любовно уложенным на ломтик хлеба, дополненный компанией овощей и сдобренный любимым соусом? Впрочем, некоторые производители в погоне за прибылью выдают маловразумительный товар за качественный натуральный продукт. Который к свежей ветчинке имеет очень отдаленное отношение.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: блюдо   еда   закон   кулинария   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Алексей Заг 2 часа назад
Я вот чего не могу понять, постоянно делают анализы всякой еды, огромное количество из неё, имеет кучу нарушений. А дальше что? Она так же лежит на прилавке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
29k
Мойша 3 минуты назад
Афтору нужно было обосрать продукт. Первое - продукт здесь представленный есть КОЛБАСА с кусочками ветчины. Соответственно, в КОЛБАСНОМ продукте допускаются все эти включения, на которые тыкаем аффтор, как на нарушения. И третье - аффтор ничего не сказал о ПРЕВЫШЕНИИ норм безопасности по этим веществам, применяемым в КОЛБАСНОМ производстве. То биш - все в допуске, все вкусное, нарушений нет, если только по микробиологии, но это не производитель, а продавец.
Вывод: аффтор добросовестно выполнил заказ по обсиранию приведенную им продукцию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
260
Eugene 3 минуты назад
А я вот что заметил: вся мясная продукция, которая рекламируется по телевизору - полный отстой! Черкизово, папа может, мироторг и т.д. посмотрите хотя бы на состав. На первом месте в лучшем случае мясо мех. обвалки. Так же, часто присутствует соя, костная мука и прочий шлак. Даже кота бы не кормил этим Г.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vijilante 13 минут назад
Всё это фигня , эти сорта и названия.
Тут как в лотерее.
Я в подмосковном (ст.Удельная) ночном ларьке купил водку "Путинка" за 120 рэ. Оказалась высший класс !
А в элитном магазине на Тверской заплатил 2.700 за триста грамм водки "Немирофф" - натуральный А-ЦЕ-ТОН !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
alexis 18 минут назад
У автора свой ветчинный заводик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мистер Фикс 48 минут назад
Все эти вакуумные упаковки содержат самые низкокачественные продукты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hairov 50 минут назад
Без цены, пост ни о чем. Видел как то колбасу за 89 руб/кг., что там может быть в составе? Что угодно, кроме мяса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Валерий Викторович 54 минуты назад
На чем поддрочил 21 штуку кармы автор с регистрацией два месяца назад?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Это ветчинные колбасы, они никакого отношения к ветчине не имеют.
Ветчина - это окорок и никакого молотого мяса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Kostick 2 часа назад
а как цвет без нитридной соли то получить? а?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mixan 2 часа назад
Да гадость все это магазинная !!!! Вчера засолил ,сальцо с прожилками и ребрышки
Хожу нюхаю ,запах обалденный чесночек ,перец красный ,черный ! Недельку ,как минимум нужно выдержать И потом ай нана ,тает во рту
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
kamanch 2 часа назад
У меня кузина журналист.
Вернее, журналюга )))
В город Х приезжает супер-популярная группа ZZZ
(все совпадения случайны)
Они звонят организаторам и просят бесплатные 3-5 билетов на концерт в первые ряды.
Взамен обещают бомбическую статью.
Их посылают наюх.
Они отвечают Ок, но статью мы все равно напишем, но херовую.

С ветчиной было так же? )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дворник из Красноярска стал звездой после очистки чужих машин (2 фото + видео) Дворник из Красноярска стал звездой после очистки чужих машин (2 фото + видео) 17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах 17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах 10 необычных ужинов смертников 10 необычных ужинов смертников Как появились и как развивались фастфуды: от Древнего Рима до McDonald’s Как появились и как развивались фастфуды: от Древнего Рима до McDonald’s Проверенные, вкусные, простые: ТОП-рецепты, которыми поделились их авторы Проверенные, вкусные, простые: ТОП-рецепты, которыми поделились их авторы Как индейка стала традиционным рождественским блюдом Как индейка стала традиционным рождественским блюдом
RufflesTheGuineaPig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21098



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
40
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Если бы советские актеры пользовались фоторедакторами
4
92
Если бы советские актеры пользовались фоторедакторами
Набирающие популярность в сообществах
В Москве обсудят модернизацию собачьих площадок
0
26
В Москве обсудят модернизацию собачьих площадок
Впервые не завидую Петербургу
0
68
Впервые не завидую Петербургу
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не одобряем некрофилия!
1
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#прикол#девушки#СССР#Россия#подборка#еда#позитив
#интересно#Юмор#ватермарк#дтп#дети#США#фильм#роль#картины#ремонт
#факты#животные#Приколы#фотографии#люди#Жизнь#искусство#gif#новости#собаки

На что жалуетесь?

Вернуться