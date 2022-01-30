Лучше не пробовать: худшие марки ветчины, претендующие на элитность

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Сложно найти человека, который не любил бы этот продукт. Как можно устоять перед сочным ароматным кусочком ветчины, любовно уложенным на ломтик хлеба, дополненный компанией овощей и сдобренный любимым соусом? Впрочем, некоторые производители в погоне за прибылью выдают маловразумительный товар за качественный натуральный продукт. Который к свежей ветчинке имеет очень отдаленное отношение.
Антирейтинг составлен на основе исследований специалистов Росконтроля. И их мнение вполне может не совпадать с отзывами потребителей, которыми они делятся на таких популярных ресурсах как отзовик и айрек.
«Для завтрака» (Мяснов/Черкизово)
В среде обычных потребителей этот продукт особых нареканий не вызывает. Конечно, кому-то не нравится упаковка, кто-то не в восторге от вкуса. Но эксперты оценивают не только вкусовые ощущения, но и состав. В результате весомым, но, пожалуй, единственным плюсом батончика стало отсутствие консервантов. Но в остальном все очень печально: фосфаты, клетчатка, крахмал и другие малополезные компоненты точно не соответствуют составу продукта категории А, о принадлежности к которой гордо заявляет производитель.
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«Для завтрака из окорока» (Велком)
Странности в этом завтраке заметили даже рядовые потребители и без проведения тестирования и анализа. Поскольку во время дегустации на зубах что-то предательски хрустело и поскрипывало. Какие сюрпризы содержит ветчина? Эксперты Росконтроля выяснили, что в составе ветчинки есть много всякого, чего по определению в ней не должно быть, а именно консерванты, фосфаты, нитриты, загустители, крахмал.
«Для завтрака» (Рублевский)
Большая часть гурманов, оценивших ветчину, что называется, на практике, не имеют к ней особых нареканий. За исключением разве что только присутствия в составе глутамата натрия. На поверку продукция этого завода имеет к ветчине отдаленное отношение. Помимо несоответствия ГОСТ эксперты выявили факт фальсификации и наличие в продукте компонентов, которые не были заявлены в списке на упаковке.
«Для завтрака» (Клинский МК)
Покупатели отзываются о батоне как о качественном и вкусном продукте. Но детальное изучение показало, что это только субъективное мнение. В действительности «Ветчина для завтрака» мало того что не имеет отношения к мясным продуктам, так и еще не рекомендована к употреблению по той простой причине, что тест на микробную безопасность (КМАФАнМ) показал превышение допустимого уровня этого показателя. Что говорит о ненадлежащих условиях производства и хранения.
«Для завтрака» (Малаховский)
Этот продукт большинство дегустаторов тоже устроил по всем направлениям: приятный на вкус, эстетичный внешне. Что еще нужно для счастья и для желудка? А вот у экспертов по его поводу другое мнение. В составе ветчины обнаружены растительные углеводные компоненты неизвестного происхождения и крахмал. Как и в случае с предыдущим образцом, превышен показатель КМАФАнМ. А это уже потенциальная угроза здоровью.
Таким образом, исследованные образцы не имеют к аппетитному, питательному и вкусному мясному изделию никакого отношения кроме названия на этикетках. А обманутые потребители советуют продукты к покупке, ориентируясь только на собственные вкусовые ощущения.
А вы согласны с экспертным мнением специалистов Росконтроля? Какая ветчина, по вашему мнению, не только достойна этого звания, но еще и отличается приятным вкусом и не наносит вреда здоровью при условии разумного употребления?
Таким образом, исследованные образцы не имеют к аппетитному, питательному и вкусному мясному изделию никакого отношения кроме названия на этикетках. А обманутые потребители советуют продукты к покупке, ориентируясь только на собственные вкусовые ощущения.
А вы согласны с экспертным мнением специалистов Росконтроля? Какая ветчина, по вашему мнению, не только достойна этого звания, но еще и отличается приятным вкусом и не наносит вреда здоровью при условии разумного употребления?
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Вывод: аффтор добросовестно выполнил заказ по обсиранию приведенную им продукцию.
Тут как в лотерее.
Я в подмосковном (ст.Удельная) ночном ларьке купил водку "Путинка" за 120 рэ. Оказалась высший класс !
А в элитном магазине на Тверской заплатил 2.700 за триста грамм водки "Немирофф" - натуральный А-ЦЕ-ТОН !
Ветчина - это окорок и никакого молотого мяса.
Хожу нюхаю ,запах обалденный чесночек ,перец красный ,черный ! Недельку ,как минимум нужно выдержать И потом ай нана ,тает во рту
:)))))
Вернее, журналюга )))
В город Х приезжает супер-популярная группа ZZZ
(все совпадения случайны)
Они звонят организаторам и просят бесплатные 3-5 билетов на концерт в первые ряды.
Взамен обещают бомбическую статью.
Их посылают наюх.
Они отвечают Ок, но статью мы все равно напишем, но херовую.
С ветчиной было так же? )))