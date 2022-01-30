Лучше не пробовать: худшие марки ветчины, претендующие на элитность

Этот продукт большинство дегустаторов тоже устроил по всем направлениям: приятный на вкус, эстетичный внешне. Что еще нужно для счастья и для желудка? А вот у экспертов по его поводу другое мнение. В составе ветчины обнаружены растительные углеводные компоненты неизвестного происхождения и крахмал. Как и в случае с предыдущим образцом, превышен показатель КМАФАнМ. А это уже потенциальная угроза здоровью.

Таким образом, исследованные образцы не имеют к аппетитному, питательному и вкусному мясному изделию никакого отношения кроме названия на этикетках. А обманутые потребители советуют продукты к покупке, ориентируясь только на собственные вкусовые ощущения.

А вы согласны с экспертным мнением специалистов Росконтроля? Какая ветчина, по вашему мнению, не только достойна этого звания, но еще и отличается приятным вкусом и не наносит вреда здоровью при условии разумного употребления?