Ростовская журналистка не сдержалась и выматерилась в прямом эфире

Прямые включения часто оборачиваются конфузом. После ежегодной пресс-конференции губернатора Ростовской области Василия Голубева в прямом эфире телеканала «Россия-1» журналистка ГТРК «Дон-ТР» выругалась матом. В соцсетях заметили, что только так можно охарактеризовать положение дел в регионе.
Пресс-конференция Василия Голубева завершилась конфузом. В ходе мероприятия на телеканале «Россия-1» было прямое включение из Ростова-на-Дону, в котором местная журналистка Екатерина Серяк должна была рассказать об итогах пресс-конференции. Однако что-то пошло не так, и в эфире прозвучал мат.
Опешившая коллега в московской студии, услышав нецензурщину, аж подпрыгнула. После секундной паузы включение оперативно прервали. В соцсетях заметили, что это лучшее резюме происходящего в регионе.
Источник:
Как сообщают местные СМИ, выступление главы региона освещали более 100 аккредитованных журналистов, которые скучали во время пресс-конференции. Возможно, девушка, вышедшая в эфир, параллельно получала указания от своего начальства о том, что нужно сказать в московской программе, но это не точно.
В местных соцсетях переживают за то, что журналистка из-за своей оплошности может лишиться работы и просят не увольнять девушку.
Источник:
- Парк аттракционов во Флориде показал, как выглядит поездка на «самых ожидаемых американских горках в мире»
- В Петербурге рухнувший с крыши кусок льда убил собаку на глазах у ее юной хозяйки
- Опубликовано видео из диспетчерской четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
- После государственного переворота жители Буркина-Фасо вышли на улицы с российскими флагами
- Самым авторитетным журналистом России стал Соловьев
Понравилось18
Сейчас стал обыденностью- почему так?
Но когда женщины матерятся ,это очень коробит и отношение к таким сразу меняется ниже плинтуса ...