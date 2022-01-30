Ростовская журналистка не сдержалась и выматерилась в прямом эфире

Пресс-конференция Василия Голубева завершилась конфузом. В ходе мероприятия на телеканале «Россия-1» было прямое включение из Ростова-на-Дону, в котором местная журналистка Екатерина Серяк должна была рассказать об итогах пресс-конференции. Однако что-то пошло не так, и в эфире прозвучал мат.

Опешившая коллега в московской студии, услышав нецензурщину, аж подпрыгнула. После секундной паузы включение оперативно прервали. В соцсетях заметили, что это лучшее резюме происходящего в регионе.