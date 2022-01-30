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Ростовская журналистка не сдержалась и выматерилась в прямом эфире

Ростовская журналистка не сдержалась и выматерилась в прямом эфире (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 января 2022 11:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Дон-ТВ   видео   журналисты   мат в прямом эфире   нецензурная лексика   прямой эфир   телевидение   
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Прямые включения часто оборачиваются конфузом. После ежегодной пресс-конференции губернатора Ростовской области Василия Голубева в прямом эфире телеканала «Россия-1» журналистка ГТРК «Дон-ТР» выругалась матом. В соцсетях заметили, что только так можно охарактеризовать положение дел в регионе.

Пресс-конференция Василия Голубева завершилась конфузом. В ходе мероприятия на телеканале «Россия-1» было прямое включение из Ростова-на-Дону, в котором местная журналистка Екатерина Серяк должна была рассказать об итогах пресс-конференции. Однако что-то пошло не так, и в эфире прозвучал мат.


Опешившая коллега в московской студии, услышав нецензурщину, аж подпрыгнула. После секундной паузы включение оперативно прервали. В соцсетях заметили, что это лучшее резюме происходящего в регионе.


Как сообщают местные СМИ, выступление главы региона освещали  более 100 аккредитованных журналистов, которые скучали во время пресс-конференции. Возможно, девушка, вышедшая в эфир, параллельно получала указания от своего начальства о том, что нужно сказать в московской программе, но это не точно.


В местных соцсетях переживают за то, что журналистка из-за своей оплошности может лишиться работы и просят не увольнять девушку.



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Метки: Ynews   Дон-ТВ   видео   журналисты   мат в прямом эфире   нецензурная лексика   прямой эфир   телевидение   
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39k
Alex 54 минуты назад
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2k
Sandmännchen (DDR) 3 минуты назад
Бывает и я ругаюсь витиевато, но публично такая "свобода слова" таки слух режет. Что поделаешь, такой уж, прошу прощения, атавизм – "совковый" ограничитель в седой голове.
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4k
KonstantinK 9 минут назад
В моём детстве мат звучал только от пьяных или маргинальных личностей.
Сейчас стал обыденностью- почему так?
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9k
Maddy8 18 минут назад
часто вижу как они матерятся. Работа у них нервная или просто быдло?
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6k
Шурави 24 минуты назад
Да при чём тут положение дел в регионе!? Просто кто-то совсем не профессионал.
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4k
Горожанин Полчаса назад
Хайп должен быть тонким - чтобы комар носа не подточил. Когда ещё будет такой шанс, чтобы региональная журналистка попала в прямой эфир главной новостной программы страны. Далеко пойдет. Уже пошла. Депутатское кресло регионального парламента - легко. Уже сторонников куча. А если уволят - можно и в Начальные 2.0 податься, одних донатов и сребреников сколько будет. Правда, есть риск оказаться в политическом сортире. Но деньги, как известно, не пахнут.
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2k
Дмитрий 40 минут назад
Тогда и Лаврова с Байденом уволить надо..
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30k
ACU900 51 минуту назад
Она не первая и не последняя...
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1k
Mixan 53 минуты назад
А вот такое видео реально смешит ..Хорошая ученица ,интонацию очень хорошо передала ))))


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5k
tamin 53 минуты назад
Это не резюме происходящего в регионе. Это уровень журналистики в стране....
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1k
Mixan 57 минут назад
Я сам матерюсь редко ,только когда уже другими словами сложно что то объяснить и доказать ,заставить Или от боли !
Но когда женщины матерятся ,это очень коробит и отношение к таким сразу меняется ниже плинтуса ...
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