«Сугробы до крыши»: из-за непогоды, Приморье скрылось под снегом

В районе выпало 6,5 норм месячных осадков и завалило буквально всё: дороги, заборы и дома.
В Приморье разыгралась стихия: снег валится практически без перерыва и в некоторых посёлках он полностью засыпал дома.
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Чтобы расчистить дороги, в населённые пункты стягивают бульдозеры, погрузчики и грейдеры. На одном из бульдозеров возят фельдшера к больным - иначе добраться до них невозможно.
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Ну а на трассах полный швах: одно ДТП за другим, а иногда и несколько сразу.
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