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«Сугробы до крыши»: из-за непогоды, Приморье скрылось под снегом

«Сугробы до крыши»: из-за непогоды, Приморье скрылось под снегом

Автор:
23 декабря 2022 14:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Грейдер   Приморье   бульдозер   буря   дома   дороги   крыши   непогода   снег   снегопад   
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В районе выпало 6,5 норм месячных осадков и завалило буквально всё: дороги, заборы и дома.

В Приморье разыгралась стихия: снег валится практически без перерыва и в некоторых посёлках он полностью засыпал дома.

Чтобы расчистить дороги, в населённые пункты стягивают бульдозеры, погрузчики и грейдеры. На одном из бульдозеров возят фельдшера к больным - иначе добраться до них невозможно.

Ну а на трассах полный швах: одно ДТП за другим, а иногда и несколько сразу.

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Метки: Грейдер   Приморье   бульдозер   буря   дома   дороги   крыши   непогода   снег   снегопад   
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