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Цветные фотографии жемчужины Москвы – стен Китай-города. Снимки сделаны за несколько лет до сноса

Цветные фотографии жемчужины Москвы – стен Китай-города. Снимки сделаны за несколько лет до сноса (16 фото)

Автор:
29 января 2022 22:53
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
422
16
Многие города Европы утратили свои крепостные стены, а в Москве до самых 1930-х оставалось два рубежа древних городских стен! Сегодня мы пройдемся под стенами Китай-города с цветными кадрами (раскрашены нейросетью).
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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8  комментариев
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8k
Привыкли руки к топорам. 2 часа назад
Печаль, тоска, а могло быть так красиво.
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816
idhr 9 минут назад
а теперь в москве посмотреть не на что, только сцаное сити ...
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3k
Директор свежего воздуха Полчаса назад
Глядя на толщину стен, в голове возникает вполне логичные вопросы; зачем так толсто? Теория, чем старее здание, тем толще стены, работает. Производство кирпича связано с его обжигом при температуре 600 ,которую нужно поддерживать несколько дней. Глядя на масштабы этого производства (весь мир построен из красного кирпича), развитую логистику (в чистом поле в дикой природе стоит одиноко полуразрушенная типа церковь с толщиной стен 1,5м), качество материала, грандиозность строений и сложность в их исполнении, и много ещё чего, что нам просто стёрли из памяти, понимаю, что мы совсем не знаем истории.
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7k
amrita 49 минут назад
................Этот участок с башнями простоял дольше всего, его снесли только после войны.

...А у вас всё Лужков виноват.
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6k
kleyman 57 минут назад
Для истории может это и важно, но лично по мне, хорошо, что срыли эти гадюшники.
Улицы должны быть широкими, прямыми, чтобы человеку было удобно и понятно и куда двигаться и не петлять какими-то закоулками.
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15k
анатолий 2 часа назад

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−24
Ozxer 4 часа назад
Ну молодцы! Мешало же.
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