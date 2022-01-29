Цветные фотографии жемчужины Москвы – стен Китай-города. Снимки сделаны за несколько лет до сноса

422
16
Многие города Европы утратили свои крепостные стены, а в Москве до самых 1930-х оставалось два рубежа древних городских стен! Сегодня мы пройдемся под стенами Китай-города с цветными кадрами (раскрашены нейросетью).
1.
Сквер под стенами Китай-города на площади Революции 1925 год
На площади Революции прямо под стенами находился уютный городской сквер. Сейчас здесь располагаются рестораны. В правом углу мы видим Круглую башню Китай-города. Башня тут сейчас тоже стоит, но это новодел эпохи Лужкова под старину.
×
×
3.
Торговые лавки на Никольской улице в угловой башне 1931 год
Обычная городская жизнь и живая история! Как же красиво все это смотрелось.
4.
Торговля книгами под стеной Китай-города на Новой площади 1932 год
Под стенами Китай-города вдоль Новой площади находился крупнейший книжный рынок, где можно было найти любую книгу по душе.
5.
У Богословской башни 1930 год
На этом снимке мы видим отреставрированную Богословскую башню: ей вернули утраченный за века шатер. Перед сносом укреплений была проделана большая работа по реставрации стен.
7.
Ильинские ворота 1932 год
Чтобы попасть на любую из улиц Китай-города, нужно было пройти через такие вот старые ворота. Щусев и Жолтовский предлагали сделать Кремль и Китай-город заповедными зонами, где ничего нельзя сносить. Но их, к сожалению, не послушали.
9.
Варварская башня 1931 год
Одна из самых красивых башен Китай-города – Варварская. Сейчас от нее уцелел только фундамент в переходе метро.
10.
Проломные ворота в стене в Зарядье 1932 год
Вот такой была древняя столица! За такие переплетения старинных улиц мы любим многие западные города. А такое было и у нас, в Москве, но не уберегли.
13.
Китайгородский проезд 1934 год
Этот участок с башнями простоял дольше всего, его снесли только после войны.
14.
У Варварской башни 1929 год
Нет ничего лучшего, когда городская жизнь идет в гармонии с городской историей. Так приятно за этим наблюдать на этих снимках.
Источник:
Еще крутые истории!
- Про "Премии Дарвина"
- Дочери в отместку обвинили парня в педофилии, а их сидевший отец его пытался зарезать
- "А это правда существует?": 20+ удивительных явлений и предметов
- Знаете ли вы, что такое холодная зима?
- Дети известных актеров, ставшие преступниками
Метки: СССР история люди страна фотографии
34
Понравилось34
Новости партнёров
...А у вас всё Лужков виноват.
Улицы должны быть широкими, прямыми, чтобы человеку было удобно и понятно и куда двигаться и не петлять какими-то закоулками.