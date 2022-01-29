Цветные фотографии жемчужины Москвы – стен Китай-города. Снимки сделаны за несколько лет до сноса

7.

Чтобы попасть на любую из улиц Китай-города, нужно было пройти через такие вот старые ворота. Щусев и Жолтовский предлагали сделать Кремль и Китай-город заповедными зонами, где ничего нельзя сносить. Но их, к сожалению, не послушали.