Как создавался культовый «Робокоп»: интересные факты о фильме

А вот три основные директивы, заложенные в Робокопа, появились благодаря фантасту Айзеку Азимову. Ведь они слишком напоминают три закона робототехники из его рассказа "Хоровод" (Runaround).

Изначально роль Энн Льюис, напарника киборга-полицейского, должна была достаться другой актрисе, но её в последний момент заменила Нэнси Аллен, чьим коньком всегда были стервы. Правда, здесь ей нужно было поменять привычное амплуа, поэтому первое, что потребовал от неё Верховен, коротко подстричь волосы.