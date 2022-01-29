Как создавался культовый «Робокоп»: интересные факты о фильме

В 1987 году Пол Верховен подарил миру «Робокопа» с его мрачным Детройтом, где на борьбу с распоясавшейся преступностью выходит киборг-полицейский. Фильм, как и образ роботизированного полицейского, безусловно, стал культовым. Предлагаем вам узнать несколько фактов о создании картины, ну и, конечно, потом её пересмотреть.
Первую версию сценария написал Эдвард Ноймайер, вдохновившийся картиной Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Параллельно Майкл Майнер грезил идеей сделать фильм «Суперкоп», где получивший травмы человек продолжает жизнь благодаря костюму.
В итоге все их задумки были реализованы в сценарии, который продали студии Orion, незадолго до этого выпустившей «Терминатора». Именно поэтому в одном из трейлеров «Робокопа» звучит уже знакомая многим тема.
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Вот только браться за съемки особо никто не порывался, название отпугивало серьёзных режиссёров. Да и сам Верховен не собирался браться за очередную фантастическую бредятину. Но передумать его вразумила жена, она убедила режиссёра, что в картине гораздо больше смысла и социального подтекста, чем кажется на первый взгляд.
Сам режиссер черпал вдохновение из таких проектов как «День, когда земля остановилась» (1951) и «Метрополис» (1927). Кроме того, Верховен любил добавлять в свои работы библейские аллюзии. Например, финальную сцену, где Мерфи идет по воде, он называл не иначе как «Американский Иисус с пистолетом».
А вот три основные директивы, заложенные в Робокопа, появились благодаря фантасту Айзеку Азимову. Ведь они слишком напоминают три закона робототехники из его рассказа "Хоровод" (Runaround).
Изначально роль Энн Льюис, напарника киборга-полицейского, должна была достаться другой актрисе, но её в последний момент заменила Нэнси Аллен, чьим коньком всегда были стервы. Правда, здесь ей нужно было поменять привычное амплуа, поэтому первое, что потребовал от неё Верховен, коротко подстричь волосы.
Найти актера на роль Алекса Мёрфи было не так уж и просто, ведь не каждый актер из-за своих габаритов мог влезть в костюм. Тем более, что до последнего Роб Боттин, работавший над дизайном брони, предлагал разные версии. Она то походила на экипировку судьи Дредда, то на костюм Железного человека, но в конечном итоге создатели фильма решили, что броня должна чётко ассоциировался с Детройтом, считавшимся машиностроительным городом.
Влезть в финальную версию костюма, подготовленную прямо к началу съемок, смог Питер Уэллер. Правда, никто не учел, что актеру для начала нужно было поучиться в нём ходить, из-за чего рабочий процесс был отложен на 3 дня.
Работать в таком громоздком костюме было сложно. Уэллер не влезал в полицейскую машину, из-за чего в фильме нет сцен, где герой сразу целиком вылезает из машины. Садился в авто Робокоп в одних трусах, а там уже на него надевали верхнюю часть брони.
К слову о неудобствах костюма. Сцену, где Робокоп ловит ключи от полицейской машины, снимали на протяжении всего дня, поскольку они постоянно отскакивали от резины, из которой и была сделана броня. Да и кондиционер внутрь установили не сразу. Изначально Уэллер варился в нём, скидывая почти по 1,5 кг в день из-за обезвоживания.
Несмотря на то, что по сюжету действие фильма разворачиваются в Детройте, съемки проходили в Далласе. Какое-то время был риск, что работу над картиной свернут из-за жалоб городской пожарной охраны. Уж очень ей не нравился тот факт, что каждую ночь съемочная команда что-то взрывала, а потом это оказывалось в местных новостях.
Самым скучным для актеров стал финальный эпизод на сталелитейном заводе. Чтобы себя как-то развлечь, актеры Рэй Уайз и Кертвуд Смит, сыгравшие бандитов, украли гольф-кары съемочной команды и катались не них. Всё в соответствии с киношным амплуа.
Наверняка у многих возникал вопрос, куда же пропала семья Робокопа, и почему он так и не встретился с ней в первом фильме? Изначально планировалось, что Мёрфи вернется домой, но его никто не узнает кроме собаки. Продюсерам понравилась идея, но сентиментальный Верховен отказался от такого тяжёлого финала. Позже идею всё-таки использовали во второй части, а также в ремейке 2014 года.
Говоря о режиссере нельзя не отметить тот факт, что благодаря ему появилось несколько известных франшиз: «Робокоп», «Невидимка», «Основной инстинкт» и «Звёздный десант».
Перед премьерой фильм решили показать настоящим полицейским, поскольку создатели боялись, что те воспримут картину как издевку над профессией. Однако «Робокоп» пришёлся им по душе. К слову, не только им, но и преступникам.
В Калифорнии даже произошёл один курьезный случай. Подозреваемый в грабеже решил скрыться от полиции в кинотеатре и попал как раз на сеанс «Робокопа». Правда, преступник так увлекся просмотром, что не заметил прибывших правоохранителей, которые взяли его, когда включился свет.
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