Настоящая история Бедовой Джейн

563
7
Бедовая Джейн - героиня эпоса Дикого Запада и многочисленных фильмов, в самом знаменитом из которых ее роль сыграла звездная Дорис Дэй. Какой же на самом деле была женщина-ковбой?
Ее звали Марта Джейн Каннари. Документов о ее детстве не сохранилось. По словам самой Джейн, она родилась 1 мая 1852 года. Марта была дочерью Роберта Уилсона и Шарлотты М. Каннари. У нее было два брата и три сестры. Оба родителя были людьми сомнительной нравственности и неприкрытой бедности. Они часто влезали во всевозможные аферы, а Роберт к тому же безуспешно боролся со страстью к азартным играм, ввергавшей семью в долги.
Когда Марта Джейн стала подростком, Роберт перевез семью из Миссури в Монтану. Путь, однако, сложился трагически: по дороге Шарлоттта умерла от пневмонии.
Когда Марта Джейн стала подростком, Роберт перевез семью из Миссури в Монтану. Путь, однако, сложился трагически: по дороге Шарлоттта умерла от пневмонии.
×
×
В конце концов, Каннари обосновались в Солт-Лейк-Сити. Роберт стал фермером. Однако этот период был коротким. Через год он тоже умер. Джейн было всего 14 (по другим данным, 12), и на нее легла ответственность за младших братьев и сестер. Они переехали в Пьемонт, ныне город-призрак в Вайоминге. Джейн бралась за любую работу, и вскоре ее длинное резюме включало работу официанткой, посудомойщицей, поваром, танцовщицей и работником ранчо. Поговаривают, что временами она подрабатывала в борделях.
Подросшая Джейн сильно выделялась среди современниц: она одевалась в мужскую одежду, отлично скакала на лошади и стреляла без промаха. По имеющимся данным, она даже некоторое время служила в армии. В одном из своих рассказов Джейн описала, как спасла своего капитана от смерти от рук коренных американцев в Блэк-Хиллз в Южной Дакоте. Правда, по другим источникам, она не была солдатом, а служила прачкой при части.
Имя Джейн более всего связано с Дедвудом, тоже в Южной Дакоте. Как говорят биографы, ее жизнь там во многом способствовала закреплению прозвища Бедовая Джейн. С этого времени легенды, окружающие ее жизнь, становятся все более многочисленными, а факты найти труднее.
Она была не из тех, кто бежит от опасности. Когда в Дедвуд пришла оспа, она закатала рукава и ухаживала за зараженными. Она была одной из немногих, кто не боялся даже Дикого Билла Хикока. Один из самых знаменитых бандитов Дикого Запада вскоре стал ее возлюбленным, и она вовсе не скрывала этот факт - наоборот, он только упрочивал ее славу.
Современники описывали ее как «грубую женщину, привлекательную, но необразованную». Кроме того, насколько известно, Бедовая Джейн любила без меры выпить и периодически страдала депрессией.
Современники описывали ее как «грубую женщину, привлекательную, но необразованную». Кроме того, насколько известно, Бедовая Джейн любила без меры выпить и периодически страдала депрессией.
Билл Хикок был любовью всей жизни Джейн, -по крайней мере, она так утверждала. Существует фотография, на которой она позирует у его могилы. Кроме того, она была похоронена рядом с ним - по ее просьбе. При этом в какой-то момент она вышла замуж за Клинтона Берка, а позднее - за Уильяма П. Стирса. Существуют истории о ее путешествии с девушкой, которая, как она утверждала, была ее дочерью. Насколько известно, у нее было двое детей, но кто был их отцом (или отцами) - загадка.
В 1903 году Марта Джейн Каннари умерла в отеле «Кэллоуэй» в Южной Дакоте. Она ехала на поезде в шахтерскую деревню Терри, когда заболела. Вечно пьяная и страдающая воспалением кишечника и пневмонией, она скончалась в возрасте 51 года.
В 1903 году Марта Джейн Каннари умерла в отеле «Кэллоуэй» в Южной Дакоте. Она ехала на поезде в шахтерскую деревню Терри, когда заболела. Вечно пьяная и страдающая воспалением кишечника и пневмонией, она скончалась в возрасте 51 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Знаете ли вы, что такое холодная зима?
- Дети известных актеров, ставшие преступниками
- Дочери в отместку обвинили парня в педофилии, а их сидевший отец его пытался зарезать
- Про "Премии Дарвина"
- "А это правда существует?": 20+ удивительных явлений и предметов
14
Понравилось14
Новости партнёров
Ну насчёт привлекательности спорное утверждение...