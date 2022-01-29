Настоящая история Бедовой Джейн

Билл Хикок был любовью всей жизни Джейн, -по крайней мере, она так утверждала. Существует фотография, на которой она позирует у его могилы. Кроме того, она была похоронена рядом с ним - по ее просьбе. При этом в какой-то момент она вышла замуж за Клинтона Берка, а позднее - за Уильяма П. Стирса. Существуют истории о ее путешествии с девушкой, которая, как она утверждала, была ее дочерью. Насколько известно, у нее было двое детей, но кто был их отцом (или отцами) - загадка.

В 1903 году Марта Джейн Каннари умерла в отеле «Кэллоуэй» в Южной Дакоте. Она ехала на поезде в шахтерскую деревню Терри, когда заболела. Вечно пьяная и страдающая воспалением кишечника и пневмонией, она скончалась в возрасте 51 года.