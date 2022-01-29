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Настоящая история Бедовой Джейн

Настоящая история Бедовой Джейн (7 фото)

Автор:
29 января 2022 10:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: Бедовая Джейн   США   дикий запад   история   легенда   настоящая биография   правда и вымысел   факты   
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Бедовая Джейн - героиня эпоса Дикого Запада и многочисленных фильмов, в самом знаменитом из которых ее роль сыграла звездная Дорис Дэй. Какой же на самом деле была женщина-ковбой?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бедовая Джейн   США   дикий запад   история   легенда   настоящая биография   правда и вымысел   факты   
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6k
AIRON_FIRST 2 часа назад
женщина не "ковбой", женщина "ковгёрл")))
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2k
Roman 19 минут назад
Есть не плохой сериал Дедвуд, но смотреть обязательно без цензуры =)
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24k
Юрьевич Час назад
"Современники описывали ее как «грубую женщину, привлекательную, но необразованную»."
Ну насчёт привлекательности спорное утверждение...
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