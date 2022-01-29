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Телескоп Джеймс Вебб - поставленные задачи

Телескоп Джеймс Вебб - поставленные задачи (8 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2022 12:39
Метки: Джеймс Вебб   видео   космос   наука   факты   
279
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После 30-дневного путешествия по космическому пространству космический телескоп JWST (James Webb Space Telescope) наконец добрался до места его постоянной дислокации в точке Лагранжа L2, находящейся на удалении 1.5 миллиона километров от Земли.

Заключительная коррекция курса стала завершающим этапом месячного периода, в течение которого телескоп, изначально сложенный, как оригами, начал расправляться и приобретать свою конечную форму.


Источник:

Метки: Джеймс Вебб   видео   космос   наука   факты   
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21k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Лет через 10:
-Папа а ты где на этом фото?
-Сам не помню...

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655
Трям 9 минут назад


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7k
Sterling Malory Archer 21 минуту назад
Хде поставленные задачи?
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tamin Час назад
Я даже боюсь представить объем вычислений, чтобы это все встало как нужно. Очень круто.
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Бровеносец в потёмках 2 часа назад
"Элюстрация".
Бл...ть, ну как так-то?!
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