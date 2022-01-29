Телескоп Джеймс Вебб - поставленные задачи

После 30-дневного путешествия по космическому пространству космический телескоп JWST (James Webb Space Telescope) наконец добрался до места его постоянной дислокации в точке Лагранжа L2, находящейся на удалении 1.5 миллиона километров от Земли.
Иллюстрация телескопа
Сегменты зеркал телескопа - базисная часть . Непосредственно на них крепятся берилливые зеркала покрытые золотом .
Заключительная коррекция курса стала завершающим этапом месячного периода, в течение которого телескоп, изначально сложенный, как оригами, начал расправляться и приобретать свою конечную форму.
В собранном виде - готов к перелёту в точку Л2 .
Ребята которые отработали заключительные этапы проекта .
Сброс головного оптекателя с целью вывода аппарата и дальнейшего его путешествия в точку Л2 .
Траектория телескопа в точке Лагранжа2 на гало-орбите .
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-Папа а ты где на этом фото?
-Сам не помню...