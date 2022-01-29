Телескоп Джеймс Вебб - поставленные задачи

Заняв предназначенную ему орбиту, телескоп JWST будет синхронизирован в движении с Землей и Солнцем, которые будут постоянно находиться позади его. Это позволит тепловому щиту телескопа постоянно и эффективно защищать его от прямого солнечного излучения и излучения, отраженного от поверхности Земли. Защита и дополнительное охлаждение элементов телескопа до криогенных температур позволят ему работать в глубине инфракрасной области электромагнитного спектра и, благодаря этому, телескоп сможет увидеть даже свет, порожденный на первых этапах существования Вселенной, изучить процессы формирования и эволюции галактик. Еще одним преимуществом нахождения на гало-орбите точки L2 является то, что телескоп сможет находиться в постоянном контакте с Землей при помощи антенн системы дальней космической связи NASA Deep Space Network. Хотя телескоп JWST уже прибыл на свое место, это еще не означает, что он уже сразу готов приступить к работе. За последующие шесть месяцев специалисты НАСА проведут чрезвычайно сложные процедуры калибровки и ввода в эксплуатацию оборудования телескопа. Плюс к этому, все элементы оптической системы телескопа будут выровнены с погрешностью не более нанометра от значений, указанных в технических требованиях.

2022-01-29T12:39:58+03:00