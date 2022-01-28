В Москве парень выпрыгнул из окна, чтобы не мыть пол в квартире

В квартире на Первомайской Семен живет со своей любимой девушкой по имени Даша, - пишет телеграм-канал "Осторожно, новости". Пара съехалась, началась бытовуха. Девушка требовала, чтобы в их доме было чисто, а вчера у пары на этой почве случился скандал: Семен разлил сок, а убирать за собой не захотел.

Даша сказала, что пока он не наведет порядок, из дома никуда не выйдет. И заперла парня в квартире.

Решив доказать любимой, что он кое-чего стоит, Семен решил покинуть квартиру через окно, обмотавшись проводами от удлинителей, но что-то пошло не так и мужчина сорвался вниз.

Теперь врачи лечат Семену перелом, а Дашу проверяет полиция.

На предмет абьюза, вероятно?