В Москве парень выпрыгнул из окна, чтобы не мыть пол в квартире

32-летний Семен М. попал в 36-ю столичную больницу с переломом ноги и там рассказал, что выпал из окна квартиры с 4 этажа. Оказалось, что мужчина пытался сбежать от своей девушки, которая заставляла его навести порядок в квартире. Любовь зла...
В квартире на Первомайской Семен живет со своей любимой девушкой по имени Даша, - пишет телеграм-канал "Осторожно, новости". Пара съехалась, началась бытовуха. Девушка требовала, чтобы в их доме было чисто, а вчера у пары на этой почве случился скандал: Семен разлил сок, а убирать за собой не захотел.
Даша сказала, что пока он не наведет порядок, из дома никуда не выйдет. И заперла парня в квартире.
Решив доказать любимой, что он кое-чего стоит, Семен решил покинуть квартиру через окно, обмотавшись проводами от удлинителей, но что-то пошло не так и мужчина сорвался вниз.
Теперь врачи лечат Семену перелом, а Дашу проверяет полиция.
На предмет абьюза, вероятно?
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Первый ибанутый муж моей такой же ибанутой сестры, в доказательство "своей любви" как-то выпрыгнул из окна 7-го этажа. Приземлился на козырек дома. Казалось бы - ну наконец!!! .хуй на ны!!!! Пятку раздробил и 3 месяца на костылях пропрыгал - ВСЕ!!!