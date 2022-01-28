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В Москве парень выпрыгнул из окна, чтобы не мыть пол в квартире

В Москве парень выпрыгнул из окна, чтобы не мыть пол в квартире (1 фото)

Автор:
28 января 2022 23:27
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Москва   окно   побег   провода   прыжок   
829
1

32-летний Семен М. попал в 36-ю столичную больницу с переломом ноги и там рассказал, что выпал из окна квартиры с 4 этажа. Оказалось, что мужчина пытался сбежать от своей девушки, которая заставляла его навести порядок в квартире. Любовь зла...

В квартире на Первомайской Семен живет со своей любимой девушкой по имени Даша, - пишет телеграм-канал "Осторожно, новости". Пара съехалась, началась бытовуха. Девушка требовала, чтобы в их доме было чисто, а вчера у пары на этой почве случился скандал: Семен разлил сок, а убирать за собой не захотел.

Даша сказала, что пока он не наведет порядок, из дома никуда не выйдет. И заперла парня в квартире.

Решив доказать любимой, что он кое-чего стоит, Семен решил покинуть квартиру через окно, обмотавшись проводами от удлинителей, но что-то пошло не так и мужчина сорвался вниз.

Теперь врачи лечат Семену перелом, а Дашу проверяет полиция.

На предмет абьюза, вероятно?

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Метки: Москва   окно   побег   провода   прыжок   
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638
Трям 3 часа назад
Мудакам везет!
Первый ибанутый муж моей такой же ибанутой сестры, в доказательство "своей любви" как-то выпрыгнул из окна 7-го этажа. Приземлился на козырек дома. Казалось бы - ну наконец!!! .хуй на ны!!!! Пятку раздробил и 3 месяца на костылях пропрыгал - ВСЕ!!!
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35
Aleksey 6 минут назад
Сказочный долб*еб (с)
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5k
disevenvis 19 минут назад
Прям чудесный еб@нат
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22
Nemo1875 Полчаса назад
Дурак ! Ничего он не стоит , рядовой д@лб@еб!
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11k
Кыся Час назад
Удлинители нормальные покупать надо.
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708
Hallo FreeSpace 2 часа назад
сколько же ненормальных на свете ...
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4k
aleksei 2 часа назад
Т.е он обычно если пролилось, то не вытирает, само типо высохнет что ли?
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8k
Бритва 2 часа назад
всегда забавляют люди, в ответ на простую просьбу впадающие в ступор, ссылающиеся на какие-то принципы или совершающие идиотские поступки.
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1k
Вадим Курбатов 2 часа назад
"Пролил сок и отказался убирать"? Я не повернут на чистоте, но тут полное негодование! Даше стоит задуматься.
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393
Graf Otodrakula 2 часа назад
"обмотавшись проводами от удлинителей"
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7k
Летучий Мыш 2 часа назад
Даша, бегииии!!! ))) Беги прям щас, пока он догнать не может
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Ждем голивудской экранизации этой необычайно интригующей истории
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1k
Василич 2 часа назад
Ну он шлимазл, даже проводами не смог обмотаться как надо..
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13k
Алекс 3 часа назад
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15k
жорик 3 часа назад
премию дарвина бы ему...
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44k
Андрей Бертон 3 часа назад
Идиот!
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